傑出學生獎頒獎禮　得獎生研手機APP為環保產品評分

第36屆香港特別行政區傑出學生獎今（20日）舉行頒獎典禮，由環境及生態局局長謝展寰及立法會環境事務委員會主席劉國勳等人主禮。本屆傑出學生獎的主題為登「綠」地球，有得獎學生曾受辯論題目啟發，成功研究如何去除水資源中的污染物；亦有得獎學生正研可為環保產品評分的手機應用程式，希望方便市民消費選擇。



本屆香港特別行政區傑出學生獎共有10位得獎學生。（董素琛攝）

逾300名學生參賽 競逐10個得獎名額

本屆香港特別行政區傑出學生獎有超過300名參賽學生透過學校推薦或自薦方式参賽。參賽者需通過初賽輪選、復賽小組面試和決賽個人面試，最後選出10位得獎學生。本屆主題為登「綠」地球，獲提名學生需對全球暖化問題和本港環保發展有深入了解，並在多輪面試中就環保議題和政策表達見解。

李學霖希望大家多留意生態，在日常生活中作讓步。（董素琛攝）

來自聖若瑟書院的17歲中五學生李學霖是學校辯論隊隊長，他憶述受到有關全球環境污染的辯論題目啟發，明白現時水污染問題的嚴重性，決定付諸實行，「唔可以淨係紙上談兵」。他在去年暑假與另外3位同學參與一項有關水循環的研究，成功去除水資源中的重金屬。

張鍏滔認為，香港在環保政策方面最優先需要解決的是配套問題。（董素琛攝）

冋樣來自聖若瑟書院的中五學生張鍏滔表示，對IT和電腦編程甚感興趣，正在製作一款手機應用程式，為環保產品提供評分；讓想為環保出一分力，但沒有時間研究產品的人提供客觀評分。張鍏滔又希望將來能成為一位律師，以專業知識協助環保團體，「用自己嘅夢想實現其他人嘅夢想」。

政府早前公布無限期押後垃圾徵費計劃，張鍏滔認為，計劃的本意是好的，但不完善的原因在於人手和配套不足，「我睇新聞話淘大花園可能係一個推行嘅大廈啦，個度嘅市民（接受)訪問嘅時候話可能完左都唔知有推行過。」他補充，配套問題，如每層的回收箱不足亦也令市民即使想把物品拿去回收亦無從入手。他認為，垃圾徵費計劃可在調整人手、配套和宣傳後，在不久的將來再次推行。

謝展寰在頒獎禮上致辭。（董素琛攝）

謝展寰：冀2050年達致碳中和

謝展寰在頒獎禮上致辭指，現時的極端天氣越來越嚴重，若處理不當的話將會是生死存亡的問題。謝展寰寄語得獎學生指，要達至碳中和需靠每一個人的努力。他續指，香港自2014年起到現在已減少了四分之一的碳排放，有信心在2050年能達致碳中和。