《香港01》學校講座　介紹新疆獨特景觀文化　海南飲食風俗習慣

中國地大物博，多樣自然環境孕育出不同風土面貌。《香港01》早前到寶血會伍季明紀念學校，舉辦以「中國風土人情」為題的講座，向教師介紹新疆及海南的地貌、文化風情，加深教師對中國不同地域的認識。



《香港01》早前到寶血會伍季明紀念學校，舉辦以「中國風土人情」為題的講座，向教師介紹新疆及海南的地貌、文化風情及美食等，加深對中國不同地域的認識和興趣。（歐嘉樂攝）

「中國風土人情」講座於7月9日舉行，講者黃國健以新疆地區四季不同面貌為引子，並介紹當地獨特奇觀萬畝稻田及逾千年歷史的喀什古城，還有新疆人獨特的飲水方式和美食。其後介紹另一個地方—海南省，並分享《香港01》創科團到海南省交流的所見所聞，如學習跳竹竿舞和盅盤舞、到訪新文創景色和令人垂涎三尺的海南美食，令教師認識兩地獨有的文化風情。

講座設有不少互動環節，亦設有提問部分，解答教師的疑問，講者最後寄語他們「耳聞是虛，眼觀為實」，不妨親身到國家各地了解風土人情。

《香港01》早前到寶血會伍季明紀念學校，舉辦以「中國風土人情」為題的講座，向教師介紹新疆及海南的地貌、文化風情及美食等，加深對中國不同地域的認識和興趣。（歐嘉樂攝）

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