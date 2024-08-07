國教年曆中國農民豐收節列重要節日　建議討論國家糧食安全戰略

教育局昨（6日）公布新學年「國民教育——活動規劃年曆」，首次將「中國農民豐收節」、「全國生態日」及「國際兒童節」列為重要節日。其中在9月22日的「中國農民豐收節」，教育局建議學校舉辦學習活動，例如於學校壁報板介紹中國農學家的貢獻、與學生分享及討論國家糧食安全戰略、以及舉辦蔬菜瓜果食譜設計及菜式命名比賽。



教育局昨（6日）公布新學年「國民教育——活動規劃年曆」，首次將「中國農民豐收節」、「全國生態日」及「國際兒童節」列為重要節日。(資料圖片)

6.1國際兒童節 建議學生就中國傳統兒童玩具進行研習

教育局首次將6月1日的「國際兒童節」納入重要節日，建議學生可就中國傳統兒童玩具或遊戲做資料搜集或專題研習。此外，8月15日的「全國生態日」亦首次納為重要節日，教育局建議學生閱讀國家保護生態環境和推進污染防治的資料，以及可就改善和保育香港環境或實踐綠色和低碳生活，攸專題研習。

3月8日的「國際婦女節」亦首次納為重要節日，教育局建議校方於學校壁報板介紹男女平等是國家的基本國策，亦可介紹女性對國家不同範疇的貢獻。

教育局公布新學年「國民教育——活動規劃年曆」，首次將「中國農民豐收節」、「全國生態日」及「國際兒童節」列為重要節日。（資料圖片）

教育局提醒學校參考「國民教育——活動規劃年曆」，在新學年繼續全面規劃適切的校本國民教育學習活動，在重要日子配合相關科目及跨學科課程範疇的教學，並安排課堂以外的活動，「深化學生對國家重要歷史事件及人物的認識，準確把握一國兩制、《憲法》和《基本法》構成的憲制秩序等。」

教育局指，今年是中華人民共和國成立75周年，局方將舉辦一系列國慶活動，並於稍後發出相關通函；亦建議學校亦應在中國傳統節日，組織具特色的文化活動，以弘揚和傳承優良中華文化及價值觀。