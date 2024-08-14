01貴州交流團｜朱敬文中學學生：貴州之行擴闊視野　體驗村超氣氛

為讓青少年加深對國家的認識，《香港01》於月7日18至23日舉辦「貴州遊學交流團」，邀請本地中學參加前往貴州省交流，重點行程包括直擊村超足球決賽並與當地球隊友賽、深入苗寨認識少數民族文化、了解貴州大數據及最新科技發展，擴闊學生視野。交流團結束後，參加的學生亦以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。



學生眼中的貴州：貴州之行擴闊視野

文：保良局朱敬文中學學生梁素菁

我們帶著學習和探索的心態，乘坐前往貴州的高鐵，希望在六日五夜的行程更認識國家過去的歷史與最新的發展。在車程中，我們不但見到沿途的城市面貌，同時看到不少被微風輕輕吹動的花草，就像貴州土地擺動迎接我們的「雙手」。

《香港01》貴州遊學交流團。

在整個行程中，我們不單參觀了貴州的重要地標，同時有機會體驗各類具當地特色的活動，從中認識貴州歷史文化。西江千戶苗寨、青岩古鎮是貴州重要的文化遺產，讓我們認識到貴州悠久的歷史文化底蘊，以及當地獨特的少數民族文化。古鎮和苗寨保留了當時建立的文物珍藏和教堂。基於不同群體的努力，這些建築都保留了最初的顏色和風格。此外，我們還可了解苗族的傳統服裝，甚至親身穿著，同時也觀賞了苗族的歌舞表演。通過這些活動，我們深深感受到少數民族的獨特魅力，以及國家對少數民族的政策。除了歷史文化行程外，我們亦前往了象徵國家科技發展的大數據科創城。在大數據科創城內，我們認識到貴陽市在城市規劃、基礎建設等各方面的卓越成就。科創城的高科技產品設備和資訊提升了我們對國家最新科技發展的了解，例如人工智能如何運用於地理環境監控等，以及對未來的期待和發展方向。再者，我們參訪了貴州師範大學，了解到這所百年名校的發展歷程和學術地位。通過當地老師交流座談會的介紹，我們對貴州的地理位置和歷史文化有了更深入的認識，感受到當地人民的熱情與活力。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）團。

然後，這次旅程最令人印像深刻的的活動當然是貴州當地特色運動比賽——村超。非常幸運，我們可以參與村超友誼賽並觀賞決賽。我們三所學校的學生組成了聯隊，與村超的選手作賽；沒有參與賽事的同學則為演唱《海闊天空》及《喜歡你》。比賽充滿了人民的熱情和力量，場內空無一席，人山人海，觀眾拿著打氣棒為參賽者歡呼。這次比賽是別具意義，是第一次香港中學生參與村超。從村超的體驗中，我們認識到國家的體育文化，以及民眾對體育的狂熱。在比賽場上的選手雖非職業球員，但球技非常好！在比賽場外，有不同的攤檔，背後反映了村超蘊藏的經濟效益。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

《香港01》貴州遊學交流團。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

接著，整個行程最壯觀的活動是參觀紅飄帶。紅飄帶是全國首個以長征為主題的體驗館，我們以邊走邊看的形式去了解紅軍長征的歷史。館內的環境佈置和演員們的表情加演繹加強了參觀者的感受。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

總括來說，這次的交流團令我們更認識國家的古與今及未來發展，增加了對中華文化的認知，從而提升了我們的國民身份認同。旅程讓我們見識了國家領先的科技，同時了解到「村超」不但吸引了當地人對體育的參與，同時令全國各地的人民更有興趣認識貴州這個省份。這幾天的旅程讓我們已經適應了貴州的生活，當地的人情味令我們離別時依依不捨。最後我們懷著滿滿的收穫踏上了歸程。這次寶貴的經歷必定能成為我人生難忘的回憶。

走進貴州，體驗村超

文：保良局朱敬文中學學生司徒俊滔

貴州是一個沒有平原的地方，走進貴州山鄉，大家都懷著既激動又緊張的心情參加了為期六天的貴州足球交流團。對於這個我從未踏足過的地方，充滿了好奇和期待。

抵達目的地後，我們被眼前的景象深深吸引住了。蜿蜒崎嶇的山路，縈繞其中的清澈溪流，還有遠處青翠欲滴的群山，無不透露出大自然的壯美。我們迫不及待地奔向了村子裡的足球場，那裡已經聚集了許多熱情好客的村民，他們熱情地招呼我們並邀請我們一起踢球。雖然語言和文化的差異有時會給溝通帶來一些障礙，但我們很快就用足球這個共同語言打成一片。在與他們的對抗中，我們交流了各自的踢球技巧，互相學習。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

除了切磋技藝，我們還體驗當地的文化活動。我們參加了當地的民族歌舞表演，感受到了濃厚的民族風情。在晚餐時，村民們精心準備了許多令人垂涎的本地特色美食，我們一邊品嘗，一邊聽他們講述這些菜肴的由來和製作方法，對貴州獨特的飲食文化有了更深入的了解。我們舉行了篝火晚會，在歡笑聲中感受到了他們純樸熱情的一面。

最讓我難忘的是在激烈的比賽中，我們感受到了互相尊重和信任的氣氛，不時傳來熱烈的掌聲和歡呼聲。賽後，我們互相擁抱，交換了紀念品，依依不捨地道別。那一刻，我感受到了足球的魅力凝聚了我們的友誼，跨越了文化和地域的界限。

《香港01》貴州遊學交流團。（蘇煒然攝）

這次貴州足球交流團不僅讓我們收穫了寶貴的足球技能，更重要的是，大家都深深感受到了文化交流的意義。通過足球這個共同語言，我們架起了心靈的橋樑，打破了彼此心中的隔閡。我看到儘管生活環境和條件相對簡單，但當地人民依然擁有濃厚的文化傳統和熱情好客的性格。我們被他們樸實善良的品格所感染，也意識到了欣賞不同文化的重要性。這份寶貴的經歷必將成為我們未來學習和生活的精神財富，讓我們在未來的路上更加廣闊和豁達