01貴州交流團｜劉皇發中學學生：村超表演印象難忘　交流氣氛融洽

為讓青少年加深對國家的認識，《香港01》於月7日18至23日舉辦「貴州遊學交流團」，邀請本地中學參加前往貴州省交流，重點行程包括直擊村超足球決賽並與當地球隊友賽、深入苗寨認識少數民族文化、了解貴州大數據及最新科技發展，擴闊學生視野。交流團結束後，參加的學生亦以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。



文：世界龍岡學校劉皇發中學學生張櫻譽

期望

首先，參加交流團是期望能夠認識到同團其他學校的學生並建立良好的溝通和關係，如果可以甚至希望能夠認識貴州的學生並帶來香港學生友善，友愛的一面，展現出香港學生對貴州學生的熱情，令自己能夠更不害怕在人前言語及展現自己更好的一面；其二，希望能夠了解貴州現時及以前的改變及進步，了解貴州這些年來為科技和進步所做出的努力，更親眼目睹現時現況的貴州。

最令我深刻的活動

萬人的場所，現場的直播，觀眾的吶喊一切都令人那麼熱血澎湃卻又挾雜著些許的緊張與不安，而不怕笑話的是這是我首次在龐大的場館裏拿著咪去唱歌，唱的是廣東地區家喻戶曉的海闊天空與 GEM 的喜歡你，但也許貴州地區的市民未能所有人都懂的這兩首粵語歌但還是很捧場的吶喊助威，對此感到驚訝與感動，千言萬語都化成一句謝謝。雖然還是有很多意外，例如現場的咪有延遲，網上不好的評論但下次一定會做得更好更出色！

感想

在此參觀的各種景點和交流活動雖然疲累但卻又收獲滿滿，首先是村超，不論是村超運動員或者是香港中學生下場踢足球的成員，那種不到最後一刻乾坤未定的激烈揮灑汗水的感覺，青春的汗水就這樣揮灑在草地上，永不服輸堅韌的生命力永遠都讓人敬佩；其二是交流方面，雖然貴州的同學們都不會粵語可是他們願意去學去請教香港中學生，在此次交流中看見了貴州和香港的文化相互尊重相互學習的融洽氛圍真是令人百感交集。最後，我想提議景點可以加多一個黃果樹大瀑布可以領略到中國的大好江山以及飯菜可以盡量安排清淡些可以令學生肚子痛的情況減少些，以上就是我為此次做出的建議以及感想，最後謝謝司機、導遊、帶隊老師與香港 01 的工作人員們這麼多天的照顧，謝謝。