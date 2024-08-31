學生津貼$2500｜9.13可經智方便+申請｜附申請資格及方法

教育局於2024年8月30日公布學生津貼2,500元派發安排。所有於申請日在香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生皆可獲得有關津貼；局方表示由2024/25學年起，將學生津貼電子申請推展至所有類別的學校，家長可由9月13日起，透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入電子平台為其所有合資格的子女一併遞交申請。教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享受更方便快捷的電子服務。



英基學校和私立學校學生都有份

由2020/21學年起，政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，以減輕家長在教育開支的負擔。教育局周五（30日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2024/25學年為日校學生提供學生津貼的安排。

持學生簽證來港就學無份

學生津貼不設資產審查；所有於申請日在香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生皆可獲得有關津貼，即包括私校、英基學校協會及國際學校學生。夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學和持有行街紙的學生不屬資助範圍。

三類學生因情況特殊會被視為符合資格

有三類學生因情況特殊會被視為符合資格獲得津貼：在2024/25學年的9月1日年滿兩歲八個月，因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。

學生津貼詳情載於教育局網頁

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教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享受更方便快捷的電子服務。（資料圖片/高仲明攝）

電子平台10.2午夜截止申請 籲家長以電子方式遞交

教育局指由2024/25學年起，將學生津貼電子申請推展至所有類別的學校。家長可透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入電子平台為其所有合資格的子女一併遞交申請。電子平台的開放時間為9月13日上午6時至10月2日晚上11時59分。教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享用便捷的電子服務。

學生津貼紙本方式申請也接受

為照顧不同家長的需要，除電子申請外，教育局容許家長選擇以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交一份申請。各學校須於11月13日或以前將填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約六星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。