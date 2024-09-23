鄭裕彤中學STEAM及體育兩大重點範疇 提升學生腦力毅力終生受用
隨著人工智能發展，早前有4As審計公司估計，20年內全球會有700萬份工作將被AI取代。為裝備學生面對未來挑戰，將軍澳的順德聯誼總會鄭裕彤中學重點發展STEAM及體育兩大範疇，訓練學生「腦力」及堅毅精神。校長李永揚表示，學生具備靈活頭腦、懂變通及創新的特質，將來會更有信心去應對未來社會及科技發展所帶來的轉變和挑戰。
整合校內資源 增設第二個STEAM課室
學校近年將STEAM教育列為重點發展的項目，校方特意將資源整合，將以往放置大型機器的金工室，改建為校內第二個STEAM課室，為學生提供足夠空間自主學習，提升學生的科技創新能力。
校長李永揚認為，隨着科技發展，日後學生投身社會時除了需要掌握科技應用，更需具備「腦力」及堅毅兩大特質，才能在社會立足。因此校方特意設立兩間STEAM室，讓教師有更多空間推行STEAM課程，包括為高中學生提供STEAM課程。
他同時指出，學校會揀選合適的作品，協助同學將概念變成可實際應用的成品，增強學生自信，「試過將學生設計理念跟順德廠商推介，對方認為可以幫忙在工廠把樣品生產出來，將慨念變成實物，對學生來說是很鼓舞的。」
高中特設STEAM課程
學校亦是少數會為高中學生提供STEAM課堂的中學，修讀兩個選修科的高中學生，可修讀每周兩堂的STEAM課。學校STEAM統籌主任王玉玲老師表示，會按學生程度設計不同課程，以配合學校精英化與普及化並重的方針。例如精英組多進行專題研習，如寫App學編程；普及組學生則以動手做為主。
她指今年學校與一個藝術組織合作，安排普級組學生以竹棚藝術為主題，利用竹支結合科學、數學、工程與藝術，親自設計和搭棚，然後在校內展出。
學生妙想天開 欲課室實時看教員室
王老師強調，「創新」離不開「以人為本」，需讓學生了解不同持份者的實際需要，學懂多角度評估事件。王老師舉例，曾有高中同學曾提出設計程式，讓同學透過電子白板實時觀看教員室情況，確保同學去教員室找老師時不會撲空，但沒有收集老師的想法。
學界排球精英賽奪冠 辦小學排球賽回饋社群
順德聯誼會鄭裕彤中學亦十分著重運動發展，特別在排球項目投放資源，目前學校的排球6人教練團隊包括香港女子排球領軍人物楊秀美及陳怡、現役香港排球隊隊員林賀、馮俊瑋等，令該校排球隊成學界勁旅。其中該校女子排球隊在23/24年度，擊敗協恩中學成功衛冕六奪學界精英賽冠軍。
體育科老師林耀斌表示，學校會為區內小學舉辦排球訓練班，以及在校內舉辦為小學生而設的「鄭裕彤盃排球邀請賽」，冀培育下一代之餘，將學校運動文化傳揚。
除排球外，學校亦希望鼓勵全校學生參與運動，增設跆拳道、閃避球及電競單車等新興運動。林耀斌老師稱，透過體育運動可以建立學生對學校的歸屬感和具備團隊精神，相信學生日後亦會終生受用。