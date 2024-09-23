鄭裕彤中學STEAM及體育兩大重點範疇　提升學生腦力毅力終生受用

隨著人工智能發展，早前有4As審計公司估計，20年內全球會有700萬份工作將被AI取代。為裝備學生面對未來挑戰，將軍澳的順德聯誼總會鄭裕彤中學重點發展STEAM及體育兩大範疇，訓練學生「腦力」及堅毅精神。校長李永揚表示，學生具備靈活頭腦、懂變通及創新的特質，將來會更有信心去應對未來社會及科技發展所帶來的轉變和挑戰。



整合校內資源 增設第二個STEAM課室

學校近年將STEAM教育列為重點發展的項目，校方特意將資源整合，將以往放置大型機器的金工室，改建為校內第二個STEAM課室，為學生提供足夠空間自主學習，提升學生的科技創新能力。

順德聯誼會鄭裕彤中學另設有VR室，不同學科的學生，也可沉浸式學習。（金敏琍攝）

校長李永揚認為，隨着科技發展，日後學生投身社會時除了需要掌握科技應用，更需具備「腦力」及堅毅兩大特質，才能在社會立足。因此校方特意設立兩間STEAM室，讓教師有更多空間推行STEAM課程，包括為高中學生提供STEAM課程。

他同時指出，學校會揀選合適的作品，協助同學將概念變成可實際應用的成品，增強學生自信，「試過將學生設計理念跟順德廠商推介，對方認為可以幫忙在工廠把樣品生產出來，將慨念變成實物，對學生來說是很鼓舞的。」

順德聯誼會鄭裕彤中學第二間STEAM課室即將峻工，校長李永揚表示將能為學生提供足夠空間自主學習，提升學生的科技創新能力。圖為初中同學在STEAM課室內研發「超級電子寵物」。（順德聯誼會鄭裕彤中學提供）

圖為順德聯誼會鄭裕彤中學初中學生，在STEAM課堂中，製作水底機械人。（順德聯誼會鄭裕彤中學提供）

高中特設STEAM課程

學校亦是少數會為高中學生提供STEAM課堂的中學，修讀兩個選修科的高中學生，可修讀每周兩堂的STEAM課。學校STEAM統籌主任王玉玲老師表示，會按學生程度設計不同課程，以配合學校精英化與普及化並重的方針。例如精英組多進行專題研習，如寫App學編程；普及組學生則以動手做為主。

她指今年學校與一個藝術組織合作，安排普級組學生以竹棚藝術為主題，利用竹支結合科學、數學、工程與藝術，親自設計和搭棚，然後在校內展出。

學生妙想天開 欲課室實時看教員室

王老師強調，「創新」離不開「以人為本」，需讓學生了解不同持份者的實際需要，學懂多角度評估事件。王老師舉例，曾有高中同學曾提出設計程式，讓同學透過電子白板實時觀看教員室情況，確保同學去教員室找老師時不會撲空，但沒有收集老師的想法。

順德聯誼會鄭裕彤中學學生及畢業生團隊，於今年職安健博覽會向公眾展示促進工作安全人工智能系統及舒展操App。（順德聯誼會鄭裕彤中學提供）

學界排球精英賽奪冠 辦小學排球賽回​​饋社群

順德聯誼會鄭裕彤中學亦十分著重運動發展，特別在排球項目投放資源，目前學校的排球6人教練團隊包括香港女子排球領軍人物楊秀美及陳怡、現役香港排球隊隊員林賀、馮俊瑋等，令該校排球隊成學界勁旅。其中該校女子排球隊在23/24年度，擊敗協恩中學成功衛冕六奪學界精英賽冠軍。

順德聯誼總會鄭裕彤中學，在校內舉辦為小學生而設的「鄭裕彤盃排球邀請賽」，冀培育下一代之餘，將學校運動文化傳揚。 (順德聯誼總會鄭裕彤中學提供）

順德聯誼總會鄭裕彤中學，今年舉辦「月滿彤歡中秋燈會」除了近四百名學生參與外，亦邀請了區內逾百名中小學家長出席。 (順德聯誼總會鄭裕彤中學提供）

體育科老師林耀斌表示，學校會為區內小學舉辦排球訓練班，以及在校內舉辦為小學生而設的「鄭裕彤盃排球邀請賽」，冀培育下一代之餘，將學校運動文化傳揚。

除排球外，學校亦希望鼓勵全校學生參與運動，增設跆拳道、閃避球及電競單車等新興運動。林耀斌老師稱，透過體育運動可以建立學生對學校的歸屬感和具備團隊精神，相信學生日後亦會終生受用。