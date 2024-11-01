雙軌制課程多元出路 國際化教育拓展視野 生涯規劃助學生盡展所長

現今社會急速變化，學生所面對的升學及未來出路的選擇亦越趨多樣化。培養成長型思維的課程能激發學生創意解難的能力，讓他們跳出舒適區，並提升他們的綜合素養。此外，高中雙軌課程、多元的國際化教育、全面的生涯規劃，為學生提供更大的靈活性及廣闊的視野，裝備他們應對未來的挑戰和機遇。



基督教香港信義會宏信書院（下稱宏信書院）是全港唯一一間直資學校，提供從小學到高中一條龍IB課程，於高中設雙軌制，提供國際文憑大學預科項目（IBDP）及香港中學文憑課程（HKDSE），同時亦於HKDSE中加插國際高級程度會考（International Advanced Level， IAL）作共修選項。所有課程均受到本地及海外大學認可，為學生提供更靈活的選擇，幫助他們找到最個人學習需要的課程。

創新航天課程 培養成長型思維

科技早已融入我們的生活，未來的發展也將依靠科技來推動。此外，隨著中國在航天科技的顯著成就，香港也將迎來太空人的誕生，因此航天教育為學生提供了與國家發展接軌的良機。與此同時亦裝備學生迎接未來的科技世界，更能幫助他們跳出舒適區，實現自我突破，培養成長型思維，這對他們未來的升學和就業將帶來莫大的裨益。

宏信書院於小四至中三推行航天課程，教授與生活息息相關的太空知識，如衛星、火箭、太空載荷實驗及太空城市等。課程鼓勵學生動手實驗，實踐所學，激發他們的創意，使學生不僅能學習理論與知識，還能在實踐中探索和創新，提升綜合素養。

今年宏信書院成為首間參加「U18全球青少年火箭發射挑戰賽」的香港學校，製造了香港學生首支使用固體燃料（火藥）的火箭，更獲得了全場亞軍，足見學生有能力參與國際性航天比賽。

獨創全球教室 全球各處均是教室

除了課堂學習，宏信書院同樣重視課室外的學習體驗。每年三或四月舉辦的「全球教室」活動旨在讓學生走出教室，去感受世界之大，通過了解當地的風土人情，增進他們對世界各地跨文化的理解能力，希望能為學生提供不一樣的學習經歷，以擴大他們的國際視野。於上個學年，就有超過500名師生前往逾十個國家及地區，足跡遍及四大洲，包括美國、奧地利、西伯利亞、日本及泰國等地。今年則計劃前往新西蘭、東非、西班牙、越南及印尼等地。

每個研學團都有特定的主題，例如，在西伯利亞的科學創科教育之旅中，學生成功製造並測試了香港歷史上第一個由學生設計的立方衛星；在泰國宋卡的環境保育之旅中，學生透過觀察紅樹林和海龜，了解生態系統的相互關聯；在日本，學生則深入了解當地的歷史文化，體驗劍道、相撲及茶道等傳統文化。

宏信書院已於全球建立超過60個國際聯繫，為學生提供不一樣的學習體驗。

生涯規劃活動多元化 助學生提早規劃將來

宏信書院深知全面的生涯規劃對學生未來的重要性。因此，每年舉辦的「Career Fest」活動讓學生參加由生涯規劃組老師為中學生定制的活動，幫助他們從認識自我開始，到了解不同職業及大學入學要求，再制定目標。

中一學生參加的「體驗學習營」包括獨木舟探險、攀樹和夜間行山等，讓他們在挑戰中鍛鍊毅力及解難能力。中二及中三級的學生則參加工作坊，學習終身受用的「軟技能」，並參觀香港的企業和公共服務機構，了解不同職業的工作內容。中四及中五的學生則參觀各大學，參加職業模擬工作坊，並邀請行業專家分享，與他們直接對話，增強對該行業的認識。

這一系列精心設計的活動，旨在幫助學生全面發展，為未來的職業生涯做好準備。

Career Fest提供多元的生涯規劃活動，讓學生全面認識自己及不同的職業，規劃人生。

宏信書院的雙軌制教育模式、全球教室活動和全面的生涯規劃體系，為學生提供豐富的學習經歷和多元的發展機會，幫助他們在未來的職業道路上充分發揮潛能，迎接各種挑戰與機遇。

中一（2025-2026學年）入學申請

申請日期：即日起至11月15日（星期五）

請按以下連結遞交申請：http://admissions.luac.edu.hk

更多詳情可瀏覽學校網頁：https://luac.edu.hk

(資料及相片由客戶提供)