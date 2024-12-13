迦密梁省德學校火柴盒校舍「關愛」顯光芒　新校舍明年底啟用

位於觀塘「四順區」的迦密梁省德學校，屬一幢式的「火柴盒」校舍。雖然校舍空間不大，但校長李小娟巧妙地將空間限制轉化為優勢，她靈活運用校舍空間及組織資源，每學年校園內外活動的流轉量超過300次，透過不同的教育項目用以發掘學生的潛能，讓每一個「瑰寶」都能閃亮。



火柴盒校舍亦將於明年大變身，迦密梁省德學校位於安達臣道的新校舍，面積逾6000平方米，將於明年（2025年）第四季落成啟用。李小娟校長表示，將會延續快樂校園的關愛文化，著力建構學生良好品格及創新未來的能力，為締造美好的社會和國家培育人才。



「迦密人身份證」 予以重視與期望

李小娟校長認為，讓學生喜歡上學，是成功學習的一步。她以「以校為家」營造快樂校園，學校團隊盡心教育，十多年以來，獲取不同關愛校園計劃的嘉許與榮譽，「在關愛校園，所呼吸到的每一啖空氣都是關愛」。

「以校為家」在個人層面上，每位學生都收到由校長簽發的「迦密人身份證」，內裏承載著校長對學生的重視與期望。「身分證」配合「校園約章」，鼓勵學生對自己許下承諾，立志成為勤奮、自律、關愛的「迦密人」。

在班級層面上，同學們每年都會拍攝「迦庭照」、進行「迦居佈置」、在「迦」過節、並要遵守「迦規」。

迦密梁省德學校學生都會收到由校長親自簽發的「迦密人身份證」，內裏承載著校長對學生的重視與期望，增加學生對學校的歸屬感。（黃寶瑩攝）

李校長憶述曾有一位學生，在家長送回校途中竟自行折返回家，李校長便用「迦規」跟學生認真說道理，「在這個「迦」生活，我是家長，你要離開這「迦」要先知會我，正如你外出上街也要先通知父母一樣。」同學聽了接受，自此再沒有類似的情況發生。

小學生難免會有不聽話的時候，李校長多以包容和體諒處理，以解開他們的心鎖。她說曾有學生被父母責備後，竟以「心情不佳」為由，致電回校請假。李校長擔心學生的情緒，以及在家中缺乏照顧，就問他﹕「你是身體不適嗎？告病假嗎？」同學回答說否。李校長靈機一動，接著說﹕「學校只有病假和事假，你既然不是請病假，就是請事假了。事假一般要事前申請，那麼，你要回來和我補回告假手續。」這位學生可倔強，他說定要告假不會上課，故不穿校服回來。李校長批准他。在他回來見到學校的「迦」人後，他的心鎖也就漸漸鬆開，留下來了。

李校長又說，曾一位初小同學與老師糾纏下不了台，嚷著要「搬班」，李校長走上前跟他說﹕「『搬班』？要執東西，很大件事啊，先去找找有沒有紙箱再作打算吧。」站起來時，同學就順勢返回課室了。

小一新生「百日宴」 小六禱告祝福升中路

另外，學校又會為小一新生舉行「百日宴」，老師以「迦（家）長」角色，培育並穩固幼小學生的成長；而每位小六學生於畢業前，也會被邀請和李校長會面，分享他們未來的目標與想法，李校長以祈禱祝福學生，讓同學們有信心踏上學習新階段。

會為小一新生舉行「百日宴」，老師以「迦（家）長」角色，培育並穩固幼小學生的成長。（迦密梁省德學校提供）

會為小一新生舉行「百日宴」，老師以「迦（家）長」角色，培育並穩固幼小學生的成長。（迦密梁省德學校提供）

疫情更顯「迦」中情 校車速遞課業

「以校為家」的關愛文化， 在疫情期間更充份發揮出來。當時為了支援同學學習需要，學校將校車化身功課速遞，讓學生上網課同時有功課在手。李校長表示，雖然面對重重挑戰，包括重組校車路線、確定分發站頭、解決各屋苑防疫限制、與家長對準交接等等。但在副校長及團隊的努力下，最終完成這項「創舉」，印證了從心而發的教育，可以突破很多困難。

迦密梁省德學校李小娟校長的教育理念，就是建構「快樂校園，創新未來」；讓學生在「以校為家」的關愛校園裏，樂於學習，得到全人的發展。（黃寶瑩攝）

下午課以活動式體驗學習取代正規課堂

學校每天下午課以多元化活動式體驗學習取代正規課堂。其中的「Happy Hour」是師生的歡樂時光，同學們可以自由選擇感興趣的活動，例如與外籍教師玩卡牌遊戲，在趣味中提升學生英語運用能力；又或與同學象棋對奕，提升專注及邏輯思維能力等。

十多項不同類型的體驗式互動活動，遍佈學校操場、課室及多用途活動室，難怪每到午後，「火柴盒」內都充滿師生的歡樂笑聲。

將頂樓平台改建STEAM Lab 培養學生創新精神

五年前，學校已著力發展跨學科STEAM課程，包括將頂樓平台改建為STEAM Lab & Art Studio。學生在特設的「科技創客」課程配套下，學習收集、分析和運用數據，透過動手創作，培養科學科創精神，贏取不少獎項。

李小娟校長熱愛教學，為了讓老師和同學享受課堂，創立了多元智能語文學習課，透過學習區及多感官作教學導向，引發學生的學習興趣和主動性。近年更借用教育大學的未來教室，與教學團隊一起研發更佳的教學配套與策略。

迦密梁省德學校將頂樓平台改建為STEAM Lab & Art Studio。（黃寶瑩攝）

小校舍大運作 將限制變為優勢

迦密梁省德學校是典型的火柴盒校舍，佔地面積小，所有校園活動均在一幢教學樓內發生，但在校長的領導及團隊的精心策劃下，學校教育內涵豐富。李校長表示，每學年過渡在暑假前，均要統籌科組作好規劃，將時間、場地及人力資源縝密地組織與配搭起來，為承托小校舍大運作做好準備。

火柴盒的孩子會很亮

多年來，李校長不時收到該校舊生在學業上繼續發光發亮的獲獎喜訊。李校長指，近四年間就有6位迦密梁省德學校的畢業生，獲頒中學特設的獎學金，資助全額四年大學學費。這引證了李校長一直以來所秉持的教學理念，就是建構快樂校園，讓學生在關愛中成長，他們會更亮和更強。

新校舍逾6千平方米 設計格局盡顯關愛文化

經過多番的努力和爭取，迦密梁省德學校將於明年第四季準備遷入位於安達臣逾6000平方米的新校舍。新校舍樓高7層，各有獨特的主題設計，包括學生體適能活動中心、文化區、藝術走廊、科學科創地帶等。李校長將關愛格局延續於新校舍設計上，將校長室、教員室、學生輔導室及活動室設置在同一樓層，以便大家互相溝通及照顧。

李校長說﹕「不論在小校舍還是大校舍，『以校為家』的關愛校園，會令孩子更亮！」