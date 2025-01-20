《香港01》活動導師招募計劃　時薪$100彈性地區　有機會成實習生

《香港01》現時舉辦多項學界活動，包括學界講座、參觀、工作坊及交流團等，現正公開招募活動導師。歡迎年滿18歲的香港大學生接受申請，協助策劃及執行不同的活動，時薪高達100元。表現優異者更有機會成為《香港01》的實習生，事不宜遲，立即加入，通往未來職業生涯的重要一步。



申請成為《香港01》活動導師，須具備良好的溝通能力、性格主動積極、願意與人互動及交流、具團隊精神、能承受工作壓力。﻿對教育、媒體資訊素養、國民教育及創新科技有興趣，或具備相關經驗者可獲優先考慮，無經驗者亦歡迎申請。

工作職責包括﻿﻿協助策劃及執行各類型活動、負責活動現場的管理與協調、﻿提供參與者適切的指導及支持，以及確保活動可順利進行。只要成為《香港01》的活動導師，將獲長期合作機會，上班地區彈性，遍佈香港、九龍及新界。

表現優異者將有機會成為《香港01》的實習生，是為大專院校學生及兼職人士量身打造的靈活兼職機會，助你日後在職場脫穎而出。立即掃瞄下圖的二維碼報名申請，加入我們的團隊，開展精彩職業生涯！

電郵：education@hk01.com （標題註明 『活動導師招募計劃』）

WhatsApp或電話聯絡：55066027