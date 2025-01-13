​衞生署嘉許8間健康中小學　盧寵茂鼓勵學校主動制定促進健康政策

​衞生署今日（13日）舉辦首屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮，嘉許八間表現卓越的參與學校。醫務衞生局局長盧寵茂致辭說，根據世界衞生組織資料，人們一生在小學及中學校園度過大約15,000個小時，他鼓勵學校主動制定更多促進健康的政策，例如在非體育課日採取彈性校服政策，鼓勵校方、家長與學生積極建立恆常參與體能活動的習慣，以達致世衞建議的平均每天60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。



衞生署今日舉辦首屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮，嘉許八間表現卓越的參與學校。（政府新聞處圖片)

「全校園健康計劃」參考世衞倡議的《健康促進學校框架》，協助學校有系統地檢視及制訂四大健康主題——即體能活動、健康飲食、精神健康和社交健康，以及六大發展領域——即健康學校政策、學校環境、校風與人際關係、家校與社區聯繫、健康生活技能與實踐及學校保健與健康促進服務，目的令校園逐步成為一個有益於生活、學習及工作的健康環境。

超過200名中小學學校代表出席今日的典禮。獲嘉許的八間表現卓越學校，衞生署指一直積極參與和支持計劃，環繞四大健康主題及六大發展領域發展全面的健康促進措施，並以不同渠道與其他學校分享實踐「全校園健康計劃」的經驗及策略。

首屆「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮嘉許八間表現卓越的參與學校。醫務衞生局局長盧寵茂（右三）、衞生署署長林文健（左三）及其他主禮嘉賓合照。（政府新聞處圖片)

四間參與學校亦分享他們推行校本健康推廣工作的經驗，以及在推動「全校園健康計劃」的過程中所採用的創新方法和資源利用，讓其他學校對推行計劃有更深入的了解，以及提供實用的參考例子，讓學校更有效地推動「全校園健康計劃」的理念。

衞生署自2019／20學年起，以先導計劃形式在30間中小學推行「健康促進學校計劃」，為參與學校提供專業指導。自2023／24學年起，衞生署將「健康促進學校計劃」恆常化，定名為「全校園健康計劃」，以「全校園．齊健康」為口號，為學校提供指引和檢視表，讓他們更有系統地檢視和制定健康促進措施。

2024年施政報告宣布強化「全校園健康計劃」，為每間參與學校編製「一校一健康報告」，現時已有超過700間學校參與這個計劃，涵蓋約六成全港中、小學。

醫務衞生局局長盧寵茂鼓勵學校主動制定更多促進健康的政策。（政府新聞處圖片)

盧寵茂局長致辭說，根據世衞組織資料，人們一生在小學及中學校園度過大約15,000個小時，可見學校在促進學生、老師、家庭及社區健康發展方面發揮着至關重要的作用。「我們要竭力締造健康的校園環境和氛圍，讓學生得以健康成長。」

盧寵茂鼓勵學校主動制定更多促進健康的政策，例如在非體育課日採取彈性校服政策，鼓勵校方、家長與學生積極建立恆常參與體能活動的習慣，以達致世衞建議的平均每天60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

衞生署署長林文健醫生在典禮致辭時指學校實施《健康促進學校框架》能夠為學生健康帶來正面影響。（政府新聞處圖片)

衞生署署長林文健致辭時表示，外國實證研究文獻結果顯示，學校實施《健康促進學校框架》能夠為學生健康帶來正面影響，例如有效減少學童的吸煙風險、減少欺凌個案、有助改善學生的體重指標；以及增加他們的體能活動和蔬果攝取量。