免費青年廣西文藝交流之旅接受報名　參觀螺螄粉工廠、遊侗族村寨

柳州名物螺螄粉風行全國，但柳州除了美食之外，其實也是工業重鎮及歷史文化名城。柳州是廣西大最的工業城市，其工業總產值佔全省四分之一，亦有多個列入非文質文化遺產的項目，絕對是一個值得前往觀光及學習的地方。



由香港廣西柳州市同鄉聯誼會及香港廣西僑界同鄉聯誼總會合辦、民政及青年事務局及青年發展委員會贊助、《香港01》旗下「01教育」為策略夥伴的「2025廣西柳州深度文化藝術交流之旅」現正接受報名，有意前往柳州交流的年青人請繼續閱讀下文，以了解交流之旅的行程及報名方法！



交流之旅將會前往三江侗族自治縣，了解當地少數民族的文化，圖為三江侗族村寨。（新華網）

是次「2025廣西柳州深度文化藝術交流之旅」期望可以使參加者親身了解到中國式現代化所提倡的物質與精神文明相結合的實踐、體驗到國家強調的「高質量」發展如何將傳統文化藝術融入新發展格局，以及創造出經濟效益，協助人民脫貧並改善生活。交流團更特意安排多位當地中學生與參加交流之旅的學生交流，使學生有機會從當地年青人身上認識當地文化風俗。

重點行程

* 美食體驗：參觀螺霸王螺螄粉工廠

* 工業考察：參觀柳州工業博物館、五菱寶駿汽車製造基地，另外參觀白蓮洞博物館和紫荊花博物館，感受文化藝術與現代化製造業的融合

* 文化研習：前往三江侗族自治縣，深入了解少數民族文化傳承與發展。

* 名勝觀光：遊覽百里柳江，窯埠古鎮，感受傳統與現代的完美結合。

* 當地交流：參觀柳州市民族高中，與當地學生進行交流。

（實際行程以交流團簡介會及交流團前例會的通知為準）

交流之旅的重點行程之一是參觀螺霸王螺螄粉工廠，了解風行全國的美食螺螄粉如何以工業式生產。（網上圖片）

報名日期

報名截止日期：2025年3月16日

交流之旅活動時間：2025年4月21日至25日，為期5天

對象

* 12至24歲青少年

* 持有香港永久居民身份證及回鄉證

* 參加過不多於一次2024至25年度「青年內地交流資助計劃」的其他內地交流項目

* 參加者在完成交流項目後將自動成為民青局轄下「青年網絡」的會員

費用

交流團得到民青局及青年發展委員會的贊助及支持，費用全免。參加者需要支付港幣1,000元的按金，出席全數活動後將獲退回。

報名方法

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