聖公會蔡功譜中學探索世界科配正向教育　沉浸式學習培養優良品格

學習不應只局限於課本，更要貼近生活，學生從課室跳出社區、探索世界，找到屬於自己的方向，踏實向前。聖公會蔡功譜中學4年前首創校本課程「探索世界科」，帶領學生走出課室，到社區考察，認識一些面臨失傳的傳統工藝及文化。先學承傳，繼而創新，同時學校亦會配合學生的品格特質，鼓勵他們發揮自身強項，提升共通能力，追求成長，以裝備自己面對世界未來的發展及挑戰。



聖公會蔡功譜中學曾珮瑜校長期望學生透過修讀「探索世界科」，學會傳統工藝中堅毅、勤勞及承擔等精神。（黃寶瑩攝）

多元學習機會創成功光譜 學生體驗傳統承傅文化

聖公會蔡功譜中學開辦「探索世界科」，目的是希望為學生提供多元的學習機會，為他們創造不同的成功光譜。隨著社區不斷發展，生活中有不少傳統文化正逐漸消失。學校創造機會，讓學生親身體驗傳統文化，令文化及歷史得以承傳，同時透過同儕之間的合作，於過程中學會互相欣賞，彼此學習，更能認識自己，發揮潛能。

學校特意邀請專門製作手寫小巴牌的麥錦生師傅，教授同學寫小巴牌，學生通過親身體驗學到香港文化及歷史。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

學生到訪西營盤，與製作傳統竹蒸籠的師傅進行對話，除了令他們更認識非物質文化遺產外，還從師傅身上學會堅毅及勤勞的精神。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

學生在學習粵港飲食文化後，曾於「新城知訊台」節目「世界隨意門」中通過廣播劇介紹粵港飲食文化。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

聖公會蔡功譜中學「探索世界科」特意安排學生學習做客家擂茶，讓他們了解多元的飲食文化。（黃寶瑩攝）

從附近社區擴展至國家 重視學生探索建正確價值觀

「探索世界科」的學習範圍主要是人文學科，當中包括語言、歷史、文化及地理。題材方面，由學校附近的九龍城社區開始，如探索九龍城寨、舊啟德機場及泰潮文化。然後再到新界，認識圍村文化如盆菜及食山頭，最後更會擴展至國家，從多元飲食文化到各地的生活特色，認識中華文化優秀一面，培養國家身份認同。

曾珮瑜校長表示，除了增益知識外，提升文化素養和建立正確價值觀同樣重要。她認為，每個人的路向可以不盡相同，若學生能從不同領域學習和體會，拓寬視野，發揮潛能，有助生涯規劃，並且培養對家庭、社會、國家的承擔精神。

「探索世界科」重視學生親身體驗傳統文化和探索社區，過往曾與不同學科合作，舉辦工作坊及社區考察。學生除親手製作手寫小巴牌、花牌紮作、白鐵工藝、老婆餅及客家擂茶等工作坊，亦曾深入社區，前往土瓜灣老區、西營盤傳統行業及香港仔漁民文化進行考察。學校期望透過工作坊及社區考察，學生不但學會傳統手藝，對社區發展亦有更深入的了解，從而發展他們的共通能力。

沉浸式學習傳統工作坊 走入社區化身文化推廣員

「探索世界科」另一個重點，是讓學生成為「文化推廣員」，到社區推廣傳統文化。學生早前曾出席新城知訊台「世界隨意門」節目，向公眾介紹粵港飲食文化。此外，老師亦會將學生在工作坊及考察中的作品，製作成明信片、貼紙、書籤和月曆，派發給社區人士，增強與社區的連繫。更有學生參加「港式花牌繪藝比賽」取得冠軍。科主任鄧志偉表示，學生能獲獎是對他們的努力有所肯定，但更重要是在過程中令他們學會堅毅、勇敢及承擔等正確價值觀。

「探索世界科」曾舉行白鐵工藝工作坊，學生在傳統中發揮創意，運用白鐵製作白鐵筆筒。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

學生通過親身到土瓜灣老區考察，令他們更關心社區發展。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

透過「探索世界科」讓學生學習花牌紮作手藝，其後同學參加「港式花牌繪藝比賽」並取得冠軍。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

學生在活動中以拍攝或繪畫形式記錄不同的學習主題，然後印成明信片、貼紙、書籤及月曆，並派發给社區人士，以宣揚傳統文化及社區歷史。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

正向教育搭配文化推廣 學生增加使命感勇於嘗新

「探索世界科」亦與正向教育小組進行跨學科學習，每年舉辦「正在消失的味道慈善市集」，於校內擺設攤檔向師生推廣傳統小食。鄧老師表示，學生需合作蒐集資料、拍攝專題圖片，製作不同宣傳物品及傳統小食，活動不但能增加他們的「使命感」，亦能發揮他們的潛能。

曾有學生上網自學拉龍鬚糖，嘗試多次雖最後失敗，但從中學會堅持及永不放棄的精神；另有學生則不斷練習扔飛機欖，最初只能稍為拋高，到最後能拋到自己訂立的目標高度。學生在過程中，與其他同學一同努力互相鼓勵，發掘自己的潛能，同儕間亦建立出深厚的互相欣賞文化，不會只停留在舒適圈，有勇氣嘗試新的事物。

「探索世界科」亦與正向教育小組進行跨學科學習，舉行「正在消失的味道慈善市集」，由學生擔任傳統小食的文化推廣員。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

在「正在消失的味道慈善市集」中，學生互相支持及合作，建立互相欣賞文化。（圖片由聖公會蔡功譜中學提供）

學生自發宣揚傳統文化 關心社區派明信片保留歷史

聖公會蔡功譜中學推出「探索世界科」4年，從附近社區以至國家學習不同的傳統及文化，先學承傳繼而創新，裝備自己面對未來挑戰。（黃寶瑩攝）

課程推行4年以來，鄧老師笑言自己從中亦有得著，他發現學生經常自發擔任「文化推廣員」，他們不但更留意身邊的事物，而且更加關心社區。學生會主動繪畫，拍照記錄，並向身邊的人宣揚傳統文化及社區歷史。鄧老師透露，有同學與家人到雲南旅遊，專程帶了一本東巴文的字典作手信送給他，自己深受感動之餘亦受到啟發。

儘管鄧老師不善於繪畫，亦想為傳統文化及歷史出一分力，之前就以寫生形式記錄了附近愛民邨的舊式商舖，連同學生的作品一併印製成明信片，再派發予社區人士，師生一同推廣傳統文化，學生見到自己的作品受到歡迎，自信心亦提升不少。

鄧老師續稱，目前已籌劃下一個階段活動，將於2026年於古物古蹟辦事處主辦的屏山文物徑展覽中，展出由學生親自籌備的「圍村文化展」，讓大眾更認識圍村文化，另外亦會與地理科合辦「回憶地圖」活動，由學生親自蒐集愛民邨的人和事，製作愛民邨導賞地圖並派發給社區，為居民記錄重要回憶。

「探索世界科」科主任鄧志偉老師（中），受到學生積極參與學科活動的啟發，到附近的愛民邨用畫筆記錄舊舖的文化，再印成明信片派發給街坊。（黃寶瑩攝）

全力營造正向氛圍 鼓勵家長多欣賞子女性格強項

聖公會蔡功譜中學同樣重視正向教育，校園全力營造正向氛圍，除設有「正向充電站」展示學生的創作成品外，還建立「集氣咖啡廳」，咖啡廳由學生親自經營，如場地佈置、沖調飲品及研究經營模式。除為學生提供多元出路，亦令光顧的師生能放鬆心情，享受一個無憂的中午，增加學生對校園生活的投入感。

此外，正向小組會為每名學生於不同的學習階段，進行「品格強項」測驗，讓同學認識並建立自己的性格強項，測驗劃分成24個品格強項，包括感恩、勇敢、仁愛、公正、自制及創意等。正向教育主任黃穎兒老師指出，報告會列出學生最佳及最弱的10個性格，亦會於家長日連同成績表交予家長，鼓勵父母多欣賞子女在非學術方面的優點。

配合正向教育，建立「集氣咖啡廳」，由學生親自經營，亦令光顧的師生放鬆身心。（黃寶瑩攝）

由學生擔任的咖啡師表示非常享受經營「集氣咖啡廳」，經營咖啡廳能幫助他們發揮潛能及提供多元出路。（黃寶瑩攝）

培養學生自學建優良品格 發揮自身潛能具承擔

曾珮瑜校長就學校的教育方針作出總結，指學校秉承基督教精神，以「仁愛忠誠」為校訓，著重學生各方面均衡發展，令他們成為一個有自學精神、文化修養和良好品格的青年人，對家庭、社會和國家都有承擔精神，學校不單為社會建立棟樑，而且發揮每個人的潛能，成就充滿幸福感的豐盛人生。