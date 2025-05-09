聖公會蔡功譜中學探索世界科配正向教育 沉浸式學習培養優良品格
學習不應只局限於課本，更要貼近生活，學生從課室跳出社區、探索世界，找到屬於自己的方向，踏實向前。聖公會蔡功譜中學4年前首創校本課程「探索世界科」，帶領學生走出課室，到社區考察，認識一些面臨失傳的傳統工藝及文化。先學承傳，繼而創新，同時學校亦會配合學生的品格特質，鼓勵他們發揮自身強項，提升共通能力，追求成長，以裝備自己面對世界未來的發展及挑戰。
多元學習機會創成功光譜 學生體驗傳統承傅文化
聖公會蔡功譜中學開辦「探索世界科」，目的是希望為學生提供多元的學習機會，為他們創造不同的成功光譜。隨著社區不斷發展，生活中有不少傳統文化正逐漸消失。學校創造機會，讓學生親身體驗傳統文化，令文化及歷史得以承傳，同時透過同儕之間的合作，於過程中學會互相欣賞，彼此學習，更能認識自己，發揮潛能。
從附近社區擴展至國家 重視學生探索建正確價值觀
「探索世界科」的學習範圍主要是人文學科，當中包括語言、歷史、文化及地理。題材方面，由學校附近的九龍城社區開始，如探索九龍城寨、舊啟德機場及泰潮文化。然後再到新界，認識圍村文化如盆菜及食山頭，最後更會擴展至國家，從多元飲食文化到各地的生活特色，認識中華文化優秀一面，培養國家身份認同。
曾珮瑜校長表示，除了增益知識外，提升文化素養和建立正確價值觀同樣重要。她認為，每個人的路向可以不盡相同，若學生能從不同領域學習和體會，拓寬視野，發揮潛能，有助生涯規劃，並且培養對家庭、社會、國家的承擔精神。
「探索世界科」重視學生親身體驗傳統文化和探索社區，過往曾與不同學科合作，舉辦工作坊及社區考察。學生除親手製作手寫小巴牌、花牌紮作、白鐵工藝、老婆餅及客家擂茶等工作坊，亦曾深入社區，前往土瓜灣老區、西營盤傳統行業及香港仔漁民文化進行考察。學校期望透過工作坊及社區考察，學生不但學會傳統手藝，對社區發展亦有更深入的了解，從而發展他們的共通能力。
沉浸式學習傳統工作坊 走入社區化身文化推廣員
「探索世界科」另一個重點，是讓學生成為「文化推廣員」，到社區推廣傳統文化。學生早前曾出席新城知訊台「世界隨意門」節目，向公眾介紹粵港飲食文化。此外，老師亦會將學生在工作坊及考察中的作品，製作成明信片、貼紙、書籤和月曆，派發給社區人士，增強與社區的連繫。更有學生參加「港式花牌繪藝比賽」取得冠軍。科主任鄧志偉表示，學生能獲獎是對他們的努力有所肯定，但更重要是在過程中令他們學會堅毅、勇敢及承擔等正確價值觀。
正向教育搭配文化推廣 學生增加使命感勇於嘗新
「探索世界科」亦與正向教育小組進行跨學科學習，每年舉辦「正在消失的味道慈善市集」，於校內擺設攤檔向師生推廣傳統小食。鄧老師表示，學生需合作蒐集資料、拍攝專題圖片，製作不同宣傳物品及傳統小食，活動不但能增加他們的「使命感」，亦能發揮他們的潛能。
曾有學生上網自學拉龍鬚糖，嘗試多次雖最後失敗，但從中學會堅持及永不放棄的精神；另有學生則不斷練習扔飛機欖，最初只能稍為拋高，到最後能拋到自己訂立的目標高度。學生在過程中，與其他同學一同努力互相鼓勵，發掘自己的潛能，同儕間亦建立出深厚的互相欣賞文化，不會只停留在舒適圈，有勇氣嘗試新的事物。
學生自發宣揚傳統文化 關心社區派明信片保留歷史
課程推行4年以來，鄧老師笑言自己從中亦有得著，他發現學生經常自發擔任「文化推廣員」，他們不但更留意身邊的事物，而且更加關心社區。學生會主動繪畫，拍照記錄，並向身邊的人宣揚傳統文化及社區歷史。鄧老師透露，有同學與家人到雲南旅遊，專程帶了一本東巴文的字典作手信送給他，自己深受感動之餘亦受到啟發。
儘管鄧老師不善於繪畫，亦想為傳統文化及歷史出一分力，之前就以寫生形式記錄了附近愛民邨的舊式商舖，連同學生的作品一併印製成明信片，再派發予社區人士，師生一同推廣傳統文化，學生見到自己的作品受到歡迎，自信心亦提升不少。
鄧老師續稱，目前已籌劃下一個階段活動，將於2026年於古物古蹟辦事處主辦的屏山文物徑展覽中，展出由學生親自籌備的「圍村文化展」，讓大眾更認識圍村文化，另外亦會與地理科合辦「回憶地圖」活動，由學生親自蒐集愛民邨的人和事，製作愛民邨導賞地圖並派發給社區，為居民記錄重要回憶。
全力營造正向氛圍 鼓勵家長多欣賞子女性格強項
聖公會蔡功譜中學同樣重視正向教育，校園全力營造正向氛圍，除設有「正向充電站」展示學生的創作成品外，還建立「集氣咖啡廳」，咖啡廳由學生親自經營，如場地佈置、沖調飲品及研究經營模式。除為學生提供多元出路，亦令光顧的師生能放鬆心情，享受一個無憂的中午，增加學生對校園生活的投入感。
此外，正向小組會為每名學生於不同的學習階段，進行「品格強項」測驗，讓同學認識並建立自己的性格強項，測驗劃分成24個品格強項，包括感恩、勇敢、仁愛、公正、自制及創意等。正向教育主任黃穎兒老師指出，報告會列出學生最佳及最弱的10個性格，亦會於家長日連同成績表交予家長，鼓勵父母多欣賞子女在非學術方面的優點。
培養學生自學建優良品格 發揮自身潛能具承擔
曾珮瑜校長就學校的教育方針作出總結，指學校秉承基督教精神，以「仁愛忠誠」為校訓，著重學生各方面均衡發展，令他們成為一個有自學精神、文化修養和良好品格的青年人，對家庭、社會和國家都有承擔精神，學校不單為社會建立棟樑，而且發揮每個人的潛能，成就充滿幸福感的豐盛人生。