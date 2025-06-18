學與教博覽2025｜遊戲化學習成新趨勢　結合科技提升教學效能

「勤有功、戲無益」是傳統學習觀念，不過隨着時代轉變，遊戲化學習（Gamification）、「玩中學」已成為最新學與教模式，鼓勵學生從遊戲中學習。特別是現時教育科技和人工智能AI興起，讓遊戲化學習更加普及，不單有助提升學生學習動機和效能，教師也可從中收集數據了解學生表現。



現時本港有不少教育科技機構，推出各類型遊戲化教學工具，由協助學生中文認字、到提升英語、數學成績，以至為學生提供沉浸式學習體驗、進行跨學科學習等，讓以往傳統教學上的不可能變成可能。其中「旅龜教學」、「Yeti Confetti Kids」及「IF Interactive」都是近年致力研發遊戲化學習程式的教育機構，他們將參與7月2日至4日舉行的「學與教博覽2025」，與教育界分享最新方案。

遊戲化學習由來已久 科技進步加速應用

遊戲化學習其實存在已久，如幼兒期家長跟子女玩「煮飯仔」或「角色扮演」，都被視為培養小朋友關鍵能力的方法。隨着科技發展，遊戲化學習亦逐步發展成專為教育而設的遊戲網站和軟件，幫助學生在輕鬆玩樂的過程中學習，並同時內化知識，提高學習成效。

時至今日，遊戲化學習已被廣泛應用，加上人工智能、虛擬實境等科技，進一步增強教育成效，透過提供多樣化的遊戲化教育方案，為學生度身訂造個人化學習體驗，以滿足每名學生的獨特需求和偏好，打破傳統教學難以照顧學生差異的局限。

遊戲化搭配教育科技 個人化學習事半功倍

遊戲化搭配教育科技 個人化學習事半功倍「旅龜教學」中文訓練平台透過AI 人工智能專利技術，讓學生全面掌握中文聽、說、讀、寫的能力，產品更榮獲美國ESSA第四級認證。

《旅龜中文冒險》是以電子字卡進行拼字遊戲，筆順會自動由AI識別及糾正，練習是根據教育局《香港小學學習字詞表》的字庫及發音而設計。

以小學中文為例，無論是認字還是記筆順，往往都是透過重覆寫生字練習和不斷改正進行，令學生失去學習興趣。特別是筆順，教師批改生字時需要憑經驗，才有機會發現學生筆順是否正確。不過，在教育科技協助下，學生可以透過有趣的遊戲輕鬆認字，練習寫字筆順時也可獲AI即時指導。

「旅龜教學」是一間提供AI 中文訓練的教育機構，產品與教育大學合作研發，據教育局《香港小學學習字詞表》的字庫及發音而設計，讓學生全面掌握中文聽、說、讀、寫的能力，產品更榮獲美國ESSA第四級認證，至今已有超過100間本地學校採用。

學生可利用《旅龜中文冒險》平台，以電子字卡進行拼字遊戲，幫助學生提升閱讀能力、詞彙量、認字能力，培養語文基礎和邏輯思考，提升學習樂趣。另外，平台亦利用AI 人工智能專利技術，自動檢測和識別學生寫字筆順，並會即時糾正，並讓學生可透過反覆練習加強記憶。

「旅龜教學」平台系統能提供個人化成績，讓教師精準針對每名學生的強弱範疇。

「旅龜教學」AI訓練學習平台，至今已有超過100間本地學校正在採用。

「旅龜教學」平台的其他特色包括，系統能提供學生個人化成績，讓教師精準針對每名學生的強弱範疇，其次是能輕易結合圖像和語音製作教材，方便與教師分享資源，並能讓教師輕易創建工作紙，提升教學效能。

「旅龜教學」將於「學與教博覽2025」展出。想了解更多AI如何協助學生學好中文，請立即登記，於7月2日至4日前往灣仔會展3B-E展館博覽會場P36展位了解更多！登記報名參加「學與教博覽2025」

手機隨時隨地學習英數 支援28種語言雙向互動

傳統學習模式要求學生在課室學習，但教育科技則讓學生可隨時隨地上課。港產教學平台「Yeti Confetti Kids」，當初為了幫助因流離失所而無法接受正規教育的黎巴嫩難民兒童，設計出AI學習應用程式，讓難民兒童學習英語、數學及獲得情緒支援，並奪得美國麻省理工學院「2024 年全球學習挑戰賽」Solve Global最高榮譽。

「Yeti Confetti Kids」奪得美國麻省理工學院「2024 年全球學習挑戰賽」Solve Global最高榮譽。

透過「Yeti Confetti Kids」應用程式課程，學生可從互動影片、遊戲、拼圖、故事和歌曲聆聽進行學習，支援中文在內的28種語言。教學內容是與史丹佛大學合作開發，可幫助學生培養慎思明辨思維，特點在於提供雙向互動，家長和教師能一同參與，共同制定課程內容。

程式更可支援28 種語言，包括中文、英語、法語、阿拉伯語、印地語、西班牙語、葡萄牙語、菲律賓語和越南語。

每週花15分鐘遊戲學習 3個月內成績提升半級

此外，系統中的AI人工智能，能為不同班級或個別學生製定度身訂造的學習計劃。遊戲以故事形式推進，學生每週只需花15 分鐘進行遊戲，已可顯著提高英語和數學技能，10星期內更可將學生的成績提高半個級別。

另外有泰國學校，學生大部分來自農村，普遍英語能力低，但透過應用程式學習，經過3 個月暑期、以及6 個月後續課程後，WIDA（英語語言能力評估）平均提高了 1.28 個等級。學校的教師都讚賞平台具互動性，為學生帶來愉快學習體驗，同時提高學習動機和記憶力。

學生可透過「Yeti Confetti Kids」應用程式學習數學、英語和社會情緒課程，全部教學內容均由教育專家設計。

學生每週只需花15 分鐘在「Yeti Confetti Kids」進行遊戲，已可顯著提高英語和數學技能。

「Yeti Confetti Kids」將於「學與教博覽2025」展出。想了解應用程式如何提式學生成績？請立即登記，於7月2日至4日前往灣仔會展3B-E展館博覽會場D16展位了解更多！登記報名參加「學與教博覽2025」

未來學習以互動為首要 沉浸式實景令學生主動

為進一步加強遊戲化學習成效，教育界已引入沉浸式虛擬實景 （Immersive Virtual Reality）式的教學平台，讓學生對學習內容有更深刻的體驗和印象。

2003年成立的「IF Interactive」，一直致力研發不同的互動技術方案，包括沉浸式虛擬實境系統、四維空間互動投映技術、混合傳息感官認知技術與互動觸覺系統，為小學、中學、大學及各類教育機構提供創新的沉浸式學習工具，提升學生的參與度和理解能力。

互動教學程式是透過整合沉浸式 VR 互動科技、跨學科學習與AI教學，學生可自由探索 STEM、藝術、語言、歷史以至體育等多元領域，激發全方位學習潛能。

「IF Interactive」於2003年成立，主力開發沉浸式虛擬實境系統、四維空間互動投映技術、混合傳息感官認知技術與互動觸覺系統。

當中名為未來教室系列的互動教學程式，便是透過整合沉浸式 VR 互動科技、跨學科學習與AI教學，創造虛擬學習空間，打造互動式的多人協作體驗。技術打破傳統科目之間的界限，學生可自由探索 STEM、藝術、語言、歷史以至體育等多元領域，激發全方位學習潛能。

未來教室利用互動觸控螢幕技術，方便進行跨學科學習，打破傳統科目之間的界限。

沉浸式虛擬互動空間是未來教室的最大特點，利用多通道無縫投影技術和混合式傳感（Hybrid Sensor）互動，將課室的牆面和地面變為人機互動觸控螢幕介面，老師和同學可如親歷其境，學生對概念上的理解更易掌握。

互動運動系統配備了先進的混合傳感技術，自動化、實時化測量和記錄成績，方便舉辦在線室內或室外體育活動。

VR讓學生與歷史人物對話 學習6C技能迎接未來

此外，「IF Interactive」亦有提供名為Idea Lab的互動教學平台，教育資源來自國家地理頻道、TIME雜誌、美聯社、史密森尼書籍等授權文章、圖像和影片，學生可借助沉浸式虛擬技術，通過AI 驅動的 Idea Talk與科學家、作家及歷史人物進行對話，AI會進行即時回饋，平台亦可自訂評估，提供個人化學習體驗，為不同的學生度身訂造合適內容。

「IF Interactive」將於「學與教博覽2025」展出。想了解沉浸式虛擬互動空間如何配合教學？請立即登記，於7月2日至4日前往灣仔會展3B-E展館博覽會場P02展位了解更多！登記報名參加「學與教博覽2025」

Idea Lab的互動教學平台，學生可借助沉浸式虛擬技術，與科學家、作家及歷史人物進行對話，引導思考。

隨著結合E-Learning教育不斷發展，遊戲化學習將成為學習過程中不可或缺的部分，科技引領教育工作者創造更有活力、更有效能的學習環境，幫助學生培育21世紀『6C』技能，包括溝通“Communication”、創意“Creativity”、慎思明辨思維“Critical Thinking”、合作“Collaboration”、品格“Character”及公民素養“Citizenship”」，為迎接未知的挑戰和機會做好準備。

學與教博覽7月2至4日灣仔會展舉行 報名參加了解教育科技最新發展

「學與教博覽2025」將於7月2日至4日於灣仔會展舉行，今年的主題是「共塑教育．創建未來」，將匯聚來自全球各地的教師、思想領袖、政府代表和創新人才，提供多元的教育交流平台。

「學與教博覽」是亞洲頂尖教育博覽會，是每年教育界盛事，吸引不少行業內外及權威人士參與。

學與教博覽由智慧城市聯盟主辦，香港教育城呈獻，並獲得香港特別行政區教育局支持，是亞洲頂尖教育博覽，也是香港年度大型教育博覽會，期望透過主題演講、研討會、工作坊和產品展示，與會者可共同探索創新教學法、科技應用、師生發展等教育議題，並制定未來教育目標和方向。

歡迎各類教育專業人士和從事相關業務者參觀，包括政府機構和教育部門代表，尤以制定及規劃未來教育政策的決策者及官員更為適合；其次是學校領導和決策者；教育協會和團體，如家教會成員、職前及在職教師以及培訓學院的管理人員；高等教育專業人士，包括大學校長、院長、教授和行政管理人士；以及教育供應商和買家、教育顧問和諮詢專家等。

其中的焦點活動還包括兒童AI高峰會，來自本地及國際學校的逾100位中小學生，將分享他們怎樣理解AI和對未來的想像。

一連三日的「學與教博覽2025」有多項焦點活動，包括校長論壇、兒童AI高峰會、語言學習站、創科交流圈以及來自新加坡與韓國的教育機構參展，當中的「兒童AI高峰會」會邀請來自本地及國際學校逾100位中小學生，跟大家分享怎樣理解AI和對未來的想像。「學與教博覽2025」適合教育行業任何範疇人士，不論是為了汲取實用的教學靈感，提升教育成效，或是擴展網絡、探索方案都會有所得著。

想了解更多活動詳情和報名，請即瀏覽「學與教博覽2025」網頁

「學與教博覽2025」舉行日期及時間︰

2025-07-02 (星期三)︰上午10時至下午6時

2025-07-03 (星期四)︰上午10時至下午6時

2025-07-04 (星期五)︰上午10時至下午5時

地點︰

香港會議展覽中心3B-E展覽廳