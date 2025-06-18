樂善堂余近卿中學推心理急救課程　培訓學生助人自助提升精神健康

為提升中學生對精神健康的認知及校園關顧文化的重視，由香港紅十字會心理支援服務主辦、陳廷驊基金會支持項目共創的「Teen仁俠培訓企劃」（簡稱「Teen仁俠」）正式推出，並於本學年（2024／25）率先在樂善堂余近卿中學推行。此計劃專門為中學生而設，會將專業心理急救知識轉化為適合青少年的培訓課程，培養學生成為校園內的「Teen仁俠」，關顧自己及身邊人，推動同儕間的支持網絡。



完成「Teen仁俠」課程的學生，於今年5月在校內籌辦了一連三天的「精神健康週」，舉辦動靜相宜的活動，與全校同學同樂，宣揚正向訊息。讓學生關愛自己之餘，亦能感受校園彼此關懷的愉快氣氛。中三學生謝子學是企劃學員之一，認為課程讓他掌握了情緒支援的基本技巧，能夠在關鍵時刻給予他人支持，又指籌備精神健康週活動，讓他們將所學運用到現實生活中。



香港紅十字會心理支援服務，推出全港首個專為中學生設計的「Teen仁俠培訓企劃」，計劃率先在樂善堂余近卿中學推行。（樂善堂余近卿中學提供圖片）

15位跨專業導師團教學 8節內容涵蓋理論、心態及技能

「Teen仁俠」集合教育工作者、心理學家及社工等跨專業力量，為中二至中四學生設計8節互動工作坊，每節長90分鐘，將國際認可的情緒支援知識轉化為適合中學生的課程，培育具「仁慈心」與「心理韌性」的校園「Teen 仁俠」。​

課程從自我覺察出發，逐步拓展至同理他人與專業支援技巧，體現「認知 — 心態 — 實踐」的層遞式學習設計。具體內容涵蓋情緒認知、同理心訓練、壓力管理及回應負面情緒的應對技巧，由15位跨專業導師團帶領學生完成工作坊，並透過書寫「Teen仁俠成長日記」反思學習歷程。

完成「Teen仁俠」課程的學生，於今年5月在校內籌辦了一連三天的「精神健康週」，向學生宣揚正向訊息。（樂善堂余近卿中學提供圖片）

每節工作坊都有不同主題，例如「目標定立及自我覺察」就包括學習辨別不同種類的壓力反應，透過實踐呼吸練習掌握初步的情緒調節方法，為後續課程奠定自我認知基礎。「同理他人與接納差異」則主要向學生闡釋同理心的內涵，引導學生代入他人處境感受，在練習換位思考的過程中理解並接納彼此的差異，強化人際溝通的底層心態。「認識基礎心理急救」則是實踐應用的關鍵環節，系統介紹心理急救的目標、服務對象及適用時機，並詳解「安全、鎮靜、連結」三個核心行動原則，讓學生能辨別不同情境下的應用策略，將理論轉化為實際幫助他人的技能。

關注學童精神健康 課程結合品格及價值觀培育

樂善堂余近卿中學校長凌施茵認為，「Teen仁俠培訓企劃」不僅是知識和技能的培訓，更是品格及價值觀的培育，讓學生終生受益。（樂善堂余近卿中學提供圖片）

樂善堂余近卿中學校長凌施茵表示，學校一直強調正向價值教育，特別是近年各界都關注學童精神健康，於是推出一系列相關計劃。另外，加上自己參與紅十字會活動多年，明白其專業課程一定會令學生有所得著，所以學校與紅十字會一拍即合，舉辦「Teen仁俠」。

凌校長又指，「Teen仁俠」不僅是知識和技能的培訓，更是品格及價值觀的培育，讓學生終生受益。期待學生將所學用於日常，助人自助，更有助改善家庭關係。

計劃同時設有「教師心理急救培訓」，以強化校園整體應對能力。教師將學習辨識學生的情緒危機、運用心理急救技巧穩定當事人情緒，並透過情境演練掌握介入要點。凌校長強調，教師是校園安全網的重要一環，培訓能幫助他們在危急時刻成為學生的支柱。

與家人朋友溝通更順暢 學會細緻地關注他人情緒

完成「Teen仁俠」課程的學生，在今年5月於校園籌辦了一連三天的「精神健康週」。（樂善堂余近卿中學提供圖片）

謝子康同學是企劃學員之一，他認為課程傳授了傾聽、安撫情緒的方法，未來會在日常生活中繼續運用所學技巧，努力建立健康、和諧的關係。他又提到，完成課程後與家人和朋友的溝通變得更加順暢，彼此更願意表達感受，關係也變得和睦。

另一位企劃學員，就讀中三的林浚峰對課程首節工作坊感受最深刻，形容當時自己羞於啟齒，不敢與他人分享，不過導師的耐心教導下，學員們逐漸敞開心扉，開始分享自己的想法。他又指自己從零開始掌握了許多心理學知識，如自我關顧、積極聆聽、同理心及溝通技巧等，相信知識有助與人溝通，未來會繼續傳播這些理念，幫助他人減少情緒困擾。他深信，這次寶貴的學習經歷促使自己成長，也讓他有信心作為「仁俠」去幫助他人。​

中二學生陳玨燐就認為自己學會了更細緻地關注他人情緒，在對方情緒波動劇烈時運用心理急救，以減輕其心理壓力。同時，也學會了同理心，懂得站在他人角度思考，而非僅從自身立場出發。在健康週活動中，他發現同學們積極參與各項活動，對新事物接受度很高，而他自己則從籌備活動中提升了團隊合作能力，明白了許多事情需要大家齊心協力才能成功完成。