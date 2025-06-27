學與教博覽2025｜六大全新活動、精選主題演講 附登記入場連結
學與教博覽2025（Learning and Teaching Expo 2025）是亞洲頂尖教育博覽，每年均聚集大量海外及本地的教育專家、學者、校長及教師，以博覽會為平台，就各項教育議題進行交流、探討教學策略、啟發教育發展方向，從以促進課堂教學，營造更適合的課堂環境及教材。
今年學與教博覽將於7月2至4日，假香港會議展覽中心舉行。本年度博覽增設六大全新項目，包括「校長論壇」、「兒童AI高峰會」、「語言學習站」、「創科交流圈」等，亦特意邀請海外展團來港，以及舉行多項創新比賽，使博覽內容更多元化，歡迎教育界及從事教育業務相關人士立即報名參加！
校長論壇首次登場 共塑未來教育藍圖
「學與教博覽2025」首次舉辦「校長論壇」，屆時將有逾200位教育及企業領袖出席參加，圍繞價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）與知識（Knowledge）四大核心，舉行多場研討會及主題演講，共同探討如何裝備學生迎接人工智能（AI）世代，以及為學生營造幸福感等重要議題。
踏入人工智能世代，學生所需具備的技能和知識，以至教師的教學手法，與以往截然不同，到底如何可以讓師生用得其所，就需要一場深入而具啟發性的討論，為教育界找出明確發展方向。「校長論壇」，屆時將共同探索在人工智能賦能下，學與教呈現的無限可能性，並為學校尋找合適的工具與策略，助力師生擁抱科技。
「學與教博覽2025 - 校長論壇」精選節目包括：
學與教博覽2025 - 校長論壇
日期及時間：
7月2日（星期三）13:00–16:00
7月3日（星期四）10:00–17:00
地點：香港會議展覽中心，學與教博覽 NextGen Arena
語言：英語、廣東話
逾百學生站上講台 講述對人工智能未來想像
學生從來是學與教的主角，「學與教博覽2025」首次舉辦「兒童AI高峰會」，邀過百位來自本地及國際學校的中小學生，上台分享他們對人工智能的理解，以至是未來的想像。每位學生講者將有3分鐘時間，就5個人工智能主題發言，包括教育、福祉、安全、多元與未來職涯。
高峰會希望為學生提供平台分享他們對人工智能的想法、問題、觀點和擔憂，讓社會各界可以聆聽及重視他們的意見，並賦予學生在討論對未來影響深遠的科技議題時，感到被聆聽和受尊重。高峰會亦鼓勵兒童和青少年慎思明辨，以分析人工智能技術的優勢與挑戰。
學與教博覽2025 - 兒童AI高峰會
日期及時間：
7月2日（星期三）14:00–18:00
7月3日（星期四）13:00–18:00
7月4日（星期五）13:00–17:00
地點：香港會議展覽中心，學與教博覽Kids’ AI Summit
觀眾：校長、老師、家長及學生
語言：廣東話、英語、普通話
形式：每位學生有3分鐘，對五個人工智能相關主題發表個人見解
特設語文教師專業學習空間 促進教學突破與創新
良好的語言能力是學習的基礎，教育局亦有各項推動語言學習的津貼和計劃。有見及此，「學與教博覽2025」首次舉辦「語言學習站」，為語文教師提供一系列專題工作坊，涵蓋創新語言教學法、AI輔助工具及實用資源，協助教師提升語文教學的質素及效率。
「學與教博覽2025 - 語言學習站」精選工作坊包括：
首辦創科交流圈 各地教育科創企業展示EdTech方案
要提升教學質素及效率，引入教育科技進入課室，將有助教師了解學生學習進度，加強課堂互動性和趣味性。「學與教博覽2025」首設「創科交流圈」，雲集多間亞洲最具前瞻性的教育科技初創企業，現場展示多項最新教育科技，包括AI自動評估系統、次世代學習平台等，與學界分享科技如何重塑學習、溝通與思維方式。
透過「創科交流圈」，參加博覽人士將可探索創新的教育解決方案，與教育科技初創企業直接交流。
豐富國際交流機會 推動跨文化連結及合作
作為亞洲頂尖教育博覽，「學與教博覽2025」除了連結本地教育界，更是促進教育界國際交流的重要場合。「學與教博覽2025」特意引入「國際展團」，並邀請到來自全球各地的教育方案團隊來港，包括新加坡的智慧教育方案、韓國的AI教室，即場展示全球教育最新趨勢，啟發教與學的未來，促進跨文化連結與合作。
舉行多場創新比賽 學生展現學習成果及能力
作為香港教育界年度盛事，「學與教博覽2025」將同時舉行多場創新比賽，讓各位教育工作者參觀博覽不同環節及工作坊之餘，亦有機會見證學生運用知識與創意解決問題，展現創新思維與實踐能力。
多場精選講座工作坊 促進教師專業發展
「學與教博覽2025」亦將邀請各界人士來到博覽現場，就不同教育議題舉行講座或工作坊，與各位教師分享洞見及發展趨勢，以下是精選講座或工作坊：
「學與教博覽2025」活動詳情
日期及時間：
2/7/2025 | 10:00-18:00
3/7/2025 | 10:00-18:00
4/7/2025 | 10:00-17:00
博覽場地：
香港會議展覽中心3B-E展覽廳
聯絡資訊：
網站：www.ltexpo.org
電郵：Visit@ltexpo.org
Whatsapp：852 69561638