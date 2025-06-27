學與教博覽2025｜六大全新活動、精選主題演講　附登記入場連結

學與教博覽2025（Learning and Teaching Expo 2025）是亞洲頂尖教育博覽，每年均聚集大量海外及本地的教育專家、學者、校長及教師，以博覽會為平台，就各項教育議題進行交流、探討教學策略、啟發教育發展方向，從以促進課堂教學，營造更適合的課堂環境及教材。



今年學與教博覽將於7月2至4日，假香港會議展覽中心舉行。本年度博覽增設六大全新項目，包括「校長論壇」、「兒童AI高峰會」、「語言學習站」、「創科交流圈」等，亦特意邀請海外展團來港，以及舉行多項創新比賽，使博覽內容更多元化，歡迎教育界及從事教育業務相關人士立即報名參加！



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「學與教博覽」是年度教育界盛事，而「學與教博覽2025」將於7月2至4日進行。現場將展出各項創新教案，並舉辦多場教育專業講座及工作坊。圖為「學與教博覽2024」交流會大合照。（資料圖片）

校長論壇首次登場 共塑未來教育藍圖

「學與教博覽2025」首次舉辦「校長論壇」，屆時將有逾200位教育及企業領袖出席參加，圍繞價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）與知識（Knowledge）四大核心，舉行多場研討會及主題演講，共同探討如何裝備學生迎接人工智能（AI）世代，以及為學生營造幸福感等重要議題。

踏入人工智能世代，學生所需具備的技能和知識，以至教師的教學手法，與以往截然不同，到底如何可以讓師生用得其所，就需要一場深入而具啟發性的討論，為教育界找出明確發展方向。「校長論壇」，屆時將共同探索在人工智能賦能下，學與教呈現的無限可能性，並為學校尋找合適的工具與策略，助力師生擁抱科技。

「學與教博覽2025 - 校長論壇」精選節目包括：

學與教博覽2025 - 校長論壇

日期及時間：

7月2日（星期三）13:00–16:00

7月3日（星期四）10:00–17:00

地點：香港會議展覽中心，學與教博覽 NextGen Arena

語言：英語、廣東話

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逾百學生站上講台 講述對人工智能未來想像

「學與教博覽2025」將設有「兒童AI高峰會」，讓兒童及青少年都可以登上講台，分享他們對多個人工智能議題的想法。圖為「學與教博覽2024」期間，參與學生向公眾介紹STEAM項目作品。

學生從來是學與教的主角，「學與教博覽2025」首次舉辦「兒童AI高峰會」，邀過百位來自本地及國際學校的中小學生，上台分享他們對人工智能的理解，以至是未來的想像。每位學生講者將有3分鐘時間，就5個人工智能主題發言，包括教育、福祉、安全、多元與未來職涯。

高峰會希望為學生提供平台分享他們對人工智能的想法、問題、觀點和擔憂，讓社會各界可以聆聽及重視他們的意見，並賦予學生在討論對未來影響深遠的科技議題時，感到被聆聽和受尊重。高峰會亦鼓勵兒童和青少年慎思明辨，以分析人工智能技術的優勢與挑戰。

學與教博覽2025 - 兒童AI高峰會

日期及時間：

7月2日（星期三）14:00–18:00

7月3日（星期四）13:00–18:00

7月4日（星期五）13:00–17:00

地點：香港會議展覽中心，學與教博覽Kids’ AI Summit

觀眾：校長、老師、家長及學生

語言：廣東話、英語、普通話

形式：每位學生有3分鐘，對五個人工智能相關主題發表個人見解

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特設語文教師專業學習空間 促進教學突破與創新

「學與教博覽2025」首次舉辦「語言學習站」，為各位語文教師分享最新的語言教學法、AI輔助工具及實用資源。圖為「學與教博覽2024」期間，參觀博覽的人士包括教師，參與現場舉辦的工作坊。

良好的語言能力是學習的基礎，教育局亦有各項推動語言學習的津貼和計劃。有見及此，「學與教博覽2025」首次舉辦「語言學習站」，為語文教師提供一系列專題工作坊，涵蓋創新語言教學法、AI輔助工具及實用資源，協助教師提升語文教學的質素及效率。

「學與教博覽2025 - 語言學習站」精選工作坊包括：

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首辦創科交流圈 各地教育科創企業展示EdTech方案

「學與教博覽2025」設有「創科交流圈」，將有多間教育科技初創企業於現場展示創新的教育科技方案。圖為「學與教博覽2024」期間，教育科技公司向參觀人士講解。

要提升教學質素及效率，引入教育科技進入課室，將有助教師了解學生學習進度，加強課堂互動性和趣味性。「學與教博覽2025」首設「創科交流圈」，雲集多間亞洲最具前瞻性的教育科技初創企業，現場展示多項最新教育科技，包括AI自動評估系統、次世代學習平台等，與學界分享科技如何重塑學習、溝通與思維方式。

透過「創科交流圈」，參加博覽人士將可探索創新的教育解決方案，與教育科技初創企業直接交流。

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豐富國際交流機會 推動跨文化連結及合作

「學與教博覽2025」引入「國際展團」，促進教育界的國際交流。

作為亞洲頂尖教育博覽，「學與教博覽2025」除了連結本地教育界，更是促進教育界國際交流的重要場合。「學與教博覽2025」特意引入「國際展團」，並邀請到來自全球各地的教育方案團隊來港，包括新加坡的智慧教育方案、韓國的AI教室，即場展示全球教育最新趨勢，啟發教與學的未來，促進跨文化連結與合作。

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學與教博覽是亞洲頂尖教育博覽，每年均聚集大量海外及本地的教育專家、學者、校長及教師，以博覽會為平台，就各項教育議題進行交流、探討教學策略、啟發教育發展方向，從以促進課堂教學，營造更適合的課堂環境及教材。

舉行多場創新比賽 學生展現學習成果及能力

「學與教博覽2025」將同時舉行多場創新比賽，讓各位教育工作者參觀博覽不同環節及工作坊之餘，亦有機會見證學生運用知識與創意解決問題，展現創新思維與實踐能力。

作為香港教育界年度盛事，「學與教博覽2025」將同時舉行多場創新比賽，讓各位教育工作者參觀博覽不同環節及工作坊之餘，亦有機會見證學生運用知識與創意解決問題，展現創新思維與實踐能力。

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多場精選講座工作坊 促進教師專業發展

「學與教博覽2025」舉行多場講座及工作坊，就不同教學議題與各位教師分享洞見及發展趨勢。

「學與教博覽2025」亦將邀請各界人士來到博覽現場，就不同教育議題舉行講座或工作坊，與各位教師分享洞見及發展趨勢，以下是精選講座或工作坊：

「學與教博覽2025」將邀得大學、科技教育機構等參展，展出各種創新教學方案。

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「學與教博覽2025」活動詳情

日期及時間：

2/7/2025 | 10:00-18:00

3/7/2025 | 10:00-18:00

4/7/2025 | 10:00-17:00

博覽場地：

香港會議展覽中心3B-E展覽廳

聯絡資訊：

網站：www.ltexpo.org

電郵：Visit@ltexpo.org

Whatsapp：852 69561638

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