校園天地｜協和書院創科教育　背靠祖國聯通世界

在全球科技創新浪潮中，中華基督教會協和書院緊扣國家發展脈搏，於今年三至五月間成功舉辦一系列創科教育交流活動，充分彰顯香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為培育新世代科技人才開創新局面。 (內容由中華基督教會協和書院提供）



杭州學校師生分享人工智能與機械人的課程和應用。 (中華基督教會協和書院提供圖片）

三地聯動 共築STEAM教育新格局

是次交流活動成果豐碩，協和書院與位於「中國新矽谷」的杭州英特外國語學校正式締結為姊妹學校，雙方將圍繞科創人才培養展開深度合作。學校參與的「未來宇航員——文昌發射研學營」，透過實地考察火箭發射基地，將STEAM理論與國家航天成就緊密結合，讓學生獲益良多；杭州學校代表亦親臨協和書院，分享其獨特的「產學研一體化」培養模式，為課程改革提供寶貴借鑑。

活動更邀請澳門培正中學共同參與，三地教育精英齊聚一堂，就科技教育創新進行深入交流。培正中學展示了人工智能與機械人教學應用、「科技創新實驗室」及多元創客工作坊（Maker Workshops），充分體現澳門中西文化交融的教育特色。 活動不僅為三地學生搭建了廣闊的學習平台，更進一步推動科技創新人才的培育。

中港澳三地師生就科技創新教育作出交流。 (中華基督教會協和書院提供圖片）

國際頂尖 點燃科技學習熱情

為拓展學生的全球視野，美國麻省理工學院（MIT）教授團隊親臨協和書院，為師生帶來一場別開生面的科技探索之旅。課程突破傳統框架，透過互動遊戲讓學生領略編程的本質。教授們以生活化案例，引導學生體會「編程即溝通」的核心理念——如何以程式語言與機器對話，精準傳遞指令。

課堂上，學生們透過「破解密碼」、「設計互動遊戲」等趣味任務，直觀感受程式邏輯的魅力。這種以實踐為導向、問題驅動的學習模式引起熱烈迴響，課後學生仍持續討論專案優化方案，不少同學興奮表示：「沒想到代碼竟能如此生動地解決實際問題！」此次活動不僅讓學生接觸頂尖學府的教學方法，更為協和書院的創科教育注入國際化新動力。

美國麻省理工學院教授透過互動遊戲引導學生體會編程的本質。 (中華基督教會協和書院提供圖片）

展望未來 培育全球科技領袖

協和書院在新學年將繼續深化創新教育，攜手香港大學共同設計本地微型藝術建築，開發獨具特色的 STEAM 課程。課程將善用虛擬實境（VR）與人工智能（AI）技術，讓學生在虛實結合的環境中探索科學奧秘，培養創新思維與解難能力，同時發掘中國及香港特色建築中的科學元素。

秉承「背靠祖國，聯通世界」的理念，協和書院致力培養兼具家國情懷與國際視野的科技人才，倡導可持續發展方案，並積極宣揚中華文化。協和書院期望為香港及全球科技發展貢獻力量，從容應對未來的挑戰與機遇。

美國麻省理工學院為協和書院的創科教育注入國際化新動力。 (中華基督教會協和書院提供圖片）

(內容由中華基督教會協和書院提供）

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