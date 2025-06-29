校園天地｜郭⼀葦中學牽頭元朗⼩學校⻑教師　北上深圳作專業交流

為響應教育局新學年於⼩⼀及⼩四全⾯推⾏⼩學科學科課程，由東華三院郭⼀葦中學（郭中）領導的「香港元朗區⼩學科學科專業學習社群學與教協作⽀援計劃」組織了30多位來⾃元朗區八間先導⼩學的校⻑及教師，於6⽉18⽇前往深圳進⾏為期⼀天的港深⼩學科學專業協作交流活動，深化⼤灣區教育合作，提升⼩學科學教育質素。



考察團參觀了福⽥區圓嶺教育集團圓嶺⼩學，觀摩了⼀年級的科學思維型探究實踐課堂。（東華三院郭⼀葦中學提供圖片）

考察團由郭中校⻑文可為擔任團⻑，成員包括八間元朗區⼩學的校⻑、副校⻑及科學科骨幹教師。

是次交流活動⾏程緊湊內容豐富。考察團參觀了福⽥區圓嶺教育集團圓嶺⼩學，觀摩了⼀年級的《⽔中的動物》和《它們吃什麼》等科學思維型探究實踐課堂。內地教師結合⽣活經驗設計教學，啟發學⽣主動探索和思考，課堂氣氛活躍。

課後，港深兩地教師進⾏了深入的評課交流，圓嶺⼩學教學主任分享了教學理念及課堂設計，香港教師代表積極參與討論，分享本地學⽣學習特點及教學挑戰。香港普通話研習社科技創意⼩學陶群眷校⻑表⽰，透過觀課和交流，對內地如何運⽤探究式學習提升⼩學⽣科學思維有了更深刻的認識，值得借鑒。

雙⽅舉⾏了圓桌論壇，由深圳市教育科學研究院⼩學科學教研員童海雲主持，就觀摩課堂進⾏點評，並引導專業交流討論。

童海雲指出，兩地教師均重視學⽣在科學課堂上的主動參與及動⼿實踐，未來可加強課程協同設計，推動⼤灣區基礎教育⾼質量發展。元朗朗屏邨惠州學校鄭庭輝校⻑則表⽰，論壇讓他們深入探討教學細節，了解內地在科學教育評量及跨學科學習的最新思路，對優化校本課程⼤有啟發。

圓桌論壇由深圳市教育科學研究院⼩學科學教研員童海雲主持。（東華三院郭⼀葦中學提供圖片）

考察團還參觀了圓嶺⼩學校園設施，包括創新科學實驗室、智能學習空間及校園⾃動化農圃，體驗內地學校多元化教學環境。伊利沙伯中學舊⽣會⼩學分校胡國威校⻑認為，圓嶺⼩學重視環境教育和校園文化建設，學⽣可在真實情境中學以致⽤，值得香港學校思考如何在本地推廣。

此外，考察團也參觀了深圳科學技術館，在館⻑帶領下參觀了⼈⼯智能、⽣命科學等前沿展區，並參與互動⼯作坊，體驗多項創新科技。東華三院李東海⼩學盧震河校⻑表⽰，科技館的沉浸式學習體驗為教師帶來教學新視野，他們正思考如何引入更多跨界資源，提升學⽣對科學的興趣和創新能⼒。

30多位來⾃元朗區八間先導⼩學的校⻑及教師，於6⽉18⽇前往深圳進⾏為期⼀天的港深⼩學科學專業協作交流活動（東華三院郭⼀葦中學提供圖片）

參與是次交流活動的香港老師普遍認為活動內容豐富，促進了專業對話，也為兩地教育同⼯建立⻑遠合作網絡。他們表⽰將持續推動校際協作，攜⼿提升科學教育⽔平，培養具備國際視野的未來⼈才。郭中校⻑文可為強調，作為協作計劃的牽頭學校，郭中將繼續發揮平台作⽤，舉辦更多⾼質素專業交流，推動本地⼩學科學教育與時並進，回應國家及⼤灣區發展需求。

是次港深交流活動不僅加強了兩地學界聯繫，也體現了⼤灣區教育協同發展的成果。元朗區⼩學科學科專業學習社群將繼續深化與內地學校的合作，為香港學校提供更多學習與發展機遇，助⼒香港教育⾼質量發展，為未來社會培養更多具備創新精神與科學素養的優秀⼈才。

八所⼩學：

中華基督教青年會⼩學

聖公會天⽔圍靈愛⼩學

伊利沙伯中學舊⽣會⼩學分校

香港普通話研習社科技創意⼩學

元朗朗屏邨惠州學校

嗇⾊園主辦可銘學校

東華三院姚達之紀念⼩學(元朗)

東華三院李東海⼩學

(內容由東華三院郭⼀葦中學提供）

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