鄧兆棠中學開放運動程式原始碼助學界建數據　獲批百萬建AI健身室

為解決疫情後學生運動不足，元朗公立中學校友會鄧兆棠中學（下稱鄧中）的學生團隊，研發出結合運動與電子寵物遊戲的「Eggsplore」應用程式。為持續推動恆常運動的習慣，學校今年舉辦第二屆「全港小學運動挑戰賽」，邀請小學利用「Eggsplore」程式紀錄運動習慣，鼓勵學生建立每日運動好習慣。



挑戰賽於日前舉行頒獎典禮暨STEAM嘉年華，期望透過比賽和一系列科技運動攤位，提升學生參與體能活動的興趣，傳遞「時刻做運動」的重要信息。同時學校已獲教育局優質教育基金批出近一百萬港元，於今年暑假動工建立「人工智能健身室」，進一步將AI技術運用於體育教學，利用數據分析提升學生的體育技能。



「Eggsplore」應用程式於2024年，取得由教育局主辦的「躍動校園活力人生」MVPA60流動應用程式設計比賽冠軍。參與研發的學生團隊於頒獎禮上作出介紹，指程式操作與風靡全球電子寵物遊戲「他媽哥池」（Tamagotchi）類似，透過智能手帶記錄用戶的活動步數、消耗熱量及心跳，並結合身高、體重數據作分析。玩家做運動即可賺取分數換取「電子寵物飼料」，培育專屬電子寵物。

校方同時宣布「Eggsplore」已在應用程式商店供公眾免費下載，學校亦決定將原始碼完全開放，並正積極與教育局磋商，為全港中小學提供技術支援，包括舉辦研討會與工作坊，協助其他學校建立校本運動數據管理系統。

推動每日60分鐘運動目標 舉辦第二屆全港小學運動挑戰賽

第二屆「全港小學運動挑戰賽」有多達21所學校參與，頒獎禮由鄧中花式跳繩及舞蹈表演揭開序幕。當日頒發多項個人及團體獎，表揚學生達成每日60分鐘中等強度運動（MVPA60）的目標。

研發「Eggsplore」手機程式的鄧中學生團隊講述設計概念。（廖雁雄攝）

鄧中學生於頒獎禮為來賓表演舞蹈，目不暇給。（廖雁雄攝）

跳繩隊亦表演了一連串高難度花式。（廖雁雄攝）

STEAM運動嘉年華與眾同樂 展示結合美術與創科作品

頒獎典禮當日，校園同時舉辦「STEAM及運動嘉年華」，場內設有不同的運動體驗區，以及學生「STEAM學習」攤位。當中包括中一級專題研習，展示學生以梵高名畫為靈感製作的電動陶瓷船，結合美術（陶藝造型）、科學（浮力與密度計算）和科技（Micro:bit編程控制）的學習成果。學生在水中操控著親手製作的動力船，同時教導前來參觀的小學生用膠盒製作「簡易版本」，體現了教育共享的理念。

中一級專題研習以梵高名畫為靈感製作的電動陶瓷船，是科技與藝術的結合。

校監侯寿發博士（左四）及校長蔡麗珍（左三）指鄧中的教師團隊充滿熱誠。負責中一級專題研習的教師包括劉鎮滔（右一）何翠珊（右二）、蘇佩雯（右三）、葉芃辰（右四）、陳俊賢（左二）及何偉龍（左一）。

創科發展以人為本 與學界共享資源

校監侯寿發博士表示，辦學團體及法團校董會向來鼓勵學校創科發展，「我們不看這件事是大是小，只要它是為人而設、實踐出來有用途且有人用得著，我們就會全力支持。」侯博士認為「Open Source」是對應非牟利教育的初衷，合力解決學校缺乏資源自建運動App的困難，實踐STEAM理念並服務學界。

校監侯寿發博士認為「Open Source」是對應非牟利教育的初衷，合力解決學校缺乏資源自建運動App的困難，實踐STEAM理念並服務學界。（廖雁雄攝）

▼STEAM運動嘉年華▼

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博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 囊括團體及個人冠軍

「全港小學運動挑戰賽2026」的團體及個人冠軍，由博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校囊括。校長吳偉財表示，學校一向鼓勵學生運動，特別是針對疫情後學童運動量減少及超重問題。

吳校長認為，「Eggsplore」運動程式成功之處在於將「電子遊戲正向化」，透過照顧電子寵物的動機，吸引平時少運動的學生做運動，讓他們透過做運動獲取積分、提升寵物等級的過程中，潛移默化地養成做運動習慣。這不但促進了學生的生理健康，對情緒穩定與專注力亦有幫助 。

個人冠軍林栩妤同學本身是游泳健將，她表示透過手環能即時檢視心率數據與積分排名，為了增加積分，就連小息都爭取時間做運動，堅持每日運動量超過六十分鐘。這次獲獎證明了「一分耕耘、一分收穫」的成果，未來將繼續努力，目標是晉身港隊，在體育道路上追求更高成就。

「全港小學運動挑戰賽2026」的團體及個人冠軍，由博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校囊括。校長吳偉財（後排左一）讚賞奪得個人組冠軍學生林栩妤（後排左四）很有毅力。（廖雁雄攝）

獲批百萬將AI元素加入運動 創意結合生活拒紙上談兵

蔡麗珍校長在鄧中服務26年，於今個學年履新成為校長，她對同學所研發的「Eggsplore」運動程式讚不絕口。她認為程式將運動與電子遊戲結合，為玩家提供了成就感，對於平時少運動的學生，能推動他們主動增加運動量，長遠養成恆常健康的習慣。

她透露，程式將加入AI功能，透過手機鏡頭分析跑步姿勢等運動動作是否正確，確保運動安全並提升質素。此外，學校已獲批近一百萬港元，將於今年暑假動工建設「人工智能健身室」，當中配備電子單車、划艇機、電子滑板車等器材，利用AI實時監控學生心跳與姿勢，推動學校運動氛圍。蔡校長指出，鄧中將「體育、STEAM及戲劇」定為學校的三大重點發展方向，為學生提供多元化發展，鼓勵學生將創意與實際生活結合，而非紙上談兵。

校長蔡麗珍認為將運動與電子結合，提供了成就感，對於平時少運動的學生，能推動他們主動增加運動量，長遠養成恆常健康的習慣。（廖雁雄攝）

運動不單為比賽 建立自信紀律與毅力

中國香港大專體育協會主席侯耀忠是鄧中校董，他高度評價「Eggsplore」程式的創新性，展現跨學科學習的精神。侯特別欣賞程式遊戲化設計，能有效引發玩家運動動機，將「健康生活」與「STEAM教育」並行。

侯校董強調，體育運動不單是比賽，亦是建立自信、紀律與毅力的最佳途徑。他引用過往研究指出，規律運動對穩定情緒、幫助學生提升專注力有顯著影響。

他非常支持學校將程式全面開源給全港學校免費使用，認為是教育經驗的分享與傳承，同時亦勉勵學生「體育不是比賽的終點，而是追求健康成長的起點」，辦學團體及法團校董會將持續擔任老師及學校的後盾，鼓勵學生以科技創新解決生活中的難題。