佛教茂峰法師紀念中學自研「明鏡」系統　低成本推AI導航自主學習

童話故事之中的「魔鏡」，近日終於成為實物，並成為啟發學生學習的工具！位於天水圍的佛教茂峰法師紀念中學近日添置了由學校自行研發、名為「茂峰明鏡」的AI自學及數字導師系統，讓學生可隨時在校園利用人工智能自主學習。



廖萬里校長於接受訪問時提到，每個「茂峰明鏡」花費不到4,000港元，學生每使用一次只需0.0004港元，相比市場上同類的智能設備最少要數萬元一個，節省不少。系統成本低但效能大，劃分成10個學習主題，學生全天候免費使用，學校期望「茂峰明鏡」能加快推動數字教育發展。



24小時駐校導師 鼓勵學生自主學習

「茂峰明鏡」系統由佛教茂峰法師紀念中學自行設計，並由該校數字教育統籌主任廖瑞健老師及資訊科技主任呂方方先生共同編程及系統整合。廖老師表示，當初希望增加學生與機器對話來增進知識的機會，礙於坊間不少AI平台都需要註冊和付費，為鼓勵學生提高自主學習的興趣，於是想到在校內設置AI裝置，打造成「24小時駐校小導師」。

「茂峰明鏡」以國內開源平台DeepSeek為底層架構，整合了語音識別（ASR）與語音合成（TTS），支援英語、粵語、普通話等語言的語音互動。（鄭子峰攝）

「茂峰明鏡」以國內開源平台DeepSeek為底層架構，整合了語音識別（ASR）與語音合成（TTS），支援英語、粵語、普通話等語言的語音互動，由構思到落實安裝只花了一個月時間。「茂峰明鏡」遍布校園不同位置，系統由聆聽到讀出答案只需10秒，系統會呈現出由學生設計的可愛吉祥物「明鏡貓」，來解答學生的學術疑問，如同童話故事中的「魔鏡」，系統甚至能生成詩詞，激發學習動機，亦彌補了傳統自學缺乏即時指導的缺陷，提供無限學習支援。

全校共裝有10個「茂峰明鏡」系統，學習內容以科目劃分，包括國民及愛國主義教育及國家發展學習、英文科、中文科、數學科、科學科、科技科、個人、社會及人文教育科、藝術、體育、佛學、生命及價值教育，並對應教育局的8個學習領域（KLA）。

「茂峰明鏡」由學校數字教育統籌廖瑞健老師（左）負責開發，廖萬里校長指由構思到落實安裝只花了一個月時間。（鄭子峰攝）

赴深參展吸引各界興趣 計劃為其他學校提供指導

雖然「茂峰明鏡」是一件新產品，但亦已經衝出香港，學校早前獲邀參加在深圳舉行的第14屆中國電子資訊博覽會（CITE），是全港唯一參展的中學。廖校長指出，他在會上分享了「茂峰明鏡」，不少機構均對系統的語音互動、多領域知識的整合能力，加上低成本造價表現出濃厚興趣，紛紛諮詢部署細節。他表示，學校未來計畫擔任「技術燈塔」的角色，為有興趣引入相關系統的學校提供技術指導，攜手推動香港以至大灣區的教育數位轉型。

「茂峰明鏡」以科目劃分遍布校園不同位置，系統會呈現出由學生設計的可愛吉祥物「明鏡貓」，來解答學生的學術疑問。（鄭子峰攝）

AI發展藍圖橫越三年 目標分析學習數據

AI已經成為學生未來投身社會的必備技能，佛教茂峰法師紀念中學亦已經有清晰的AI教學藍圖，配合「茂峰明鏡」等設備，做到軟硬兼備的AI教育。學校由今年2月起推動素養與倫理，建立全校AI倫理意識與基本技能，並將「AI程式設計」列為中二級必修課程。下學年將深化AI在校務管理與課堂教學的應用，完善基礎支援工具，如批改作文及功課，輔助設定教學進度及教案。預計下年3月會加入透過分析學生的學習數據，歸納出整體學習能力與類型，從而提供精準的個人化評估與回饋。

「讓孩子發光發亮」是佛教茂峰法師紀念中學的辦學理念，學校不遺餘力培訓學生在創科領域知識、或提供出外比賽的機會。校內學生本學年截至今年二月，共奪得558個獎項，成績有目共睹。（鄭子峰攝）

學校向來強調運用經費要用得其所，「性價比」策略是首要。廖萬里校長（左二）指節流是為了更好配置資源，優先將預算投放於學生參賽、交流與拓展視野，務求不讓經濟成為阻礙學生創造未來的門檻，如新落成的STEAM LAB很多裝置都是教職員自行設計。（鄭子峰攝）

腦電波分析系統奪一等獎 學生承傳善用AI學習

學校持之以恆的系統化培育，以及鼓勵創新的學習氛圍，令佛教茂峰法師紀念中學的學生屢次在校外獲獎，當中包括不少國際獎項。如「第28屆香港青少年科技創新大賽」中，科創隊的兩項發明在超過260支參賽隊伍中脫穎而出。

佛教茂峰法師紀念中學為鼓勵學生創新，近日落成了獲獎展館，向全校學生展示同學成果。（鄭子峰攝）

其中由中三學生喬奕桐、李鈺彤及陳穎霖研發的《AI腦電波HD檢測系統 - 慧腦先蹤》，勇奪「初中電腦及資訊科技組別」一等獎。這亦是全港首個由初中生自主研發的AI腦電波系統，原理是透過低成本的EEG感測組件（約600元）結合機器學習模型，判別過度活躍症（ADHD）患者的用藥狀態，及提供癲癇症的短期發作預警。

中三學生喬奕桐、李鈺彤及陳穎霖（左至右）研發的《AI腦電波HD檢測系統 - 慧腦先蹤》，於「第28屆香港青少年科技創新大賽」中勇奪「初中電腦及資訊科技組別」一等獎。（鄭子峰攝）

此外，另一支團隊開發的《腦電波靜觀暨專注力訓練系統2.0》亦在同一比賽獲得「初中組生物及健康二等獎」及在國際中學生資訊科技大賽（Infomatrix）中獲得全球金獎。負責研發的三名中三學生，分別是莫欣蕎、黃洛晴及黎嘉塱，指導老師黃文湧表示，2.0版本其實是優化了師兄師姐舊有設計（1.0版本），舊版主要提供專注力提醒，2.0版本則加入了遊戲化的訓練模式，以提升效果，所以最初的參賽目的是希望學生能承傳前人的創科精神，透過群策群力，追求進步。

三名中三學生莫欣蕎、黃洛晴及黎嘉塱（前排左至右）憑《腦電波靜觀暨專注力訓練系統2.0》，於「第28屆香港青少年科技創新大賽」中獲得初中組生物及健康二等獎；指導老師黃文湧（後排）指參賽目的是希望學生能承傳師兄師姐的創科精神。（鄭子峰攝）

得獎學生均認為參加比賽能學習到如何善用AI輔助開發，當遇到程式除錯困難或需要總結知識時，AI如同「學習夥伴」，幫助提升吸收效率。由於比賽對手強勁，各人事前都沒預計可以獲獎，故均深受鼓舞，將來會持續向ICT領域、為不同需求的對象創造更多有價值的作品。

AI與愛的結合 成就學生創新

廖萬里校長常將「AI makes everything possible, Love makes nothing impossible」掛在口邊。佛教茂峰法師紀念中學的核心教育在於「AI」與「愛」的結合，在追求科技領先的同時，亦秉持「明智顯悲」校訓，強調品德、謙卑、慈悲與愛心的培養。「茂峰明鏡」智能系統便充分顯現出如何透過AI賦能教學，為學生創造更廣闊的學習領域，讓他們從缺乏自信的學習者，成長為具社會責任感的創新者。