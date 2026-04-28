升小選校｜啓思小學IB框架重兩文三語　銜接雙軌制中學

踏入升小選校季，面對海量的學校資訊，家長們是否正陷入兩難：既希望子女在IB課程中快樂探究、放眼世界，又憂慮其學術基礎不夠穩固，影響日後銜接IB/DSE？加上現今學童普遍面臨「英強中弱」的語文失衡，以及對小學新環境的適應壓力，種種顧慮確實令人苦惱。到底有沒有一種教育模式，能在國際化與紮實根基之間取得完美平衡？



創立於1985年的啓思小學，一直以建立「具前瞻力、富啟發性、成就超卓的學習園地」為抱負。該校將於5月9日舉辦升讀小一及插班簡介會，全面為家長拆解升學迷思！以下率先介紹啓思小學三大優勢：

優勢一：推行「生本教育」鞏固中文根基 打破雙語失衡

針對學童「英強中弱」的普遍現象，啓思小學制定了明確的雙語策略。學校以普通話或粵語為主要教學語言，同時將英文定位為第二語言，配合外籍英語教師團隊，與及高質的英語課程，確保學生在超卓的雙語環境中學習。

啓思小學以普通話或粵語為主要教學語，將英文定位為第二語言，配合外籍英語教師團隊，確保學生在優質的雙語環境中學習。

此外，學校推行極具特色的「生本教育」。小一課程以「識字」為核心，目標是讓學生在初小階段掌握約2,000個常用漢字；升讀小二後，則推動大量閱讀，藉此帶動聽、說、寫等語文實踐。這種「先識字、後閱讀」的策略，能有效為學童自幼打下穩固中文根基，避免因過度側重英語而導致語文能力失衡。

優勢二：融合IB PYP框架 無縫銜接雙軌制中學

許多家長憂慮IB課程會令學術基礎不夠紮實，難以銜接本地課程，而啓思小學正正展示了兩者並行的可能性。學校採用IB PYP框架，將學科知識與探究式學習深度融合，重點培養學生的國際視野、批判性思維及自學能力。

啓思中學實行雙軌制，同時提供IB MYP及HKDSE課程。

在升中銜接方面，啓思具備「中小幼連校」的優勢。啓思中學實行雙軌制，同時提供IBMYP及HKDSE課程。高達95%的畢業生成功升讀一線英中，當中97%獲首志願錄取，學術水平備受肯定。

優勢三：關注學童心理健康 以「腦基礎教學」舒緩適應壓力

從幼稚園過渡至小學，學習模式的轉變往往為學童帶來挑戰。為協助他們輕鬆適應，啓思小學特別引入「腦基礎教學策略」，並在常規課程中融入EQ及思考訓練，致力營造積極、快樂的學習氛圍。

啓思小學特別引入「腦基礎教學策略」，並在常規課程中融入EQ及思考訓練，致力營造積極、快樂的學習氛圍。

同時，學校對中途加入的小二至小六插班生亦照顧周到。透過小班教學的優勢，配合師生全方位的支援，幫助新同學迅速建立安全感與自信心，愉快地融入全新的校園生活。

「啓思小學升讀小一及插班簡介會」現正接受報名！

想親身感受啓思小學的學習氛圍？想聽聽創意思維世界賽及STEM Racing得獎同學的分享？機會來了！簡介會當日更設有適合4至6歲兒童參與的課堂體驗活動，名額有限，各位家長千萬不要錯過。

日期： 2026年5月9日（星期六）

時間： 下午 1:00 至 3:30

地點： 啓思小學（九龍九龍塘牛津道2號A）

對象： 有意報讀小一或插班（小二至小六）之學生家長

立即報名參加「啓思小學升讀小一及插班簡介會」，親身了解創意思維世界賽及STEM Racing得獎同學的分享。

精彩活動流程：

13:00｜入場、課堂體驗活動登記

13:00 - 13:30｜課程作品展覽、創意思維世界賽得獎同學分享、STEM Racing得獎同學分享

14:00 - 15:30｜學校簡介、學生及家長分享、課堂體驗活動（適合4-6歲兒童參與）

立即報名：https://forms.gle/5Pbz6dk2DhfjkUNX9

注意事項：

- 學校將優先安排適齡入讀 2027-2028 年度小一的學生家長參加。

- 成功留位的家長會收到確認電郵。

- 簡介會進行期間，請勿拍照、錄音或錄影。

聯絡及查詢：

電話：2336 0266

電郵：cps@creativeprisch.edu.hk

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/

Facebook：啓思小學 | Instagram：cps.creativeprimaryschool

（資料及相片由客戶提供）