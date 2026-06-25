中華文化到校講座　非遺潮州工夫茶走進樂善堂楊仲明學校

為加深新一代對國家非物質文化遺產的認識，並透過傳統美學教育培育學生的家國情懷，《香港01》「01教育」團隊與樂善堂楊仲明學校攜手合作，於日前成功舉辦了一場「中華文化與藝術 —— 非遺潮州工夫茶」國民教育講座。是次到校講座邀請到「園地茶人 yuentea」創辦人兼總導師陳寶山先生親臨學校擔任主講嘉賓，從一片茶葉的微觀視角切入，引領全校師生共赴一場始終清末的茶藝文化盛宴，藉此加強學生對中華文化的正確認知，切實提升國民認同感。



以茶葉為載體 從感官出發認識中華文化

講座由廣東潮州府流傳至今的飲茶習俗及沏茶藝術展開。陳寶山先生指出，茶不僅是日常的「開門七件事」之一，更是中華民族融匯儒、釋、道思想的文化縮影。為了讓小學生能更直觀地理解這項傳統非遺，陳導師特意以潮州鳳凰山的「鳳凰單叢茶葉」作為教學切入點。

透過介紹單叢茶葉從高山採摘、萎凋、做青、殺青、揉捻、乾燥到烘焙的繁複製作工藝，陳導師向同學們展示了中國古代勞動人民如何順應自然、利用智慧將大自然的饋贈轉化為「茶中香水」的過程。課堂上，學生們學習到「蜜蘭香」、「鴨屎香」等不同香型的特色，透過不同的感官體驗，領悟到中華飲食文化背後精益求精的匠人精神。

現場展示沏茶流程 全校試飲體驗實踐知識

除了茶葉知識，陳導師更將珍貴的「工夫茶四寶」——孟臣罐（小壺）、若深甌（小杯）、玉書煨（砂銚）及紅泥爐帶到學校。在傳統沏茶的藝術步驟示範中，導師向同學們深入淺出地解說了每件器具的選材與科學原理。

「工夫」二字，在潮州話中意指「考究、精細」。陳導師在講座中親自向全校師生展示了整個傳統工夫茶的沏茶過程。從溫壺燙杯、高沖低斟，到「關公巡城」、「韓信點兵」等極具文化典故的沖泡流程，每一個動作都承載著中華禮儀之邦對於「和、敬、精、樂」的核心價值追求。

為了讓學生將剛學到的知識即時實踐出來，活動特別增設了精彩的互動環節。導師邀請全校同學分批走到台前，親自品嚐剛剛沏好的鳳凰單叢茶。同學們一邊學著放慢呼吸去聞茶香、品茶味，一邊回憶導師所講授的香型知識。這種高互動性的實踐體驗，大大加深了同學們對非遺文化的印象，讓校園禮堂內茶香四溢，氣氛非常熱烈。

深化國民認同 將非遺保育意識植根校園

在講座的尾聲，香港01團隊與講者一同引導學生反思傳承與保育非物質文化遺產的重要性。潮州功夫茶藝不但是香港非遺，更是國家級及人類非遺，其傳承的關鍵在於青少年的接力。

樂善堂楊仲明學校校方對是次到校講座給予高度評價，認為活動以茶代禮、以茶育人，成功讓學生在充滿趣味與動手體驗的氛圍中認識到中華文化的博大精深。這場體驗不僅拓寬了學生的文化視野，更在他們心中撒下了傳統文化的種子，深刻理解身為中華民族一員的文化根基，達到潤物無聲的國民教育成效。

「園地茶人 yuentea」創辦人兼總導師陳寶山先生以及其團隊與樂善堂楊仲明學校全校師生合照。

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