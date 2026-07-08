《香港01》教師講座　Goodclass.ai代表陳芷茵分享AI素養與應用

人工智能（AI）浪潮正全面重塑全球教育生態，AI 教育已由昔日的科技專科範疇，轉化為每位教育工作者的必備素養。為了協助前線教師掌握最新的數位教學趨勢並提升專業管理及教學效能，《香港01》「01教育」團隊日前到九龍塘學校（中學部）舉辦「AI 素養與課堂應用」的教師專業發展講座。是次講座邀請到 Goodclass.ai 代表陳芷茵（Alison Chan）女士擔任主講嘉賓，與全校教職員深入探討如何在新媒體與科技交織的教學環境中，活化課堂實踐並重塑教師的專業角色。



AI for ALL subjects：每位老師都是 AI 的前線實踐者

陳芷茵女士在講座中打破過往大眾對科技教育的刻板印象，指出人工智能在校園的落地應用，早已不再停留在學校行政層面或高層的管理政策議題。隨著教育局正式提出「AI for ALL subjects（人工智能應用於所有學科）」的宏觀教育導向，這意味著不論是語文、人文、藝術還是體育科，全校每一位學科老師都已經被賦予了全新的時代使命，正式成為 AI 科技的教學實踐者。

陳女士強調，新媒體時代的資訊瞬息萬變，教師必須積極擁抱科技，理解如何將生成式 AI 工具融入日常的教案設計與課堂互動中。這不僅能大幅提升教學效率，更能為學生創造出更具啟發性、互動性的跨學科學習體驗，讓科技真正為教育增值。

Goodclass.ai 代表陳芷茵女士親臨九龍塘學校（中學部），為全體教師解構「AI for ALL subjects」的最新教育趨勢與課堂應用心法。（鄧倩螢攝）

重塑 AI Leadership：從校長到課堂的專業判斷

是次講座的另一大亮點，是重新定義了教育界的「AI 領導力（AI Leadership）」。陳芷茵女士指出，推動校園數位轉型、防範科技帶來的潛在風險，絕對不單單是校長或資訊科技科主任的責任。相反，真正的 AI 領導力應該體現在每一個課堂、每一個學科科組以及日常的教學團隊協作之中。

在實際教學情境中，老師面對日新月異的 AI 繪圖、文本生成工具，如何作出精準的專業判斷顯得尤為重要。例如，如何引導學生在利用 AI 搜集資料時保持慎思明辨、如何教導學生查核資訊辨明真偽、以及如何判定學生作業中的「科技邊界」，怎樣才是使用 AI 輔助學習而非抄襲，這些都高度考驗著科組與前線老師的專業素養。當每位老師都能在自己的課堂中發揮 AI 領導力，才能真正築起校園的 AI 素養防護網。

陳女士強調，在實際課堂中，學生可透過平台作簡單練習、跟進老師提供的學習材料。對老師而言，學生與AI互動更透明，亦可即時跟進學生。

講座現場充滿專業探討氣氛，老師們專注聆聽並思考如何將 AI 領導力落實於各自的學科科組。（鄧倩螢攝）

科技與正向教育相輔相成：培育新世代數位公民

在講座的互動與總結環節，《香港01》團隊與主講嘉賓更進一步引導教師思索科技與正向家庭、校園文化的深層連結。引入 AI 工具的最終目的並非取代人類的思考，而是透過科技減輕教師的行政負擔，讓教育回歸「以人為本」的陪伴本質。

是次專題分享深獲九龍塘學校（中學部）校方肯定，並讚揚陳芷茵女士講座內容極具前瞻性與實用價值。講座協助全校教師釐清了新媒體與 AI 時代下的教學新角色，讓優秀的教育智慧與現代科技在校園中扎根，為學校培育具備理性思辨與社會責任感的新一代數位公民奠定堅實基礎。

【智啟學教．策略部署】一筆撥款，全校升級：「AI+01 智慧校園合作計劃」

《香港01》正式推出「AI+01 智慧校園合作計劃」，為學校提供「一站式」方案。 我們將聯同阿里雲 (Alicloud)、Re:learn、Solomon Learning (GoodClass.ai) 及學界權威等，全方位包辦硬件基建、軟件應用、課程教學、學生活動及繁瑣的行政支援。我們會為參與的學校舉辦同類型的「公開課」、「經驗分享會」及「學生比賽」，助學校達成撥款指標。

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