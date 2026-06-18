英基幼稚園納入相關學校升學機制　連貫「一條龍」教育路徑

國際文憑（IB）大學預科課程考試合格率高達近98%的香港英基學校協會（ESF），一直以「相關學校」模式銜接中小學，讓學生在入讀時已確保日後的升學路徑。近日協會首次宣布，將轄下6間英基幼稚園納入，包括將在今年8月開設的3所全新幼稚園，與各英基小學及中學 「一條龍」 模式配對。入讀2027/28學年幼稚園K1學位的學生，將獲保證升讀其中一所相關小學。



「相關學校」模式為英基於2019年起推行的一條龍教育模式，即每間英基小學都設有指定的相關中學，讓學生在入讀小一後，就能無縫銜接至其中一所指定學校。而從今年9月起，所有英基幼稚園亦將納入此升學模式，與英基小學銜接。換言之，當家長為子女報讀英基幼稚園K1時，便已知該校所屬的1至3間相關小學；當其畢業後，必可確保獲相關小學的學位。由於英基的中學亦已與小學銜接，更意味着家長從子女K1時已可得悉其由K1到Y13的教育路徑。

英基行政總裁葛琳表示，新模式對英基的家庭而言，代表著子女擁有更連貫及無縫銜接的學習體驗。

在這樣一條龍的教育模式下，學生能擁有清晰的升學安排，免去中途重新面試與評估的壓力。學校亦能更有效共享資源，對於管理學生從幼稚園升讀小學與中學的銜接亦更完善。英基行政總裁葛琳認為，這項變革確保孩子在3歲時便能獲得連貫的學習路徑，且在升讀小學的過程，不用從頭來過，可帶來學習的連續性與進階性。「幼稚園與相關小學的教師將深度協作，掌握每個孩子獨特的學習風格⋯⋯隨著『一條龍教育模式』的完備，我們正從昔日的獨立學校聯盟，邁向統一的教育體系。對英基的家庭而言，代表著子女擁有更連貫及無縫銜接的學習體驗。」

英基K1的教育路徑（由2027/28學年開始） 英基幼稚園 相關英基小學 相關英基中學 曉新國際幼稚園 白普理小學 南島中學 己連拿小學 港島中學 山頂小學 烏溪沙國際幼稚園 沙田小學 沙田學院 畢架山小學 港島中學 青衣國際幼稚園 九龍小學 英皇佐治五世學校 畢架山小學 港島中學 智新書院 智新書院

西九龍幼稚園 清水灣小學 英皇佐治五世學校 堅尼地小學 西島中學 鰂魚涌小學幼稚園 鰂魚涌小學 南島中學 啓新書院幼稚園 啓新書院 啓新書院

涵蓋英基將在今年8月開設的3所全新幼稚園，包括英基啓新書院幼稚園、英基鰂魚涌小學幼稚園及英基西九龍幼稚園，其轄下的6所幼稚園已配對了英基的17所小學與中學，實行保證升學機制。想要為子女報讀英基幼稚園的家長，只要訪問英基的網站，就能查看相關幼稚園的教育路徑以及其相關小學和中學。

了解更多有關英基幼兒教育方針及「相關學校模式」詳情：https://join-us.esf.edu.hk/zh-hant/earlyyearsnewapproach/

(資料及相片由客戶提供)