惠僑英文中學龍舟隊橫掃學界　多元活動堂助學生確立目標掌舵未來

古人云：「學如逆水行舟，不進則退。」在石硤尾惠僑英文中學，學生面對升學與成長的逆流，從不是孤軍奮戰的孤舟，而是一直有學校的關愛及支援，並透過多元發展平台，發掘自身的閃光點。



學校兩位應屆文憑試（DSE）畢業生席明鑫與姚浩彪，是龍舟校隊的核心成員。4 年來在槳起槳落間，磨練出堅毅特質，重拾自信並確立人生方向。初中成績不甚理想的席同學，中四時曾萌生退學念頭，後來在老師和同學的鼓勵下加入當時新成立的龍舟隊，找到發揮運動天賦的舞台，更利用龍舟槳揮毫創作出書法視藝作品《行舟》，榮獲教育局「嘉許狀」。而在龍舟隊擔任領槳手的姚同學，則克服內向性格，學會領袖技巧，帶領隊伍衝破重重挑戰，更擔當校內訓導組的領袖生及優秀中華文化大使。



兩位少年的蛻變，正是惠僑英文中學實踐「多元發展」教育理念的最佳寫照。校長曹達明表示，龍舟運動能全方位培育學生的紀律、品格與團隊精神。校方亦樂意投放資源發展多元活動課，學生透過訓練、比賽及參與海內、外交流團，拓闊視野，發掘潛能，提升自信，破浪前行。



惠僑英文中學席明鑫（中）與姚浩彪（右），同是龍舟校隊中堅，亦是龍舟港隊U24成員，在艱苦訓練下變得堅毅並重拾自信，各自找到明確目標。（陳順禎攝）

曾陷交叉點欲退學 運動天賦逆轉人生

談及過往，席同學形容昔日自己「上課專心不到，聽講解都不太明白」，面對考試更是「完全不懂做、不懂寫」。及至中四，他陷入人生交叉點，一度想放棄學業，投身社會做兼職度日。幸運的是，惠僑的關愛理念從未放棄任何一個學生，學校找到席同學的運動天賦，以龍舟啟發他的意志，更成為港隊U24一員。

惠僑英文中學龍舟隊就如「第二個家」，用愛與責任，讓學生慢慢變得自律、自信，多名隊員更蛻變成位學校領袖生。（惠僑英文中學提供）

惠僑英文中學席明鑫同學因為成績未如理想，曾打算退學，後經家人及師長鼓勵下加入龍舟隊，讓他找到發光的舞台 。（陳順禎攝）

席同學在學業路上時有挫折，對文字抗拒，視藝科老師引導他觀照自身，勇於接納缺點，迎難而上，將對「龍舟」的幹勁去直視自己「寫字」弱點。他漸漸克服對文字的抗拒，在「龍舟槳」繫上毛筆書寫大字。

他花了一個月的時間，在無數張紙張上揮灑汗水與墨水，創作出「逆水行舟」。作品最後更成功入選教育局主辦的「學生視覺藝術作品展」，並獲「嘉許狀」。

「我最初只係諗住寫『畀力』，老師同我傾咗好耐，啟發我要逆水行舟，迎難而上，最終以『舟』代表自己，在困難中不斷前行，我覺得呢個主題好Powerful（有力量），好貼合我」。席同學更認為，龍舟讓他明白到，即使在逆水當中並不是孤身奮鬥，而是有一群兄弟姊妹，一起奮鬥，而前路就如賽龍舟一樣，只要認清目標，就能一心不亂向前行。

經過一個月不斷反覆練習，惠僑英文中學席明鑫同學書寫出滿意作品。（惠僑英文中學提供）

面對放榜，席同學不再迷惘，已經計劃好入讀西廚學院，當一位出色的廚師，同時立志考取龍舟教練牌照，將龍舟這項傳統文化傳承下去。

內斂小子任領槳手 啟發領袖潛能

惠僑英文中學龍舟隊主力姚浩彪過往是內斂小子，但自從加入龍舟隊後，成為團隊中的中流砥柱，憑著堅毅的精神，成功由U18港隊躍升到U24港隊，成為專業隊員。（陳順禎攝）

與席同學惺惺相惜的，是隊內被譽為實力最強的姚浩彪。他能文能武，既是港隊U24成員，在校內成績亦一直保持中上，靠的是高度自律，「我放學後做好功課才去訓練，訓練之後可能再溫習」。

姚同學過去性格被動，在龍舟隊擔任領槳手使學會如何成為領袖、承擔責任，主動帶領隊員一直向前。領槳手需具備極佳的節奏感及穩定性，因為後排划手必須完全跟隨他的頻率，「我一停低後面就會跟住停，這種責任令我即使再攰或想發脾氣，都時刻提醒自己保持正面，學識點樣做一個領袖」。姚同學亦會無私地與隊友分享提升體能的心得、互相鼓勵。漸漸地，這位內斂小子變得充滿自信，更成為學校訓導組領袖生及優秀中華文化大使，他立志未來投考消防員，肩負保護市民的任務。

龍舟隊主力之一姚浩彪（右二）十分自律，能兼顧運動及學業，更培育出領導才能。（惠僑英文中學提供）

聯課活動主任陳銘雄老師指出，姚同學曾到國內交流，分享遠赴德國參賽的經驗，表現大方，對比往昔因缺乏自信而寡言的模樣，現時實在判若兩人。

毫釐之差險勝學界龍舟隊「天花板」

惠僑英文中學於2023年，在校監朱德榮MH的大力推動下成立龍舟隊。經歷教練團隊用心經營，第一次參加學界錦標賽便成功奪盃。翌年更氣勢如虹，橫掃海內外各項龍舟比賽二十多項桂冠，早前在荃灣龍舟競渡中學男子組賽中，惠僑龍舟隊與向有「學界天花板」之稱的中學正面交鋒，隊員咬緊牙關以極微差距險勝，勇奪隊史首冠。姚同學表示，成功的關鍵在於隊友們將訓練頻率由最初每星期一次，增加至現時兩至四次，賽果足證努力沒有白費：「證明如果唔放棄、去堅持，都有機會可以達到目標。」

龍舟隊由最初十人發展至現時逾三十人，校方始終堅持「零門檻」，歡迎所有學生加入，隊員大多來自基層家庭，亦有不少有特殊學習需要（SEN）、成績中下的學生。入隊前普遍欠缺自信、自我認同感低，亦有情緒管理問題，幸得陳銘雄主任、領隊林國基、梁耀燦老師及四位龍舟教練全方位照顧及輔導，龍舟隊已搖身成為一支紀律嚴明、講求品德及團隊精神、實力雄厚的勁旅。

林領隊除了關顧學生的身心健康、情緒支援，更陪伴學生參加每一場比賽，有時甚至自掏腰包支援基層學生參加交流團的零用使費，讓其不錯失任何開拓眼界的機會。部分隊員擔心曬黑，林領隊就自費購入最高級別的防曬霜給他們，「佢哋會搽到成塊臉白晒，好搞笑」。

惠僑英文中學實驗室技術員兼龍舟領隊林國基（左）是惠僑舊生，他與學生亦師亦友，不單關愛學生，更自掏腰包買防曬予隊員，以至是支援基層學生到海外交流的使費。（陳順禎攝）

惠僑英文中學龍舟隊成立數年間，已在學界取得囑目成績，成為人才搖籃，培訓出極具潛質青年運動員。（惠僑英文中學提供）

龍舟隊的隊員們傳承兩位師兄的拚搏精神，至今近10人入選U18、U16龍舟港隊，接受更頂端的培訓。（惠僑英文中學提供）

除了本地賽事，學校亦全額資助同學遠赴外地參賽與集訓，包括今年曾獲邀到訪新疆參與「冰上龍舟」比賽，讓學生在零下二十度的極限冰域中，體現團隊不斷突破的精神。

不只是學校 更是充滿愛心的家

龍舟是一項強調團隊的運動，曹達明校長指出，頻密的體能集訓雖然辛苦，卻能訓練毅力與紀律，更讓學生找到了自我價值：「每個學生都有個人的閃光點，同學在龍舟表現出色，使他們相信自己不單可以做到，而且還可以做得好。」

惠僑英文中學注重學生品格及紀律，校長曹達明稱，龍舟隊訓練培養出堅毅、上進及有毅力學生。（陳順禎攝）

曹校長表示，惠僑不只是一間學校，「更希望學生覺得這裡是他們的家，一個有愛心的家」。為了讓基層學生無後顧之憂，學校及校董會全額資助龍舟隊的所有開支，包括學費、裝備、隊衣，甚至課後補底班及出外集訓的費用。「我們想服務深水埗區的基層孩子，不希望因為家境問題而阻礙了他們發展。」

現時，惠僑推行「多元發展」策略，逢星期五為「多元活動日」：中一生落實「一人一體」，中二生推行「一人一藝」。逢周五下午多元活動節，學校更免費提供旅遊巴接載學生到各處進行訓練。

校長曹達明表示，惠僑英文中學不只是一間學校，「更希望學生覺得這裡是他們的家，一個有愛心的家。」（陳順禎攝）

聯課活動主任陳銘雄老師補充，多元活動堂是引路石，當確定學生有興趣發展，學校會進一步推薦他們加入領袖訓練或集訓交流。參與老師亦會把握課外時間與學生同行，陳老師指出，較調皮的學生在比賽中看到老師到場打氣，感受到被關顧，上課紀律也大為改善，也願意向老師打開心扉，大幅增強了對學校的歸屬感。