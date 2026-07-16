中華文化到校工作坊　保良局朱敬文中學茶藝體驗解構傳統沏茶藝術

中國茶文化源遠流長，既是中華傳統飲食文化的核心載體，更承載著深厚的中華禮儀與美德。為了讓年輕一代領略非物質文化遺產的魅力，並將傳統文化教育融入校園生活，《香港01》「01教育」團隊日前走進保良局朱敬文中學，成功舉辦了一場「非遺潮州工夫茶」茶藝工作坊。是次活動特別邀請到園地茶人（Yuen Tea）創辦人兼總導師陳寶山先生親臨主講，帶領全場同學放慢浮躁的步伐，沉浸於大自然的香氣靈魂之中，親身體驗茶道之美。



解構開門七件事中的茶文化

擔任是次工作坊導師的陳寶山先生，擁有國家一級評茶技師、茶藝師、高級制茶師等多項國家級專業資格，實務與教學經驗極其豐厚。在工作坊的開端，陳老師以幽默風趣的日常視角切入，向同學們解構古人日常生活中「開門七件事 —— 柴米油鹽醬醋茶」的由來。他指出，茶不僅是日常的消暑解渴飲料，在明清時期發展至今的潮州工夫茶藝中，更演變成一種極致的傳統飲茶習俗與美學。

陳老師隨後向同學介紹了潮州工夫茶的「四寶」茶具，並深入講解了產自高山的香氣靈魂 —— 鳳凰單叢茶葉。他指出，鳳凰單叢香氣層次極其豐富，有「蜜蘭香」、「鴨屎香」等特色香型，滋味甘醇。透過對茶具與茶葉的專業解說，迅速打破了中學生與傳統中華飲食文化之間的距離感，激發了同學們的濃厚興趣。

國家級茶藝大師陳寶山先生親臨保良局朱敬文中學，為同學們展示潮州工夫茶的鳳凰單叢茶葉，解構「開門七件事」背後的文化故事。（梁鵬威攝）

全員動手實踐：學習傳統沏茶的藝術步驟

在陳寶山老師與專業團隊的指導下，每一位同學都能親手操作茶具，學習並實踐傳統沏茶的八大藝術步驟。

同學們跟隨導師的口令，首先進行「溫潤茶具」，以沸水淋洗茶壺與若琛杯，鎖住茶香；隨後依序練習「鳳凰沐浴」與「高沖低斟」等關鍵手法。陳老師現場示範了工夫茶中傳統的「關公巡城」（輪流斟茶以求茶湯均勻）與「韓信點兵」（將濃郁的茶底滴滴均勻分落各杯）之妙，動作行雲流水。活動現場茶香四溢，同學們全神貫注地調整手指的力度與注水的節奏。許多同學在親手沖泡出第一杯甘醇的鳳凰單叢後，興奮地表示近距離觀賞茶藝並親自沏茶，讓他們獲得了前所未有的成就感。

深化美德認同 讓中華文化在茶香中傳承

在工作坊的尾聲，香港01團隊與校方同工引導學生進行總結。陳寶山老師強調，茶道的核心精神在於「先學禮，後品茗」，沏茶過程中的專注與耐心，以及雙手奉茶的感恩之心，正是正向教育與中國傳統美德的完美結合。

保良局朱敬文中學校方對認為工作坊以動態體驗活動的形式推動國民教育，全校師生在茶香與動手實踐中，加強了對中華傳統文化的正確觀念，切實增強了國民認同感。

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