中華文化到校工作坊　朱敬文中學大漆技藝體驗領略非遺打磨工藝

中華傳統工藝源遠流長，蘊含著千年的匠心與東方美學智慧。為了讓非物質文化遺產走進校園，激發年輕一代對傳統民間工藝的興趣，《香港01》「01教育」團隊日前到保良局朱敬文中學舉辦了一場「大漆打磨拋光：小飾物煥彩課堂」主題工作坊。是次活動特別邀請到大漆文化技藝師蘇志明師傅親臨校園擔任導師，蘇師傅更親自準備了全套專業工具與材料到校，手把手帶領中學生揭開傳統漆藝的神秘面紗，親身體驗「百里千刀一兩漆」的獨特魅力。



傳承千年的漆藝密碼 認識非物質文化遺產

大漆工藝在中國已有數千年的歷史，是傳統工藝中極具代表性的非物質文化遺產。在工作坊的開端，蘇志明師傅首先為保良局朱敬文中學的同學們帶來了精彩的文化引入。蘇師傅指出，拋光工序是傳統漆器從粗糙到精美的關鍵步驟，見證了中華民族的耐心與匠心。

為了讓同學們更直觀地感受顏色的碰撞，蘇師傅特別準備了已完成多層顏色配搭堆漆、處於固化狀態的半成品小飾物，包括木胎漆珠、種子胎吊墜、圓形木胎手鐲及木牌。這些飾物表面雖然完成了底漆塗刷，但依然存在細微的刷痕與顆粒雜質。蘇師傅解構道，打磨拋光能讓上漆小飾物的漆面變得光滑如鏡，使隱藏在漆層下的特有肌紋圖案逐漸顯現，色澤也會變得溫潤飽滿，這正是大漆技藝的奇妙之處。

蘇師傅手把手教學 分步實操解構拋光工序

是次工作坊的核心在於沉浸式的動手實踐。為了確保體驗既安全又專業，蘇師傅不僅準備了豐富的植物與木胎素材，還細心地為每位同學提供了防護套裝，包括防滑橡膠手套和防塵口罩，並在現場手把手引導同學嚴格遵守安全規範。在分步實操教學中，同學們首先選用 400 目粗砂紙進行「粗磨去除瑕疵」，專門針對吊墜邊緣、扣掛孔周圍等易積留多餘漆料的部位進行重點打磨，快速去除凸起與毛邊；隨後換上高目數的細砂紙進行「細磨優化質感」，透過柔和且均勻的力道消除粗磨痕跡，令漆面觸感愈發細膩；最後進入「棉布提亮拋光」階段，選用高密度且柔軟的拋光棉配合少量清水進行輕柔擦拭。隨著砂紙與棉布的交替運作，原本暗淡的半成品瞬間煥發出高級質感，大漆特有的光澤與肌理在同學們全神貫注的打磨中逐漸清晰呈現。

保良局朱敬文中學的同學在蘇師傅手把手的專業指導下，專注地用砂紙為待加工的小飾物進行粗磨與細磨，體驗動態的專注與平靜。（梁鵬威攝）

加強中華文化認識，提高國民認同

短短的課堂內，保良局朱敬文中學的同學們全神貫注地投入其中。當看到自己親手打磨的鑰匙扣或掛件由粗糙變得光滑如鏡、顯露出獨一無二的天然紋理時，現場氣氛非常熱烈，同學們紛紛興奮地向師長展示自己完成的作品，獲得了前所未有的成就感。

校方對是次到校工作坊給予高度評價，讚揚活動透過動手實踐的教學方式，成功將深奧的非遺技藝轉化為趣味豐富的實踐課堂。課程不僅有效加強了同學們對中華傳統文化與民間工藝的正確認知，更讓學生在流汗與專注打磨的匠心體驗中，切實增強了對自身民族文化的自豪感與國民認同，成功讓優秀的傳統大漆文化在年輕一代的心中扎根發揚。

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