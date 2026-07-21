中華文化到校工作坊　梁李秀娛紀念小學教師手作蝦餃傳承點心文化

中華傳統飲食文化博大精深，不僅是一門傳承千年的極致手藝，幕後更凝聚著深厚的社會脈絡與匠心智慧 。為了協助前線教師將優秀的中華文化融入校園課程，並在校園中深化國民身份認同，《香港01》「01教育」團隊日前攜手勵志會梁李秀娛紀念小學，舉辦了一場別開生面的點心製作教師工作坊。是次《香港01》工作坊邀請到香港專業點心師總會主席余劍雄師傅親臨主講與指導，帶領全校教職員團隊齊聚一堂，透過共同研習粵港點心文化與手作蝦餃的動態實踐，全方位賦能教師團隊的跨學科教學思維 。



歷史溯源點心文化 從生活智慧到精準合作

講座在余劍雄主席幽默風趣的解說中拉開序幕。余師傅從清末民初廣州西關的「二厘館」出發，深入淺出地為全校教師解構粵港飲茶文化從「充飢解渴」到「精緻社交」的百年歷史嬗變 。他特別指出，坊間常言的「一盅兩件」，不僅代表著一種少量、多樣的城市生活節奏，幕後更承載著香港茶樓作為「家庭客廳」的深厚人情味與包容性 。

余師傅隨後帶領教師們「走進茶樓後廚」，揭開點心師傅不為人知的「隱形勞動」 。他強調，製作一籠完美的點心，背後高度依賴著「按板、辦餡、熟籠」等崗位的專業分工與精準合作 。不論是需要精準開水比例的澄麵開皮，還是看天做人的發麵技術，這種講求效率、默契與年資累積的匠心精神，正是點心文化的核心靈魂 。這番專業分享不僅刷新了老師們對傳統工藝的認知，更為日後將文化教育融入語文、歷史等跨學科教學提供了豐富的新穎素材 。

全校教師在余師傅專業團隊的指導下分組合作，專注地揉麵、捏摺，親身體驗製作經典蝦餃皮與調配黃金比例內餡的工藝細節。

余師傅手把手教學 分步實操解構點心四大天王

是次工作坊的重點環節在於「人人動手」的沉浸式手作體驗，余劍雄師傅更手把手向教師傳授點心四大天王之一「蝦餃」的製作技藝 。

全校教師分組展開實操，現場氣氛非常熱烈。老師們首先學習調配由鮮蝦、肥豬肉及筍粒組成的黃金比例內餡，理解豬油用以鎖住肉汁、筍粒提供爽脆口感的傳統烹飪科學 ；隨後難度進階，老師們在余師傅的親自示範下，手持麵杖將由澄麵與生粉製成的薄皮擀成完美圓片，並在填充蝦餃後嘗試細緻地摺疊封口 。在導師團隊巡迴精準指導下，一隻隻外皮光滑、韌性飽滿的蝦餃在老師們全神貫注的微調中逐漸成形 。

教職員團隊互相展示各自精心製作的蝦餃成果。

從教師到課堂：推動中華文化扎根校園

勵志會梁李秀娛紀念小學校方對是次到校工作坊給予極高正面評價。校方表示，活動透過動手實踐的體驗方式，成功讓全校教師團隊在輕鬆的氛圍中，深化了對中華傳統飲食文化與大國匠心精神的正確認知。當老師能將這份深刻的非遺文化體會帶回課堂，轉化為豐富的教學資源時，便能更生動地引導學生多角度認識傳統習俗的保育價值，從而在日常校園生活中切實提高師生的國民身份認同。