國民教育講座　科創公司引領聖公會聖本德中學認識文創電競

為拓闊學生對新興產業的認識，《香港01》「01教育」團隊日前於聖公會聖本德中學舉辦「中國文創和電競產業——港青發展機會」學生講座，邀請Multiverse Intellect創始人黃曉峰先生（Ivan Wong）及聯合創始人林小姐（Aelita Lam）擔任主講嘉賓。Multiverse Intellect以「讓未來體驗成為日常」為使命，結合AI、AR、VR及雲端分析，為品牌與機構打造沉浸式體驗，服務逾120家企業，團隊橫跨策展、工程與營運領域，具備豐富產業實戰經驗。



講座以「從興趣到產業：學生生涯規劃與技能轉型指南」為主軸，指出現今職場正迅速轉變，傳統單一升學路徑已非唯一選擇。講者鼓勵學生將興趣轉化為專業能力，並透過持續學習與自律，建立具競爭力的個人發展方向。



文創與電競融合 產業價值全面提升

講座重點介紹文創與電競的融合發展，講者指出文創產業提供「內容與靈魂」，而電競則帶來「場景與流量」，兩者結合催生多元發展機會，例如電競周邊設計、數字 IP 授權、賽事文旅及虛擬主播經紀等新興領域。

講者進一步解釋，文創產業是將文化、藝術與歷史，透過創意及商業模式轉化為具經濟價值的產品或服務，同時培養文化自信與跨界思維；而電競產業則逐步體育化、專業化，發展成為具規模的數字產業，兩者均已獲國家及區域政策支持，成為具發展潛力的正規產業。

Multiverse Intellect創始人黃曉峰先生向學生介紹新世代產業趨勢及自身創業經驗，透過真實案例引導學生思考未來職涯方向。（湯致遠攝）

從案例看機遇 了解產業發展脈絡

為讓學生更具體理解產業發展，講者分享中港文創產業的不同階段。從早期藝術家進駐工廈、自發形成創作社群，到政府推動文創園區（如PMQ元創方），再到近年結合大灣區發展與「國潮」興起，文創產業已逐步走向產業化及市場化。

同時，講座亦提及市集文化作為青年創業起點的重要性，讓創作者以低成本測試市場，逐步建立品牌，培養企業家精神。這些實例讓學生明白，投身創意產業並非遙不可及，更是可行的職業路徑。

發掘幕後職位 拓闊職涯想像

講座另一重點在於介紹電競及文創產業中的多元職位。除了前台選手或創作者外，行業亦需要大量幕後人才，包括活動策劃、品牌營運、平面設計、內容創作、數據分析及市場推廣等。

講者強調，未來社會更需要「複合型人才」，即同時具備文化素養與數碼技能的人才，這類人才在就業市場中更具競爭力。透過講解不同崗位與技能需求，學生對未來職涯有更全面的理解，亦能確立升學志向。

講者展示文創與電競的發展模式，並列舉多個新興職位範疇，幫助學生具體理解產業結構與發展方向。（湯致遠攝）

引導理性認知 規劃未來方向

《香港01》「01教育」團隊表示，是次講座旨在協助學生客觀認識新興產業，避免單憑興趣作出片面判斷，而是透過了解產業結構與發展前景，建立更清晰的生涯規劃方向。

活動現場氣氛熱烈，學生積極參與互動，對文創與電競產業展現濃厚興趣。透過專業講解與真實案例分享，學生不僅認識到行業發展潛力，更明白如何將興趣轉化為長遠發展方向。

《香港01》「01教育」團隊與Multiverse Intellect講者及聖公會聖本德中學代表合照留念。（湯致遠攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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