Preface學界AI辯論賽 中學組激辯AI是否對手小學組冠軍引尼采名言

現時AI人工智能推陳出新，人類應如何自處？Preface學界AI 辯論邀請賽邀請中小學就AI和人類之間的關係進行辯論，總決賽早前於西九龍文化區「M+藝術博物館」圓滿舉行，一連三場辯論正反雙方妙語連珠，探討AI世代下的人文價值。



其中小學組有辯論員以尼采名言：「凡殺不死我的，必使我更強大」結辯，形容「AI可以輕易摧毀一個行業，但永遠摧毀不了一個人想要重新振作的精神」，成功奪冠。中學中文組決賽雙方就「AI係你嘅對手，定係你對手？」作激辯，正方開場發言一句：「我們是否貪一時的方便，以AI工具換取人類被降職兼被取代？」發人深省。

Preface 創辦人及行政總裁盧炳棠（Tommie Lo）表示，賽事刻意透過中小學生的前瞻思維來重塑AI話語權。他認為目前公眾對於AI的討論，過度集中在純技術的層面，忽略了AI對社會結構與人文價值的長遠影響。

中學中文組由港大同學會書院對皇仁書院，雙方就「AI係你嘅對手，定係你對手？」展開激辯。（黃寶螢攝）

邀請賽希望透過辯論形式，引導學生及市民深入探討人工智能對未來社會、經濟及教育的影響；比賽採用主辯、副辯、自由辯論及結辯形式進行。

決賽當日舉行三場賽事，小學組決賽由拔萃男書院附屬小學與保良局田家炳小學就「AI時代下，勤力不再是成功的秘訣」交鋒；中學英文組決賽由香港真光中學對庇理羅士女子中學，探討「過度依賴AI會否讓人逐漸失去人性」。中學中文組則由港大同學會書院對皇仁書院，雙方就「AI係你嘅對手，定係你對手？」展開激辯。

小學組舌劍唇槍激辯何謂勤力 田小引尼采名言掌聲如雷奪冠

小學組決賽正方為拔萃男書院附屬小學，反方為保良局田家炳小學，辯題為「AI時代下，勤力不再是成功的秘訣」。

正方男拔附小開場即釐清「勤力」與「努力」的分野，認為勤力意謂「花費大量時間持續專注某一兩項技能」，但AI技術以幾何級數迭代，令苦練所得的技能快速貶值。

拔萃男書院附屬小學辯論隊四位成員邱尚行 、高哲謙、陳焯楠及吳啟曜。（左至右）

反方田小毫不退讓，反駁正方「捉字蝨」，提出︰「深度思考就是迫自己不要偷懶，查找AI錯誤本質上就是勤力。」同時引用教育局首要價值觀，強調「勤力」包含行為與思考兩個層面，是突破自我、達到馬斯洛（Abraham Maslow）最高層次「自我實現」的唯一路徑，直指未來精英的學習更取決於深度思考。

保良局田家炳小學辯論隊四名隊員楊淽瑩、符翠妃、丘上賢及呂浩朗（均為小六，由左至右）與校長李偉逑（右一）合照。（黃寶螢攝）

反方辯論員小六生邱上賢更以哲學家尼采「殺不死我的，必使我更強大」名言作結，指AI雖可輕易取代一個職位、摧毀一個行業，卻不能摧毀人類重新振作的精神，獲得如雷掌聲。最終，保良局田家炳小學勇奪小學組冠軍，邱上賢囊括評審選出的「最佳辯論員」以及現場觀眾投選的「我最喜愛辯論員」大獎。

保良局田家炳小學勇奪小學組冠軍，邱上賢包辦專業評審「最佳辯論員」以及由現場觀眾投選的「我最喜愛辯論員」大獎，Visa大中華區企業傳訊部前主管鄭安妮擔任頒獎嘉賓。（黃寶螢攝）

作為正方的拔萃男書院附屬小學，一副陳焯楠及二副高哲謙分別於事後表示，為了建立強有力的論證，事前花了大量心血尋找時事與科技實例，以證明在AI時代，「方向、策略與高效工具運用，比單純的體力勞動或長時間苦幹，更能決定一個人的成敗。」 而這條辯題最大的挑戰，在於如何精準拿捏論述的尺度。

結辯邱尚行則認為己方臨場反擊力未達預期，致部分論證受到動搖，加上未能精準掌握發言時間，隊員經常在表達核心論點前，就已經超時被鐘聲打斷。

中學英文組探討過度依賴AI 是否讓人失去人性

中學英文組總決賽，正方香港真光中學與反方庇理羅士女子中學，就辯題「This House believes that dependence on AI makes people less human」展開激辯。

正方香港真光中學引用最新研究報告，指過度依賴AI的學生考試成績下跌17%，與美國麻省理工學院媒體實驗室早前提出的警告不謀而合，直言︰「Human intelligence is like a muscle. What we don't practice, we lose.」（人類的智能就像肌肉。不鍛煉就會萎縮。）

反方庇理羅士女子中學反駁，依賴AI不等於無法生存。根據美國加州州立大學的研究，高達九成殘疾人士透過AI得以解放雙手、釋放創造力；聯合國教科文組織（UNESCO）全球報告更指出，AI個性化教學能讓特殊教育學生表現提升21%。

庇理羅士女子中學的辯論隊成員左起王馫（中二）、林智悅（中一）、左詠彤（中一）及鍾嘉悠（中一）指反方立論比較困難，但認為今次比賽獲益良多。（黃寶螢攝）

最終比賽由正方香港真光中學勝出，並囊括「最佳隊伍」及「公眾最喜愛」獎項，主辯中五生葉芯蓓同時包攬評判與公眾一人一票選出的「最佳辯論員」。

香港真光中學勝出英文組賽事，並囊括「最佳隊伍」及「公眾最喜愛」獎項，主辯中五生葉芯蓓（中間）同時包攬評判與公眾一人一票選出的「最佳辯論員」，獲獎後與校長許端蓉（左一）合照。她們表示賽事中最困難的部分是自由辯論環節，事前花最多時間準備。（黃寶螢攝）

中學中文組港同大戰皇仁 「AI係你嘅對手，定係你對手？」

壓軸賽是中學中文組總決賽，由正方港大同學會書院與反方皇仁書院，就「AI係你嘅對手，定係你對手？」進行激辯，聚焦於AI在職場是取代人類的競爭「對手」，還是協助人類工作的「一對手」。

港大同學會的辯論隊以一連串行業數據，直斥技術進步背後的殘酷現實，並提出疑問︰「我們是否貪一時的方便，以AI工具去換取人類被降職兼被取代？」（黃寶螢攝）

正方港同︰應否貪一時方便以AI取代人類？

雙方開場發言已火藥味十足，將戰場直接提升至「技術效率」與「人類主體性」的層面。

正方港大同學會書院引用世界經濟論壇及微軟的最新報告，指出全球多達84%人口從未接觸過AI，在技術普及不均的當下，認為所謂的「全員轉型」只是一場空談，「我們是否貪一時的方便，以AI工具去換取人類被降職兼被取代？」，直接揭開AI技術進步背後的殘酷現實。

反方皇仁︰AI助人類推陳出新改善生活

反方皇仁書院則引用多項例子，包括在AI協助下將藥物研發時間由15年大幅縮短至1年、在農業上借助AI精準除草減少八成農藥等，提出「當我們不需要處理重複性的運算，人類才可聚焦於人類的感情與感覺」，認為AI是人類的左右手，有助提升生活水平 。

反方皇仁書院的辯論員認為進步不能視為競爭，反駁道︰「汽車出現令馬車伕失業，飛機出現少了人搭船，如果改變和影響就是對手，顯然不合理。」（黃寶螢攝）

正方港同繼續引用數據，力證AI導致企業裁員、行業消失，成為人類職場對手。反方皇仁將AI發展套入歷史視野來回應，認為「對手的定義是要有贏的動機」，而AI缺乏自主意識，本質上只是人類指令的延續。

自由辯論雙方連番來回對辯 將現場氣氛推至頂點

進入自由辯論環節，雙方一來一回連番對辯，不論是語速控制、肢體手勢還是眼神交鋒都極為緊湊，將現場氣氛推至頂點。

正方港同引用美國麻省理工學院的實驗，指依賴AI寫作導致學生大腦神經連線度下跌47%，直言「AI不單止代替我們雙手，甚至代替人類的腦袋，我們還有什麼價值？」

反方皇仁反駁正方提出「AI同理心評分超越真人醫生」的例子，認為「人類的同理心與生死溝通，豈是冷冰冰的機器分數可以取代？」。

最終中學中文組決賽，由正方港大同學會書院勝出，贏得總決賽冠軍及公眾投票選出的「最喜愛隊伍」，主辯吳聿心更摘下「最佳辯論員」殊榮。

獲得冠軍的港大同學會辯論隊成員（左至右）吳聿心、楊靖瑄、洪朗鏗及周倬雲，指賽前與隊員先各自準備爭取時間操練，包括搜集資料、建構論點及反駁練習。（黃寶螢攝）

正方港大同學會書院奪得專業評審與公眾投票的肯定，分別獲得總決賽冠軍及「最喜愛隊伍」，隊員吳聿心更摘下「最佳辯論員」殊榮，頒獎嘉賓是三星電子香港董事總經理趙依音（左一）。（黃寶螢攝）

皇仁書院辯論隊雖然落敗但未有失望，更認為對手在詮釋上與資料搜集上表現較他們成熟。當日出賽的隊員吳泓樂（前排右一）、梁永霖 （前排左二）、沙煒迪（後排左三）及江毓謙（後排右一）與前來支持的同學合照留念。（黃寶螢攝）

Preface學界AI 辯論邀請賽邀請中小學就AI和人類之間的關係進行辯論，總決賽早前於西九龍文化區「M+藝術博物館」圓滿舉行。（黃寶螢攝）

評審讚學生論點引發反思 寄語在效率與人性找平衡

當日比賽邀得廣告界、商界及科技巨企高層擔任評審。盛世廣告（Saatchi & Saatchi）港區董事總經理招迪強稱讚兩隊事前做足資料搜集，認為辯論不是只有輸贏，重點是如何讓人反思。

評判之一的盛世廣告（Saatchi & Saatchi）港區董事總經理招迪強（右）認為兩隊在邏輯技巧上都做足資料搜集。（黃寶螢攝）

另一位評判恒生銀行數碼銀行主管（董事總經理）賴芳玲，讚賞兩隊同學的反應和心理質素，又指辯論過程引伸出AI技術雖可提供完美數據和行政效率，但無法提供人類的「溫度」。

恒生銀行數碼銀行主管（董事總經理）賴芳玲（右）亦為評判之一，她指從辯論中看到一個很重要的提醒，技術雖可提供完美的數據和行政效率，但無法提供「溫度」。（黃寶螢攝）

評審之一萬事達卡（Mastercard）香港及澳門區總經理陳一芳認為，長遠而言AI的效益遠大於威脅，但發展技術不能只追求自動化，要有「倫理思維」來設定邊界，在效率與人性之間尋找平衡。

評判之一的萬事達卡（Mastercard）香港及澳門區總經理陳一芳（左二）認為，長遠而言AI的效益遠大於威脅，要在人性之間尋找平衡。（黃寶螢攝）

Hungry Digital創辦人梁志成則提醒參賽學生，無論視AI為對手還是幫手，商業世界唯一的出路是「Embrace（擁抱）」，前提是具備同理心與敍事能力。創意代理的經紀公司Fineapple Asia創辦人曾穎妍，亦讚賞同學們在台上的眼神接觸與手勢，是AI永遠無法模仿的「技能」。

評判Hungry Digital創辦人梁志成則提醒同學，無論視AI為對手還是幫手，商業世界唯一的出路是「Embrace（擁抱）」。（黃寶螢攝）

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠：學生純真視角具前瞻性

Preface創辦人及行政總裁盧炳棠表示，為讓討論更具穿透力，刻意選擇以學生作為發言媒介，因年青人是社會未來「主人翁」，透過他們的「純真視角」論述，更具真實性與前瞻性。團隊為此更立了「跨代指導」機制，為每支學生隊伍配對不同界別的企業高層為導師，將辯論比賽轉化為一次跨世代、跨區、跨領域的深度學習體驗與平台。

盧炳棠對參賽學生的卓越表現給予高度評價，認為有力地反駁了社會上普遍存在「一代不如一代」的論調，目前正積極評估將其發展為一個可持續項目的可行性。

圖片說明︰Preface創辦人及行政總裁盧炳棠（前排左一）對參賽學生的卓越表現給予高度評價，認為有力地反駁了社會上普遍存在「一代不如一代」的論調，目前正積極評估將其發展為一個可持續項目的可行性。（黃寶螢攝）

小學組優勝隊伍

冠軍: 保良局田家炳小學

亞軍: 拔萃男書院附屬小學

季軍: 聖若瑟小學 & 九龍塘學校 （小學部）

中學中文組優勝隊伍

冠軍: 港大同學會書院

亞軍: 皇仁書院

季軍: 藍田聖保祿中學 & 迦密中學

中學英文組優勝隊伍

冠軍: 香港真光中學

亞軍: 庇理羅士女子中學

季軍: 慕光英文書院 & 中華基督教青年會中學