佛教林炳炎紀念學校引入遊戲化課堂　學生親手「訓練AI」建立素養

隨着人工智能快速普及，不少學生已能使用ChatGPT等人工智能（AI）工具協助學習。然而，教育界近年亦開始關注另一個問題：當AI令功課質素提升，是否就代表學生真正理解所學內容？會用AI，是否等於懂AI？佛教林炳炎紀念學校就此與遊戲公司合作設計以遊戲化方式進行的AI課堂，讓師生在互動當中尋找相關答案。



佛教林炳炎紀念學校與本地遊戲科技公司臻卓遊戲有限公司的合作，源於賽馬會成長「機」地項目。

學生創新構想

變成實物落地

在政府公布《中小學數字教育發展藍圖》、推動全港學校為學生開展人工智能教育的背景下，愈來愈多學校正積極思考：AI教育不應只停留於教授工具操作，而應讓學生理解背後的原理、應用與限制，以及人類在AI時代應具備的思考能力。

佛教林炳炎紀念學校與本地遊戲科技公司臻卓遊戲有限公司的合作，源於賽馬會成長「機」地項目。由於學校曾面對不夠咸水沖廁問題，誘發學生提出創新構想：在馬桶上加裝不同型號的洗手盤，循環再用洗手後的水沖廁。校方遂尋找具科研背景的團隊協助，由構思原型（Prototype）一路發展至一比一實物成品，讓學生的想法得以真正落地。

校方表示，雙方其後進一步合作的契機，源於一個更根本的教育考慮：不希望學生只懂得使用AI工具，卻不理解背後的原理。「我們希望學生真正明白AI是甚麼、可以怎樣應用、有甚麼需要留意，而不是只會操作現成程式。」參與是次課堂的老師指出，學校因此與團隊共同設計了一節由淺入深、以遊戲化方式進行的AI課堂，讓學生在好玩自然的互動中，逐步建立對人工智能的認識。

除了AI內容設計，是次課堂亦採用團隊為學校開發的遊戲化班房系統。

基本概念出發

建立完整素養

是次課堂並非單純介紹現時流行的AI應用，而是由「甚麼是人工智能」等基本概念出發，引導學生思考AI如何辨認物件、為何會判斷錯誤，以及人工智能如何透過資料逐步建立判斷能力。內容涵蓋AI的原理、實際應用，以及使用時應注意的限制與倫理考量，希望學生建立較完整的AI素養，而非只追逐單一工具。

其中一個環節，學生需要親自收集不同圖片，協助AI學習辨認各類物件。過程中，不少學生發現，若資料不足或分類不均，AI的辨認結果便會受到影響；相反，當資料愈完整、愈具代表性，AI的判斷亦會相對準確。透過親手操作，學生不再只是知道「AI很厲害」，而是理解AI的能力其實來自人類提供的資料與訓練方法。

「學生親手訓練AI之後，才真正明白資料對AI判斷的影響，這比單純閱讀課本或講解深刻得多。」負責老師表示，團隊在AI科研方面的經驗，有助把抽象概念轉化為學生可親身體驗的學習流程；這種由實踐出發的設計，亦讓學生開始思考AI的限制，而非盲目相信機器所提供的答案。

臻卓遊戲公司曾為2025年香港貿發局創業日（HKTDC Entrepreneur Day）製作會場互動遊戲。

遊戲化班房系統

加深對AI的理解

除了AI內容設計，是次課堂亦採用團隊為學校開發的遊戲化班房系統。系統借鑑團隊過往製作大型多人遊戲的架構與技術，讓全班學生在同一課堂空間內同步互動，而非各自使用單人答題程式。

課堂進行時，老師可隨時控制全班學生裝置上的顯示畫面，推送簡報內容、任務指示或互動問題；需要講解時，全班可同步回到教學內容，老師亦可按課堂進度開放不同環節，讓學生在適當時候自由探索、合作與交流。學生回答問題或完成任務後，可獲得點數或資源以推進遊戲進度，因而更主動投入課堂，甚至主動期待老師出題和講解。

「班房系統讓我可以按進度推送內容，學生為了繼續任務會更願意參與，課堂節奏比以前更容易掌握。」該老師指，這種設計讓老師既能維持教學流程，同時提升學生的參與感；學生亦能在即時回饋和互動之中，把遊戲中的經驗轉化為對AI的理解。

協助課堂設計的遊戲公司表示，團隊希望把多年科研項目中對應用需求與學習設計的理解，融入AI課堂。

科研思維融入課堂

體驗建立思考能力

協助課堂設計的臻卓遊戲有限公司表示，團隊希望把多年科研項目中對應用需求與學習設計的理解，融入AI課堂——讓學生透過實踐理解AI原理，而非只追逐流行工具；同時運用遊戲製作經驗，把多人互動架構應用於班房教學，支援老師控制課堂節奏。

團隊代表指出：「我們過去十年的科研和遊戲設計的經驗，理解到如何把複雜概念轉化成可應用的學習流程；又如何讓多人同時投入一個系統。今次把兩者結合，是希望 AI 課堂讓學生真正理解原理、應用與限制，而不只是學習操作工具。」

近年教育界普遍認為，AI教育應協助學生建立資料素養、模型概念、批判思考及倫理意識。教育局早前公布的《中小學人工智能素養學習架構》，亦強調學校應引導學生理解AI的運作方式與應用限制，而非只着重工具使用。

有教育工作者認為，當AI技術持續發展，如何讓學生在體驗中建立理解能力、保持判斷力，將會成為未來AI教育的重要方向。佛教林炳炎紀念學校由學生創新意念出發，到探索AI遊戲化課堂，嘗試回應的正是這個問題：在AI時代，學校可以如何讓學生不只「會用」人工智能，而是真正「理解」人工智能。