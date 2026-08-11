《香港01》北大滙豐創新創業大賽香港分站賽　中小學組初賽路演

由北大滙豐創新創業中心（PHBS-CIE）和《香港01》共同主辦的「全球創新創業大賽2026」香港分站賽初賽路演，全力支持單位為龍豐集團、Sino Group 信和集團及華盛証券，場地贊助由朗壹廣場提供。活動早前於元朗朗壹廣場圓滿舉行。是次大賽特別設立中小學組別，吸引10支中學菁英隊伍參賽，根據賽事主題「商業賦能科技，創新引領未來」，提出多項兼具社會關懷與技術底蘊的創意方案。



由北大滙豐創新創業中心（PHBS-CIE）和《香港01》共同主辦的「全球創新創業大賽2026」香港分站賽初賽路演，7月25日於元朗朗壹廣場圓滿舉行。（黃寶瑩攝）

「全球創新創業大賽2026」設有中小學組別，為學生搭建舞台，獲得創新創業實戰機會，通過同台競技展現香港的創新活力與潛力。針對具迫切性的社會議題，賽事希望學生從智慧城市與數字營商、生物科技及醫療健康、數碼科技與社會創新、新能源及綠色科技、前沿科技應用與發明等五大領域出發，找出問題及提出解決方案。

《香港01》作為主辦媒體，希望持續為本港校園深耕創科土壤，鼓勵學生運用科技大膽想像，為民生裨益注入年輕新力量。

「全球創新創業大賽2026」香港分站賽初賽評審團。左起為香港科技大學電子及計算機工程學系工程教育教授、工學院環球社會中心創辦總監胡錦添教授、 《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生、香港青年創業家總商會會長謝海發教授。（黃寶瑩攝）

專業評審團評核學生創新方案

中小學組評審包括香港科技大學電子及計算機工程學系工程教育教授、工學院環球社會中心創辦總監胡錦添教授、香港青年創業家總商會會長謝海發教授、《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生。評審按照方案的市場狀況、解決方案、商業模式、增長潛力及團隊執行力五大準則評核。

參賽學生在初賽路演毫不怯場，面對評審針對技術壁壘、商業落地及隱私防護的提問，皆能沉著回應，體現青年學子的社會責任感與科技向善的實踐力。

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針對長者肌少症盛行 無鏡頭監測長者步速即時預警

來自聖保祿學校的葉天榕和何寶儀同學，針對香港高達9%至15%的長者肌少症，提出「NexusStride Forge」無感式長者步態監測系統，是一套非侵入式的空間計算系統。

來自聖保祿學校的團隊研發「NexusStride Forge」無感式長者步態監測系統，針對長者肌少症盛行的問題作出預警及自動生成個人化的抗阻力訓練，幫助長者恢復肌肉力量。（黃寶瑩攝）

團隊考慮到傳統監測設備除了有長者忘記佩戴及智能鏡頭侵犯私隱的問題，將自動駕駛級別的LiDAR（光達）感測技術與邊緣 AI（Edge AI）進行微型化改良，研發出壁掛式分析儀。系統可在無鏡頭前提下，在長者居住空間中24小時無感重建3D匿名骨骼模型並監測步速。當長者步行速度跌破每秒0.8米的臨床衰弱警戒線時，系統會即時預警並自動生成個人化的抗阻力訓練與營養處方，幫助長者恢復肌肉力量。

評審問及系統能否部署於安老服務網絡，團隊回應指只要在院舍不同生活區安裝硬體設備，系統就能匿名捕捉長者的3D骨架特徵並將數據實時傳輸至雲端，追蹤並區分不同長者，可跨環境連續性監測。

守護面臨壓力中學生 AI情緒語意檢索主動干預同時保障私隱

迦密中學學生團隊研發的「語你同行」App，針對學生面對壓力時不敢求助的問題，設置匿名智能同儕匹配，透過加密匿名匹配建立同儕互助網絡。（黃寶瑩攝）

由迦密中學學生團隊陳晉健和石濬嘉研發的「語你同行」App，是一個校園心靈安全網，守護面臨學業、人際及社交焦慮壓力的中學生。由於對「精神疾病標籤」的憂慮，許多面臨情緒困擾的學生抗拒走進傳統社工室。

「語你同行」內置AI情緒語意檢索系統，底層演算法能實時檢測對話中的高風險關鍵詞。一旦觸發警戒線，系統會自動在後台通知駐校社工，實現主動干預。系統更引進匿名智能同儕匹配，透過加密匿名匹配建立同儕互助網絡。

項目強調保障學生私隱，評審提醒團隊採用雲端模型進行對話與大數據運算，要防止資料外洩。團隊表示，程式後台設計了嚴格權限架構，只有觸發警戒時，學校授權的社工與老師才能獲取去匿名的聯繫方式。他們希望與大學的網絡安全專家和教授合作，加強AI數據安全管理。

解決微型商戶「數碼隱形」 共融平台一鍵對接地圖導航

香港管理專業協會羅桂祥中學學生李凱澄研發的「港步．築格（PixelWalk 18）」，是一個社區微經濟共融平台，期望同時實現為微型商戶精準引流、綠色消費及社區活化。（黃寶瑩攝）

由香港管理專業協會羅桂祥中學學生李凱澄研發的「港步．築格（PixelWalk 18）」是一個去中心化社區微經濟共融平台，旨在解決18區微型商戶在數位生態中「數碼隱形」的生存難題。項目採用像素藝術綠色運算 UI，利用OLED 螢幕深色背景省電特性，降低設備功耗與網路傳輸碳排，利用四叉樹空間索引演算法建立四層精準地理資訊系統篩選架構，一鍵對接地圖導航。

針對高齡數碼鴻溝，平台專門為長者設有「對話式聲音導航」，以繁簡廣東話語音輸入尋找目標小店。同時，平台內置「綠色出行校驗演算法」，驗證顧客步行或公共交通出行並發放防偽憑證，由商戶提供對應的優惠，同時實現精準引流、綠色消費及社區活化。

8月底加速營助入圍隊伍優化方案 9月底舉行香港站決賽

中小學組初賽後晉級隊伍，需於9月初提交最後作品作評分，再入選隊伍將於9月底進行決賽路演。為協助各晉級隊伍優化方案，《香港01》將於8月下旬舉辦STEAM+01 Bootcamp 2026 - 創新創業篇，多位業界專家將分享創業實戰心路歷程，助各入圍隊伍拓闊視野及累積實戰經驗。