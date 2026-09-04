禧年恩平小學發掘文靜女生創科天賦　堅持回母校傳承報答師生情

教育的本質並非複製精英，但要發掘每一位學生的獨特性亦非易事。位於大圍的九龍城浸信會禧年（恩平）小學（下稱禧年恩平），一直秉持基督教愛心精神，以愛和信任為根基培育學生。



陶劍幗校長指出，學校深信每一名學生都擁有獨特的能力與天賦，只要用心關愛與提供發揮機會，他們的潛能就能被激發。每一名學校教師都擁有「關愛的眼睛」，細心觀察並發掘學生優點，讓學生被欣賞。同時學校推行「每位學生都是主角」理念，由全校教師共同協作，確保照顧每名學生，讓所有學生透過參與不同項目發揮所長成為主角，逐步建立自信心。



就如畢業三年依然堅持回校擔任小導師的舊生林詠詩，正正就是一個關於禧年恩平發掘學生天賦，與學生逆境同行的最佳引證。



林詠詩（右）學業成績中上，天生文靜內斂，學校老師透過校內常識科設計比賽發現其天賦。圖左為學校常識科主任陳佩玲。（梁鵬威攝）

學校老師獨具慧眼 捕捉學生天賦

林詠詩（詩詩）學業成績中上，天生文靜內斂，後來參加了校內的常識科設計比賽兩度獲得冠軍，被學校老師發現天賦。學校教師團隊注意到詩詩創意十足，亦具備製作模型的手藝，於是推薦她參加校外設計比賽。詩詩亦不負所望，先後於環保家居模型比賽、綠色空間創作比賽取得佳績，展現設計及建築天份。六年級更與一眾同學奪得「未來之城大賽」香港區冠軍，代表香港前往廈門參加2023「未來之城」夏季展評，榮獲全國一等獎殊榮。

詩詩（左二）即使畢業後仍回校教導學弟學妹製作模型，參加「未來之城大賽」。（學校提供圖片）

除了設計及製作模型，詩詩的學術成績亦持續向上，尤以數學科及STEAM為佳，亦是運動及音樂精英，精通跆拳道、欖球、獨木舟、游泳、木笛、電子琴及打鼓等。

逆境同行重構安全感 情同母女的師生連繫

然而，在成長的重要階段，詩詩卻要面對親人離世的傷痛。在最黑暗的時刻，其中一位指導老師學校常識科主任陳佩玲亦面對同類情況，觸發二人互相扶持，讓詩詩在學業和情感上均獲支持，重建安全感。

師生兩人的感情深厚，陳主任甚至叫詩詩做「阿女」，詩詩亦同樣稱呼陳主任做「媽媽」；右邊是詩詩的母親。（梁鵬威攝）

學校視每位小朋友都是家庭成員，無分彼此，老師幫助學生的時候，其實學生的信任亦同樣為老師打氣。 九龍城浸信會禧年（恩平）小學陳佩玲主任

陳佩玲主任（左）與詩詩（中）的共同經歷觸發出兩人互相扶持的契機，陳主任成為了詩詩的「燈塔」。（梁鵬威攝）

畢業後無私回饋 學校分別獲全國賽第二名和第四名

這份集結老師努力栽培的愛，讓詩詩的天賦得到認可。更難能可貴的是，詩詩在畢業後，持續為母校擔任「小導師」，帶領師弟妹進行科研與設計，協助學校在「未來之城」全國展評中連續兩年取得驕人佳績。

學校分別於24/25年度榮獲全國第四名，並拿下團隊綜合獎「特等獎」及單項獎「最佳模型」；25/26年度，更進一步奪得全國第二名，並榮獲城市設計組最高榮譽「特等獎」及「最佳同伴互評獎」。

在陳主任指導下，她將對逝去親人的思念轉化為創造力，與師弟師妹共同構思了一個「開心的相聚」重新定義的綠色墓園，幫助人們能忘卻悲哀，重新振作。（梁鵬威攝）

學校分別於24/25年度榮獲全國第四名，並拿下團隊綜合獎「特等獎」及單項獎「最佳模型」；25/26年度，更進一步奪得全國第二名，並榮獲最高榮譽「特等獎」及「最佳同伴互評獎」。（梁鵬威攝）

教師「關愛的眼睛」觀察學生 確保每名學生優點均被看見

陶劍幗校長表示，「亮點識別」正是禧年恩平關愛文化的重要一環，學校不會以單一學業成績作標準，而是堅持全人教育，致力發掘每個孩子的特長與興趣。校方深信每位學生都是獨特的，因此整個教育團隊皆以「愛」出發，致力營造親密且互相尊重的師生關係。

在日常校園生活之中，教師團隊會以「關愛的眼睛」細心觀察學生在品行、社交等方面的微細表現，教師會透過線上讚賞機制，為學生送上具體的讚賞句子，讓學生相信自己做得到，亦讓家長看到子女值得欣賞之處。

同時，學校推行「每位學生都是主角」理念，由全體教師共同協作支援，鼓勵每位學生參與其中，事前會讓學生做好準備才參加活動。她以STEAM比賽和展覽為例，學生需要在短短10至20秒內向參觀者介紹展品，吸引來賓繼續了解，自信心和口才缺一不可，因此學校期望學生透過參賽、交流提升自信心和發揮創意從中成長。

陶劍幗校長表示「亮點識別」是禧年恩平關愛文化的重要一環，學校不會以單一學業成績作標準，致力發掘每個孩子的特長與興趣。（梁鵬威攝）

李雪琴副校長補充，全校實施的小班教學大大提高了師生比例，讓教師能照顧每一位學生的差異與需求。校方甚至建立數據化機制，長期記錄學生在常規課堂外的表現，確保每名學生不被遺漏。而且，課程設計與校園文化皆以學生為中心，並透過定期的「禧恩CEO校長有約計劃」，選出學生代表與校長共進午餐，使他們的想法能實際影響學校決策。

李雪琴副校長指教師照顧每一位學生的差異與需求，甚至建立數據化機制，確保每名學生不被遺漏。（梁鵬威攝）

參加比賽為實踐學習 著重動手做發揮創意

何萬豪助理校長則指出，學校推行的「STEM 教育雙軌策略 (STEM for ALL & STEM for Elite)」，鼓勵學生參與各類比賽，核心在於透過實踐進行傳承與學習，而非單純為了奪獎。早在2016年，學校已推行創科教育，並將STEM獨立成科，內容涵蓋編程、3D打印及激光切割等，著重「動手做」原則，鼓勵學生在小學階段盡情發揮創意。

何助校補充，面對AI的迅速發展，學校關愛的眼睛已將「AI素養」納入課程中，教導學生機器學習的基礎原理，並培養其慎思明辨的能力，視AI為輔助工具，而非盲目信賴或依賴。

何萬豪助理校長指出，早在2016年學校已推行創科教育，並將STEM獨立成科；鼓勵學生參與各類比賽，核心在於透過實踐進行傳承與學習，而非單純為了奪獎。（梁鵬威攝）

師生共融傳承知識 延續愛的教育理念

從當年初入校園時的文靜小女孩，到如今能站在全國舞台上展現自信，詩詩在禧年恩平的成長，正是「以愛教育」的最佳詮釋，學校教師團隊用無私的陪伴與慧眼證明，教育是由心而發，讓每一個曾經不起眼的孩子，都找到自己的路向。