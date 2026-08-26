開學｜連續兩年停派$2500津貼　家長嘆書簿費貴　校服「就住買」

踏入8月下旬，莘莘學子準備迎接新學年，不少家長正忙於為子女添置校服與書本。然而，政府連續兩年取消向每名中小學及幼稚園學生發放2,500元的開學津貼，令不少基層及中產家庭的教育開支百上加斤。



有家長表示，2,500元學生津貼不再重推，對開學支出影響甚大，兩名子女變相失去5,000元資助，直指應付高昂開支「幾吃力」。為了減輕負擔，又有家長稱開學前，唯有節衣縮食，甚至四處張羅二手書本應急，應付開學所需。



開學在即，8月26日有家長陸續帶同子女到校服店選購校服。（馮文傑攝）

校服價格暫見平穩 書簿費成最大負擔

育有一子一女、分別升讀小五及小四的黃小姐表示，雖然校服方面的開支與去年相若，未見大幅加價，但單買兩件校服便花了300多元，認為定價偏貴。她指現時為子女添置校服，只能謹慎考慮「就住買」，不會一次過買太多，「校服而家就住買嘅啫，買一兩套咁囉。頭先買咗兩件已經係三百幾蚊。」

不過校服開支只是其中一部分，受訪家長均表示，新學年的書簿費才是開學最大的壓力來源。黃小姐說：「而家啲書愈嚟愈貴啊！一set（一套）都已經三、四千啦，咁我兩個都要可能七、八千咁樣。」

讀電子班 需額外花費$5000購買平板電腦

另一位育有讀小六及小三女兒的陳小姐亦有同感，今年主要為女兒更換較大尺寸的校服，認為價格與以往差不多，每年大概花費一千多元。她指校服每年花費約千多元，但兩名女兒半個學期的書費已接近4,000元，全年預計高達七至八千元，加上女兒就讀電子班，需額外花費5,000元購買平板電腦，以及每人每月兩千多元的補習費，開學壓力不容小覷，要自己「慳咗先」。

津貼取消壓力增 嘆生育負擔加劇

對於政府連續兩年未有發放2,500元學生津貼，普遍受訪家長也認為，對家庭財政有直接影響。黃小姐指若家長育有兩名子女，便失去合共5,000元的資助，「冇咗都幾吃力！」

另一名育有幼稚園K3兒子的溫太亦表示，本身養育小朋友已花費甚鉅，現時失去津貼，令夫婦育兒壓力有增無減。溫太稱，兒子長得快，升讀K3需要更換全套校服，每月連同學費及生活雜費已逾萬元。「生育小朋友嗰個壓力再大少少囉，即係好似個support（支援）比較少囉」，她說作為家長只能先減省個人花費，「要自己慳先。」

相較之下，受訪家長認為校服開支只是其中一部分，新學年的書簿費才是開學最大的壓力來源。（馮文傑攝）

倡議重推現金資助 盼政策更具彈性

被問及缺乏政府學生津貼的情況下，家長對於學校或政府的支援有何期望？陳小姐認為，面對龐大的教育開支，每個家庭的難處與需求不盡相同。有些家庭需要支付高昂的補習費，有些則為書簿費發愁。她解釋，唯有直接的現金資助，讓家長能根據自身需求靈活調配開支，才最能切實紓緩家長眼前的財政負擔。「始終你畀錢係實際啲，因為每一個家長可能佢畀錢喺唔同方面，有啲係補習，有啲係書薄費，有啲係其他……你直接畀錢其實係最好嘅。」

為了控制開學開支，家長各出奇謀減省費用。黃小姐稱面對動輒三、四千元一套的課本，為了省錢，她決定盡量讓升小四的妹妹重用小五哥哥的舊書，並嘗試向其他高年級家長索取舊書，僅作業簿才會考慮購買全新。黃小姐亦稱，未來子女升讀中學的開支恐會更大，她暫時不敢多想，「我而家未諗到咁多，見步行步囉。」