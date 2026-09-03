校長專訪｜宏信書院聯繫海外院校　為學生打造國際化學習環境

基督教香港信義會宏信書院（宏信書院），是全港唯一一所提供從小學到高中12年一貫IB課程的直資學校，至高中設有雙軌制，提供國際文憑大學預科課程（DP）及香港中學文憑課程（HKDSE），並在部分DSE科目增設國際高級程度會考（IAL）作共修選項。宏信書院總校長林克忠博士表示：「我們1300多位學生中，有200個學生來自20個不同國家，而159位教師中亦有約四成來自世界各地。可以說學校本身就流着『國際視野的血』，是個模擬的小型聯合國。」他指，學校為學生積極打造連結國際的學習環境，與超過60所國際院校聯繫，透過師生外訪、國際到訪、網課和筆友等多元化的交流活動，培養學生的國際視野。



擁有領隊與山藝教練資格的總校長林克忠博士，自1995年起便帶領學生進行海外交流考察，更親自帶領學生科研團到極地考察、帶領古生物挖掘及航天科研。林博士提到，由學校籌劃、設計的研學團，均由團隊主動聯絡當地政府、科學院，爭取合作機會，因此旅行社也難以複製。他希望藉由親身帶隊近距離接觸學生，了解他們在知識層面和成長上的各種需要。

提到早前帶考察團到西伯利亞的科學院研究衛星信號的收發，林博士想起一則趣事：「我們當時所參觀的博物館擺放着一座古董琴，館長熱情地邀請同學彈琴，我驚喜地發現原來有這麼多同學不僅擅長追求知識，藝術修養亦同樣深厚，隨手就能彈出美妙的樂章。而同學與當地的學生交流接觸時，雖然對方未能用英語交談，但大家透過手機軟體跨越溝通界限，依然聊得不亦樂乎、樂而忘返，展現出靈活應變的智慧與強大的包容力。」他坦言，與學生出外考察，能見證他們在課堂上未能展現的個人長處。

宏信書院總校長林克忠博士擁有持牌領隊與山藝教練資格，每年均會親自帶領學生科研團外訪，主題包括到極地考察、參與古生物挖掘及航天科研等。

除了培養學生的生活技能，提升知識都是研學團的重要目標。林博士續指，學生與西伯利亞的科學家學生協作修復立方衛星信號。過程中大家分工合作，有負責編程的，也有負責建立數學模型的。他續指，學生們更三天不眠不休，齊心協力移除程式錯誤，這些能力與堅毅精神，讓他感受最為深刻。「我覺得很感動，無論是最近去西伯利亞，還有先前我們登上三千多米高的富士山山頂，都能讓同學增廣見聞，透過貼實的情景和真實交流，提升他們的文化智商，讓他們可以慢慢了解這個世界。」

透過外訪，學生們能學會傳統課堂中無法展現的堅毅與潛能。惟林博士認為，外訪遊學往往會受到不同的因素影響，如家庭經濟條件、時間及人數限制，難以讓每位學生受惠。因此為了讓更多學生能受益於宏信書院的國際化教育，校方已與全球60多個頂尖學府和國際組織建立聯繫，將國際教育發展成四大核心範疇，結合「全球教室」，透過「外訪研學」、「國際到訪」、「國際筆友計劃」與「網上課程」，構建出一套跨國協作的教育模式，為學生的個人成長與視野帶來蛻變。

並行外訪與到訪 讓國際教育走進日常

宏信書院的「全球教室」活動包括研學團，由學生小學階段開始推行。初小學生參與本地露營及歷奇訓練，鍛鍊他們的獨立與自主，亦有小組活動訓練團隊合作精神；高小至中學生則有機會走訪中國內地及海外進行研學之旅，增強他們對跨國文化的理解，並進一步鍛鍊溝通協作及成長型思維。有別於一般學校的交流團，宏信書院的每個研學團均有不同學習主題，例如小五團到訪杭州是配合了中文科「最憶是江南」的學習主題，讓學生走訪京杭大運河、岳飛廟、西湖等地，親身接觸中國歷史和傳統文化；中學生亦曾到訪美國太空總署NASA學習人類的太空發展史，亦有研學團到訪維也納學習音樂。

林博士提到：「不只是宏信的師生會走訪外地，我們亦會邀請來自世界各地夥伴學校的師生到訪，與宏信書院的學生一同上課、參與STEAM及體育活動、慶祝傳統節日。夥伴學校包括，我們國內的姊妹學校——北京的一零一中學，也有來自非洲、哈薩克、俄羅斯、南韓、新加坡、日本，還有法國、澳洲、荷蘭等地的學校。」他認為這些交流並非只屬於學生，學校甚至會調整教師的課堂，讓他們亦能與學生一同學習，精益求精。

宏信書院每年均會邀請來自世界各地夥伴學校的師生到訪，促進師生的跨國交流。

另一方面，宏信書院的學生自小一起，便以互換影片方式結交來自世界各地夥伴學校的同齡學生，互相分享課堂內容、學校和居住地環境、文化等；而小二至小四的學生更會進一步以書信形式，與對方建立筆友關係。此外，小學生亦會與海外學生進行線上聯合課程，深入探索科學、數碼公民等議題，當中小六學生的學習主題更是圍繞聯合國17個可持續發展目標。林博士也提到，學生之間的網上交流不只關乎學術，亦有非學術的活動，例如學校曾與哈薩克合作伙伴舉行網上國際象棋比賽。他認為，這些多元化的文化接觸能更有效促進學生、老師以至學校文化之間的交流。

老師化身課程工程師 助學生探索未來

宏信書院的教師團隊中近半數為外籍教師，為學校營造多元文化交融的學習環境。初小學童可透過與外籍教師及同學互動，提升語言能力，更能培養他們對跨文化的包容和理解，以提升文化智商。林博士形容，教師猶如課程的「工程師」，所有課堂活動均是經過特別設計，可讓學生從中進行探索及學習。他續指，老師們雖具備高度專業的學科知識，但他們不會直接向學生傳遞知識，而是以協作者的身份指導學生學習。例如，學生自一年級起便會進行定期的專題研習，老師雖然會從旁提供協助，但學生需要主導各項學習任務，包括進行問卷調查、資料篩選、分析以及行動規劃，最後在學校及社區設置展位作成果展示，讓學生可互相學習、交流及反思。

優良的教育方式，需隨著社會變遷而與時並進，要打破傳統，推動國際教育課程，除了校方團隊的熱忱，亦依賴來自家長的理解與支持。面對前瞻且具挑戰性的國際課程，家長難免抱有疑慮。對此，林博士表示：「我們與家長的溝通必須頻繁且有效，譬如於前年我們提出每個星期騰出兩節課堂來推行航天課程，由小學四年級開始學習航天科技，家長不免會對學習成效產生疑慮，所以我們於每年的課程晚會，還有每個月的家長會中，讓管理層和教師團隊與家長見面，向他們闡述課程內容，以取得他們的支持。」他指，透過不同渠道與家長分享及展示成果，讓他們知道讓學生學習航天科研知識，並非紙上談兵，而是「真的可以做得到」。當家長看到小學五年級學生所做的氣象衛星、七年級（中一）學生所製造的火箭，親眼見證孩子把課堂知識真實地動手實踐出來，自能讓他們對學校的課程與教學有信心。

林博士表示，學校會定期家長保持緊密聯繫，向家長分享及展示學生的學習成果。

展望未來，林博士希望能鞏固目前的國際協作，與現有的戰略夥伴進行更長期的交流，從而讓國際教育更趨完善及達致可持續發展。談及未來的夢想，他說：「希望宏信書院的國際教育理念，可以配合政府期望，共同實現國際教育樞紐，讓我們肩負起成為中西匯聚與頻繁交往的一個中心點。」

小一（2027/2028）年度入學申請

申請期：即日起至2026年9月11日（星期五，下午四時）

網上報名：http://admissions.luac.edu.hk/

更多詳情：https://www.luac.edu.hk/

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