津諄細語｜多模態閱讀：AI年代不可或缺的學習能力

文：聖公會青衣主恩小學陳裕均校長

在生成式人工智能（AI）與數碼媒體普及的今天，孩子每天接觸的資訊，已不只是文字，還包括圖片、聲音、動畫、影片、字幕、數據圖表及互動內容。因此，學校和家庭除了培養孩子閱讀文字的能力，也要幫助他們理解、整合及分析不同形式的資訊。



多模態閱讀，是指讀者同時運用文字、圖像、聲音、動畫、數據等不同方式理解內容、建構意義及表達想法。例如，學生觀看附有字幕和音樂的短片時，不但要理解字幕，也要留意畫面、人物表情、背景聲音和音樂氣氛。閱讀資訊圖表時，則要同時分析標題、數據、顏色、圖例和文字說明。

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現今學生經常接觸「短片＋字幕＋貼圖＋音樂＋互動問題」等多模態內容。如果學習只集中於文字閱讀，孩子可能難以全面理解資訊，也容易受片面畫面、誇張標題或未經核實的內容影響。

AI可以協助朗讀文章、整理資料、提出問題及製作學習材料，但AI的答案不一定完全正確。因此，學生不但要學懂使用AI，更要學會提問、查證、比較及修正，成為有判斷力的資訊使用者。

低年級教師可先展示公園、街市或海灘等情境圖片，讓學生說出所見，再閱讀相關短文，並比較圖片與文字的異同。教師也可利用AI整理關鍵詞或設計延伸問題，幫助學生由圖像逐步過渡到文字。

高年級學生可在常識科或閱讀課中學習解讀照片、示意圖、時間線、流程圖及資訊圖表。學生先自行說明圖表重點，再請AI協助整理，最後核對AI的解讀是否準確，從而培養驗證和修正的習慣。

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對閱讀能力較弱或有學習需要的學生，教師可使用有聲書或AI朗讀，讓學生一邊聆聽，一邊跟讀紙本或電子文本。課堂可設計「聽前、聽中、聽後」活動：先看標題和插圖預測內容，聆聽時圈出關鍵詞，聽後討論主旨和細節，幫助學生把聽覺資訊轉化為文字理解。

教師亦可安排學生比較短片與文章，找出只出現在文字、只出現在影片，以及兩者共有的資訊，並討論表情、背景和音樂所帶來的額外訊息。學生可先製作比較表，再請AI協助整理，最後檢查AI有否忽略重要的非語言線索。

家長可把紙本閱讀與生活中的聲音、影像和實物連結起來。例如，孩子閱讀交通工具故事時，可一起觀看相關短片、查閱地圖，或拍攝日常所見的交通工具，再把資料整理成口頭報告、小書或圖文介紹。

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如果孩子抗拒閱讀文字，家長可先使用有聲書或AI朗讀，待孩子對故事產生興趣後，再一起翻閱紙本或電子書，找出關鍵句子和重要描寫。共讀時可提問：「圖片增添了甚麼感覺？」、「如果沒有音樂，故事氣氛會有甚麼不同？」讓孩子留意不同表達方式的作用。

家長也可選擇健康、有教育意義的短片，與孩子分析字幕用字、畫面構圖、音樂效果和內容立場，並示範向AI提問：「這段影片想表達甚麼立場？有沒有可能存在偏見？」同時提醒孩子核對資料，不要盲目相信AI答案。

AI可以成為學習伙伴，但不能取代孩子的觀察、思考和判斷。教師和家長應在課堂及家庭共讀中，引導孩子理解、查證和創造多模態資訊，讓他們更有信心及智慧地面對AI年代的資訊世界。

聖公會青衣主恩小學陳裕均校長。（作者提供）

作者介紹：



津貼小學議會學術主任、聖公會青衣主恩小學陳裕均校長

陳裕均校長，現任聖公會青衣主恩小學校長及津貼小學議會學術主任，從事教育工作超過27年，擔任校長崗位已經第10年，致力於校內推動與閱讀相關之工作，並曾於服務學校建立全港首間與香港電車合作之「叮叮圖書館」，把圖書館打造成一個電車博物館，將閱讀與社區文化連繫起來。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

