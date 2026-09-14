東華學院醫護畢業生踏出職場第一步　以同理心實踐專業與患者同行

近年政府對公營醫療開支採取「精準投放」與效率優化策略，部分醫療與社福部門的人手配置亦相應調整。一群應屆東華學院醫護專業的畢業生，憑藉在學時累積的實戰經驗與同理心，在求職過程中脫穎而出，獲醫院及社福機構聘用，踏出專業生涯的第一步。



模擬訓練與臨床實習 鍛鍊醫護實戰經驗

本身為登記護士的葉智勤（Ken）擁有兩年院舍工作經驗，其後以高年級入讀東華學院護理學健康科學學士課程，並於今年成為註冊護士，受聘於公營醫院。他表示，選擇入讀東華學院，是因為學院設有較全面的教學設備，包括虛擬實境（VR）等模擬訓練；加上高年級入學亦讓有相關經驗的學生可在三年內取得註冊護士資格。同樣獲聘於公營醫院的應屆護理學畢業生 — 吳驥鋒（Kenneth），原先修讀醫療護理高級文憑，其後銜接至東華學院護理學健康科學學士課程。他表示，從小受家人薰陶，常聽到他們分享病人由臥床治療至康復出院的故事，因此對護理工作產生興趣。他認為護士是護理病人時間最長、能第一時間察覺病人所需的角色。

提及在學時的訓練過程，葉智勤指，學院的模擬訓練讓學生在較接近真實臨床工作的情境下學習，老師在模擬訓練中會認真地扮演病人、醫生或家屬，讓學生練習從病人和家屬的角度出發，用淺白易明的語言進行溝通，以減少隔閡。吳驥鋒憶述，有一次完成例行檢查後，模擬病人的維生指數及血氧飽和度突然下降。他其後發現，原來是老師悄悄拔掉氧氣喉的接駁口，以模擬臨床上可能出現的突發情況。這些訓練讓他明白，面對病人狀況轉變時，單靠死記硬背書本知識並不足夠，還須細心觀察病人情況及其他醫療儀器，才能及早辨識並處理異常狀況 ，更讓他們在增進專業知識之餘，能盡早適應前線醫療環境。

吳驥鋒與葉智勤於東華學院修畢護理學健康科學學士課程，成為應屆護理學畢業生。

東華學院應屆物理治療學學士學位畢業生李健明（Kenneth）在入學前已取得社區健康學士學位，完成課程後取得第二個學士學位。他在五月中開始求職，至七月獲一間非牟利機構（NGO）聘用，任職二級物理治療師。李健明認為，學院的小班教學讓老師能仔細觀察每位學生的表現、治療手法與細節，提供即時回饋，協助學生了解自身的長處和需要改善之處。

李健明又表示，學生在二年級時，會與護理、職業治療學等不同醫療專業的同學進行跨學科學習，就模擬個案共同制訂復康計劃。例如，學生會因應病人出院後在步行、如廁及用藥配合等方面的需要，商討各專業可提供的支援，並協調相關的服務安排。他認為，跨專業的訓練有助學生及早了解不同醫療專業的分工及協作方式，為日後真實醫療團隊合作做好準備。

東華學院應屆物理治療學士學位畢業生李健明，畢業後獲非牟利機構聘用，任職二級物理治療師。

多元實習安排 豐富學生個人履歷

在課堂學習以外，要將知識和理論轉化為專業技能與職場能力，臨床實習的歷程對一群準醫護人員而言不可或缺。李健明表示，學校會安排物理治療學生前往醫院與不同NGO，包括非牟利機構轄下的物理治療中心或院舍等實習；而葉智勤亦指出作為護理學學生，他們的實習機會非常全面，涵蓋公私營醫院、NGO 院舍及公營診所，並可在急症室、兒科、內科、外科、手術室及外展等專科實習，亦有機會在婦產科進行臨床觀察。

葉智勤分享學校的模擬訓練和多樣化的實習安排，對於他們日後步入職場提供寶貴的養分。

李健明認為，多元化的實習有助畢業生在求職時展示自身的臨床經驗及就業準備。他說：「僱主要聘請一個畢業生，除了看成績之外，亦會了解他們的實習表現及對工作環境的認識。若能在相關服務單位完成實習並表現良好，相信也能提升我們的就業競爭力。」

吳驥鋒分享，實習期間其中一個最深切的體會，是不應在未掌握程序或不確定情況下自行處理。他指出，老師常提醒學生，作為醫護人員尤其是新人，最忌諱「不懂裝懂」，如遇到不明白或未有把握的情況，應主動向病房經理及部門主管查問，避免因逞強而影響病人安全。他亦學會在執行護理程序時，嚴格遵守「三核五對」和「無菌操作」，視每一個簽名為對生命的責任。葉智勤又提到，老師常提醒護理文件必須寫得仔細，這不僅能保障護士自身，亦能有效協助自己掌握每位病人的照護細節。

吳驥鋒續指，曾在急症醫院照顧過一位因中風入院、半身行動不便的病人，為其抹身、換片等。約一個月後，他在復康醫院重遇那位病人和家屬，對方不僅一眼認出他，更主動向他道謝。這次經驗讓他體會到，日常而細緻的護理工作，對病人及其家屬同樣重要，令他更確信自己選擇了正確的道路。

吳驥鋒指，作為醫護人員最忌諱「不懂裝懂」，這亦是老師對學生的叮囑，因這對臨床安全至關重要。

李健明表示，實習經驗令他更深刻體會應以病人為本。因在實習期間遇上不少病人受病症困擾影響情緒，又有人會因情緒困擾引起病症，因此物理治療師在制訂治療方向時，除了評估病人的生理狀況，也要了解其家庭背景、心理狀況及日常生活限制，從而設計較切合需要的功能性訓練。他續指，NGO的復康服務與社區的關係更緊密，一般着重長遠復康，因此物理治療師在制訂個人化復康計劃時，須考慮到社區設施、照顧者支援及個案的日常活動需要，並與其他醫療及社福專業人員緊密協作。

這些經歷亦讓學生更深刻了解，醫護專業的發展方向並不只限於公營醫院，社福機構及社區服務同樣需要相關專業人才。李健明亦因此決定畢業後投身NGO工作，從事社區復康服務。

職涯支援助學生準備求職

除此之外，學院亦為學生提供職涯規劃和求職支援，協助他們為面試及求職做好準備。葉智勤表示，老師會分享業界資訊及面試技巧。學院亦會舉辦不同形式的講座，邀請公私營醫院、院舍及其他服務機構的管理人員到校，介紹不同工作環境的運作和職場文化，讓學生了解護理工作的不同出路。吳驥鋒補充，老師會提供過往的面試題目讓學生有兩手準備，亦時常提醒他們在求職期間保持穩定心態，以平常心應對面試。李健明則表示，老師亦會在學生畢業前會主動協助檢視CV，提供回饋，並分享相關職位資訊。

前路漫漫，畢業亦是他們成為專業醫護人員的嶄新開始，吳驥鋒期望日後成為一位「以人為本」、富有同理心的專業護士，作為病人「同行者」，真正了解病人的需要。對於有意投身護理行業的人士，葉智勤則提醒，不宜因為護士屬鐵飯碗、薪酬穩定而選擇入行，亦應仔細了解行業的實際工作要求。他又建議師弟妹盡早累積臨床或社區服務經驗，為日後投身職場作準備。李健明則勉勵修讀物理治療的師弟妹，在學習期間保持開放態度和同理心，設身處地從病人角度理解其生活需要；而病人的感激，也會為工作帶來極大的成就感。

護理學（榮譽）健康科學學士課程：

https://www.twc.edu.hk/nursing

物理治療學（榮譽）理學士課程：

https://www.twc.edu.hk/pt

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