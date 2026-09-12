第三屆國關盃辯論賽　聖保羅書院奪魁

第三屆全港中學國際關係及外交中文辯論比賽「國關盃」早前（8月30日）在前法國外方傳道會大樓舉行總決賽及頒獎典禮。決賽由喇沙書院對陣聖保羅書院，就辯題「強大武力乃維持和平的必須前提」展開激辯；季軍賽則由兩支自組隊「辯革」與「麋鹿辯員們」就「『兩國方案』乃解決以巴地區衝突，達至長遠和平的最佳辦法」進行論述。最後由聖保羅書院奪得總冠軍，季軍則由「麋鹿辯員們」勝出。



決賽中，正方喇沙書院以國家擁有強大武力作為保護自身、威懾外界侵略以達至領土安全的現實前提，同時視之為促成交戰雙方和平的必要條件；反方聖保羅書院則以二戰時期日本侵華、以巴衝突，以及地緣政治下小國的外交及軍事策略為例，指出國家間難以了解其他國家的真實意圖，強大武力反而有機會促使國家走向侵略，強調維持和平的意圖比武力擴充對長久和平更為重要。最後，聖保羅書院奪得總冠軍。

季軍賽中，雙方圍繞「長遠和平」字眼，針對「兩國方案」對現時以巴關係是否仍具效用及可行性展開辯論：正方「麋鹿辯員們」從「兩國方案」能有效承認以巴兩國為獨立國家，並使聯合國介入以巴關係出發，論證其無可替代；反方「辯革」則指出兩國方案已歷五十年之久，自1947年以色列對巴勒斯坦的進攻從未停止，認為其效用較一國方案、三國邦聯及巴約聯合等更難達至長久和平。結果，「麋鹿辯員們」勝出。

（主辦方提供）

聯校國際關係及外交學會執行顧問余衍仰表示，「國關盃」標誌着香港學生對國際議題及專業事務的關注與發展。在現今地緣政治動盪的時代，學會希望推動中學生對國際關係及外交議題的思考，同時提供交流與實踐機會，培養具備國際視野及外交素養的香港人才。

聯校國際關係及外交學會第三屆執委會主席沈嘉貝女士表示，希望透過「國關盃」引發香港中學生對當代時事的關注，尤其在事實各有演繹方法的時代，秉持「論者，務在事實」的宗旨，撥開迷霧，從事實出發；執委副主席余樂程先生則指出，「國關盃」最大的特色是字裡行間緊貼國際關係與全球局勢的評論，為中學生創造了一個就國際議題暢所欲言、將真理越辯越明的平台。

王鳴峰資深大律師讚揚決賽雙方同學表現出色，並肯定比賽準備充分。他指出辯題核心在於當世界存在國與國之間衝突的背景下，解決國際爭議應以武力、條約、談判，還是其他非武力方法。故此，雙方宜在「已有衝突」的情況下，論證武力對解決衝突從而維持和平的必要性及實際效果。他表示，正方在論證武力乃必要條件之一，並將「必要」與「充分」兩者概念進行界定及切割上的處理非常好；同時高度評價反方開辯與結辯結構清晰，藉着鎖定辯題中「維持」的字眼，集中論述決策者的不理性及強大武力所導致的侵略心理，成功界定辯論戰場並主導整場辯論走向。

他建議正方在回擊時回歸辯題本意，避免被對方陷阱牽引，當中需要仔細分析對手所拋出貌似相關的不同概念，拆解箇中的隱含預設，例如指出強大武力的存在與侵略心理未必有因果或必然關係，個別例子能證明非武力選項的適用性，但亦未必能全盤否定武力在維持和平上的效用。他鼓勵同學保持對辯論的熱誠，並在以後思考不同議題時，更深入分析議題中各項論述的背後前設，以構築更精密、更有力的立論和反駁。

王鳴峰資深大律師讚揚決賽雙方同學表現出色，並肯定比賽準備充分。（主辦方提供）

黃裕舜博士就雙方表現提出三點評語：舉證責任、例子運用，以及主線推演。他指出正方證明強大武力是「必須條件」而非「充分條件」的策略聰明，但需同時就武力對維持和平的效用作舉證，以積極回應反方質疑；並表示反方從開首主辯以「舉出反例即可推翻」的策略精準，惟例子上的演繹需更仔細檢驗箇中推論是否充分，例如除了依賴某一國家在沒有強大武力下仍能維持和平的結果之外，亦可探討其他非武力選項在解決衝突上的正面效果，如不同國家運用國際法、經貿協議、多邊組織、國際調解、區域法律等所取得的成果，以說明現代社會在維持和平上具有多種且廣泛應用的方法。

他鼓勵每輪演講帶出新觀點、層層遞進，並強調香港作為國家最國際化城市的角色，引用毛澤東名言「世界是你們的，也是我們的，但是歸根結底是你們的」鼓勵同學關心民間外交與國際專業服務交流，在譜寫香港下一章時勇擔關鍵角色。

譚新強先生指出雙方可能過於緊張或興奮，導致演說語速有時過快。他從實質角度建議可區分有核武者與無核武者，並以國家是否擁有核武所導致的軍事及外交情勢，以及對維持本國和平的影響進行分析，同時強調當代維持和平不止靠武力，文化與音樂等軟力量亦相當重要。

黃裕舜博士就雙方表現提出三點評語：舉證責任、例子運用，以及主線推演。（主辦方提供）

孔永樂博士表示樂見有很多中學生參與「國關盃」。他指國際關係及外交範疇上的討論大多圍繞戰爭與和平兩個主題，比賽辯題正緊扣此兩點，有助同學理解時事、提升思考與表達能力，甚至若未來有機會參與國家對外事務時，能更好地掌握相關重要概念。他指出在國際關係學的現實主義框架下，較易處理論證武力對和平效用的立場，但關鍵不僅是「達至和平」，更是「維持長期和平」，當中雙方亦可進一步討論世界和平與局部或地區和平的差異，以及小國在維持和平上外交策略的複雜面向。孔博士亦表示，同學在思考和平的概念時，可更多從外交官及國際組織的角度出發，以實踐層面分析不同概念及理論。他建議同學表達速度不宜過快，以便觀眾理解多元觀點，並總體評價雙方表現非常出色，已達高水平。

李文教授指出雙方引用大量歷史例子，準備充分，同時建議同學在處理辯題時可引用更多現實的新聞時事作為理解框架，並思考例子與所舉論點是否具有因果邏輯關係。他指雙方有舉出宋朝和談的成敗作例，以嘗試論證武力在維護宋朝領土安全中所起的效果，但和談的促成未必只因一方強大；並舉出美以伊戰爭中武力未必對等，但各方仍有和談理由，當中涉及周邊國家、輿論、國家經濟等多個壓力因素。就同學表現而言，李教授肯定雙方開辯定義清晰、範圍明確，但中段因回應攻擊而焦點偏離、互攻不足，結辯雖有回升但稍遲。他高度評價現今中學生水準，並讚賞台下提問同學針對性強。

吳明忠律師肯定比賽精彩，同學的分析及邏輯演繹表現接近律師水平，開辯對「強大武力」「維持」等關鍵詞逐一定義清晰。他指出辯題為現實主義與自由主義在維持和平上的對立辯論，而「維持」乃辯題中的關鍵字眼：反方成功立論到武力可逼出短期妥協的和平，但要達至「長期維持」的和平，乃需雙方的自願與甘心，令比賽上反方佔有利基礎。他建議自由辯論不宜過度集中於一兩個案，應從宏觀角度切入，並多參考聯合國憲章及決議等國際法文件，特別是有關文件如何處理及評價武力對和平的作用，以增強雙方論點的說服力。

黎逸軒大律師肯定正方將辯題處理得邏輯精密，但指出嘗試以歷史角度證明某一元素乃「必須前提」的論證本身相對困難，因歷史上和平時期難以驗證該和平的維持乃某一因素的存在，而在戰爭時期亦更難論證武力乃促成和平的原因。他指出反方的反例策略邏輯上可行，但需考慮例子的代表性，例如在舉出小國在和平上的非武力策略時，需考慮小國本身的地緣政治及戰略價值，以及與之帶來的和平威脅，而以上種種特殊因素對小國例子應用程度的影響。

他建議多引用國際法與歷史制度例子，例如19世紀英國提出的「砲艦外交」，原則以武力威脅解決英國投資者在海外所面對的所謂「不公待遇」，迫使他國接受其經貿要求，結果最終導致兩場「鴉片戰爭」，武力外交未有達致和平；1899年《和平解決國際糾紛公約》並成立海牙常設仲裁庭，以及1965年《華盛頓公約》的簽署和國際投資爭端解決中心ICSID的成立，均為投資者爭端提供法律上的解決機制，證明制度的設立及完善的執行機制可減少國與國於經貿糾紛上對武力的依賴，從而證明維持和平不必有武力脅迫。黎逸軒大律師鼓勵同學持續關注國際事務與國際法，並指亞洲國際法律研究院歡迎同學參與國際法的研討和學習。

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全港中學國際關係及外交中文辯論比賽「國關盃」自2023年由香港聯校國際關係及外交學會主辦，並由思哲香港基金會、亞洲國際法律研究院、香港對外交流友好協會、香港中文大學滬港發展聯合研究所、香港恒生大學哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士課程，以及教育倡行EduTion Network作為協辦機構。「國關盃」為本地首個以國際關係及外交事務為主題的辯論比賽，旨在透過辯論形式，引導學生認識國際關係的發展歷史與現況，從多角度思考不同外交觀點，評估國際社會各持份者的角色，從而樹立「立足香港、放眼國際」的世界觀。今屆「國關盃」比賽規模達32隊，歷屆累計八十支中學隊伍、約四百五十多人次參賽，成功引起學界及社會廣泛關注，已發展成為本地中學年度辯論盛事。

今年比賽亦邀得中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署國際部副主任盧可女士擔任頒獎嘉賓，同時亦邀得特首政策組專家組成員、馮氏集團利豐研究中心董事總經理、思哲香港基金會創辦人張家敏先生、香港對外交流友好協會首席營運總監蘇綺雯女士，中國法學會港區理事，中國法律服務香港有限公司研究部主任，粵港澳大灣區律師聯會秘書長李銘銳先生 MH作比賽嘉賓，為「國關盃」得獎同學帶來極大鼓舞。

本屆總決賽在歷史建築前法國外方傳道會大樓舉行，氣氛莊重而熱烈。總決賽主禮嘉賓及評判、亞洲國際法律研究院副秘書長黎逸軒大律師JP在開幕致辭時指出，前法國外方傳道會大樓過去曾有不同功能，包括政府辦事處、最高法院及回歸後香港終審法院，亦舉辦過各類活動及學術研討，惟首次用作辯論比賽場地，則屬「國關盃」創舉；且辯論主題與內容與法律及國際議題高度相關，故作賽地點別具意義。

本屆總決賽評判團包括：德輔大律師事務所主席、香港高等法庭、全國人大常委會委員王鳴峰資深大律師BBS JP；HKU-100學者、香港大學哲學系助理教授、當代中國與世界研究中心研究員、羅德學人黃裕舜博士；亞洲國際法律研究院副秘書長黎逸軒大律師JP；中環資產投資管理基金創辦人、行政總裁兼投資總監譚新強先生；香港浸會大學新聞系專業應用教授暨系主任李文教授；香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂博士；以及吳明忠律師。