津諄細語｜以AI創新科技發明孕育每一棵小松柏　為孩子編織夢想

文：青松侯寶垣小學陳綺華校長

璀璨三十，築夢遠航

教育的珍貴之處，不在於用同一把尺衡量所有孩子，而在於發掘並珍惜每一份獨一無二的稟賦。青松侯寶垣小學於2025–2026學年展現出全方位教育的豐碩成果，學校秉持「以人為本、以情育人」的辦學理念，不僅在學術與升中派位上維持極高水準，更在國際創科舞台為港爭光，並透過創新的「AI+中醫」校本課程與多元體藝活動，為每一位學生鋪設展現長處的寬廣舞台。



第50屆發明可攜式過濾雨水收集壺Portable Rainwater Harvesting Pot With a Microfilter。（作者提供）

國際創科展首奪全球總冠軍 刷香港小學歷史紀錄

在第51屆瑞士日內瓦國際發明展中，青松侯寶垣小學資優團隊憑藉充滿人文關懷與環保同理心的作品──家居隔油器「BioCapture」脱穎而出，勇奪8至12歲青少年組「全球總冠軍」、銀獎及香港科技大學紀念獎。此等殊榮不僅是香港小學首度奪得該展覽的全球總冠軍，更獲得創新科技及工業局局長孫東博士於政府新聞公報上特別祝賀，吸引多間主流傳媒廣泛報道。獲獎的學生均展現了強大的問題解決能力與跨學科應用潛能，他們深信：一項小發明，能令人有一個更舒適，可持續的未來。學生經歷反覆調試的汗水與挫折，比起獲獎，過程更見豐盛。家長教師會更特意舉辦「青松世一凱旋宴」，邀請政商界及教育界多位領袖共同見證這歷史性時刻，展現出家校攜手、共育英才的温暖情誼。

每一項小發明背後，都承載着孩子對未來的想像與希望，教育最大的價值，就是為這群小小發明家敞開通往無限可能的窗戶。 陳綺華校長

第51屆發明生物綠芯濾油器Bio Capture。（作者提供）

家教會設宴祝賀資優組同學凱旋而歸。（作者提供）

局長親臨觀摩中醫校本課程 AI與傳統文化深度融合

除了追求頂尖創科成就，學校在傳承中華傳統文化方面同樣具備前瞻性與人文温度。教育局局長蔡若蓮,JP日前親臨校園探訪，對學校獨具特色之中醫校本課程給予高度肯定。蔡局長除了觀摩本校與姊妹學校廣州五鳳小學及成都金沙小學進行的中醫及八段錦跨地域視像交流外，更親身體驗電子把脈，以AI數字科技融入中醫、採摘中草藥及醃製鹹檸檬等活動。蔡局長讚賞學校用心教學，成功將傳統文化以創新科技融入日常實踐。學校期望帶孩子跳出書本限制，在探索傳統智慧與現代科技的過程中，培養懂得欣賞自己、尊重文化的廣闊胸懷。

教育局局長蔡若蓮,JP體驗本校中醫藥課程。（作者提供）

升學背後：因材施教的溫度與力量

在升學選擇的關鍵時刻，許多家長最關心的莫過於孩子能否順利獲派心儀的中學。當大家看到亮眼的升學成績時，背後往往凝聚着學校與學生無數個默默耕耘的日夜。數據固然令人鼓舞，但更珍貴的是每一個數據背後，孩子們克服困難、實現自我突破的故事。本校因材施教，為每位孩子量身打造升學路徑。每位學生的學習步調與潛能都不盡相同。本校重視學術的鞏固與針對性教學，透過分析歷年測考及全港性系統評估數據，精準掌握學生的學習弱項並調整教學內容。同時安排升中模擬學科測驗，幫助學生適應考試節奏與題型，強化得分能力。此外，本校推行「正向小子要升中」獎勵計劃，透過定期表揚、考後娛樂活動及畢業聚餐，一方面肯定學生的努力，增強學生的成就感與自信心；另一方面紓緩學生的應試及升中壓力。

第49屆發明可自動調節室温的油漆Cool Roof。（作者提供）

家校是孩子最強大的後盾

本校會定期舉辦家長工作坊與升中講座，協助家長了解如何陪伴孩子面對壓力，建立良好的家校溝通橋樑，讓孩子在充滿支持與鼓勵的環境中發揮出最佳水準。教育不是一場短跑，而是一場陪伴與啟發的旅程。看到孩子們在陪伴下收穫自信、邁向更廣闊的舞台，才是教育過程中最令人欣慰的成果。

孩子們六年來的汗水與蛻變，建立了扎實的根基與自信，學校永遠是孩子最堅實的後盾，期盼每一位畢業生都能在全新的起點上繼續勇敢追夢，在更廣闊的中學舞台上綻放光芒。 陳綺華校長

青松侯寶垣小學自一九九七年扎根於東涌，今年度迎接璀璨三十，繼續為孩子築夢遠航，秉持創新與育人精神，為每一棵獨一無二的小松柏打造多元卓越、充滿温情的成長舞台。

陳綺華校長。（作者提供）

作者介紹：

離島區小學校長會主席、青松侯寶垣小學陳綺華校長



教育理念：

「教育是用生命影響生命的旅程，只有源於愛的教育，才能真正走進孩子的心靈。在薪火相傳、潤物無聲的歲月裏，老師懷抱感恩，便能得到孩子真誠的愛戴與信賴。感謝家長與孩子，成就我們成為幸福的老師！」

Let our children grow to be lovable and capable



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

