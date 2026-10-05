破學界極限!宏信書院創九項第一 中學生獲邀參與月球探測任務研究

在推動創新科技教育的浪潮下，航天科技往往被視為遙不可及的一次性活動或課外興趣班。然而，宏信書院打破了傳統科普框架，將航天教育正式納入校本常規課程，成為全港首間「全國航天特色學校」。宏信書院總校長林克忠博士強調，航天教育不只服務尖子學生：「我們不希望航天科技或教育只是服務尖子，而是主張『人人都有機會試』，讓廣大學生都有機會接觸這些高階科技。」透過這套系統化的教學模式，學校期望能全面裝備學生的科技素養，培養家國情懷，並建立學生的成長型思維與鑽研精神。



宏信書院總校長林克忠博士強調，航天教育不應只服務尖子，而是秉持「人人都有機會試」的理念，藉此為香港培育對接國家「十五五」規劃的高階創科人才。

破天荒由課室走入實驗室 締造「九項航天第一」神話

宏信書院建構出三層學習生態系統，基礎層是小四至中三的系統化正規課程，中層銜接課後的增強課程與各類比賽，頂層則直接與大學或企業進行產學研對接，成功打造「由課室到實驗室」的貫通路徑。憑藉這套完善架構，學校締造了令人矚目的「九項首創」里程碑，當中包括全港首個由中學生製造的立方衛星、固體燃料火箭，以及太空載荷實驗。

此外，學校設立了全港首個衛星實驗室，並成為首間隨國家代表團遠赴土耳其參加國際宇航大會的香港學校，展現出校方推動創科的決心，也幫助學校成功爭取到內地與海外機構的豐富資源。要將高深學問變得觸手可及，林總校長深信「環境佔學習九成」，為此，校內精心建構了太空艙風格教室，並展示一比一返回艙及火箭模型，希望為學生製造一個沉浸式的學習體驗。同時，透過中國宇航學會的協助，讓學生有機會參訪國家級航天基地與廠房。

學界首建專屬衛星站 港生破格參與月球探測任務研究

宏信書院在推動航天教育上不斷尋求突破，積極邁向「三個未來」。首先，學校即將於年內改裝校內的Inno Hub，建立全港首個學界專屬衛星站，讓學生實地學習無線電訊號收發，並計劃向全港學校開放使用。

更破格的是，學生有機會直接參與大學的頂尖研究。通過嚴格考核的學生，獲選直接參與國家級工程的研究。例如中四的周同學, 現時獲香港理工大學深空探測研究中心邀請，參與月球探測任務團隊的研究工作，為升學與國家科研開闢了新通道。此外，學校正積極籌備於明年主辦「慶祝香港回歸三十周年暨國際青少年航天科技應用大賽」，並持續參與國際大會，致力建立跨越國界的學術交流大平台。

STEAM課程統籌文伯衡主任指出，透過引入AI輔助教學、豐富教與學資源以及跨學科協作，學校成功將專業級別的艱深航天知識，轉化為中小學生能輕易消化的內容。

引入AI與跨學科教學 將大學級別航天知識「落地」

要將大學層級的艱深航天知識轉化為中學生能理解的內容，教學團隊花了不少心思。STEAM課程統籌文伯衡主任指出科技是打破學習門檻的關鍵：「現在科技發展迅速，在AI輔助及豐富教與學資源下，很多原本覺得非常艱深的航天知識，今時今日只要學生有興趣，都能夠提早學習得到。」學校為此特設航天百科資源網站，鼓勵學生在課外自主探索。

在跨學科整合上，小學部定期舉行Unit of Inquiry (UOI) 協作會議，由航天導師與學科老師共同協調，確保航天活動能無縫融入UOI課程中。中學部則主動將航天情境與數理課程對接，在主科考試評估中加入帶有航天背景的題目，引導學生將跨科知識融會貫通。文主任補充，為追求最真實的學習，校內增設了各種航天教學設備，包括重力模擬器及微重力環境等等：「我們透過這些互動設施，模擬體驗外太空的操作困難，讓學生除了理論，還能親身體驗在外太空最真實的挑戰。」

曾參與多個航天專案的學生 Joseph 坦言，系統化的航天教育讓他學會以多角度分析問題，有效擺脫單一且不切實際的思考模式。

擺脫「離地」思維 學生憑跨領域創新闖大賽難關

航天教育不只傳授知識，更深刻改變了學生的思考模式。曾參與多個航天專案的中四學生周譽（Joseph）坦言，自己的思維產生了顯著轉變：「三年前剛接觸航天時，想法比較單向和天真，有些想法很不切實際；但經過這幾年的比賽和學習，我學會了以多角度分析問題，這種務實的思考對其他學科也有很大幫助。」

Joseph指出，在一次國際比賽中，團隊需要為月球基地設計實驗，他擺脫了傳統的機械方案，轉而提出利用有機生物來協助分解與處理建材的創新思路，充分展現了航天教育對跨領域創意思維的啟發。對於即將落成的衛星站，Joseph 感到非常期待，渴望能透過這個實作平台，以及未來與海外同儕、專業科研人員的交流，進一步提升團隊合作能力並拓寬思考邊界。

校內增設了多項大型火箭、人造衛星及登月車模型等設施，為學生營造逼真的互動學習環境，讓他們親身體驗外太空探索與操作所面對的實際挑戰。

倡議全港學校聯盟共享資源 為港儲備頂尖創科人才

宏信書院倡議航天教育理念並未止步於校內。學校計劃與香港教育大學及香港中文大學合作，將航天教材與教案公開出版並免費共享，並推動成立「全港航天特色學校聯盟」，肩負起創科教育生態圈的樞紐角色。

面對國家未來的發展藍圖，林校長直言學校的最終願景是為香港培育多元菁英：「在國家『十五五』規劃的宏觀戰略下，香港未來的發展不再局限於律師、醫生或金融業，而是要成為創科等高階人才的集聚高地。」宏信書院正透過長遠且可持續的正規航天教育，積極對接國家的創科與人才發展大局，及早為香港儲備具跨域視野的頂尖新血，進一步提升香港在國際基礎教育的聲譽。

（資料由客戶提供）