般咸道官立小學設「中國歷史長廊」 深度融合古蹟校園與愛國教育

行政長官李家超於9月16日公布《香港第一個五年規劃》，提出「強化面向未來的教育規劃」，將「深化愛國主義教育、培育具文化自信下一代」列為重點方向之一。今年適逢孫中山誕辰160周年，由孫中山在港就讀的第一所學校改建而成的法定古蹟學校——般咸道官立小學以行動響應五年規劃，將校內標誌性的旋轉樓梯空間打造成「中國歷史長廊」，並於10月8日揭幕，由立法會議員、香港教育工作者聯會副會長鄧飛主禮及主持專題講座。



般咸道官立小學「中國歷史長廊」於10月8日揭幕，由立法會議員、香港教育工作者聯會副會長鄧飛主禮及主持專題講座

古蹟校舍成沉浸式教材 鄧飛勉學生讀懂歷史、說好中國故事

般咸道官小前身為拔萃男書室，1883年孫中山來港就讀的第一所學校正是此處。其後，校舍改建為羅富國教育學院，亦曾作香港中文大學聯合書院校舍，2000年改名為般咸道官立小學。校內至今仍保留防空洞、木門及旋轉樓梯等歷史構件，已被納入「孫中山史蹟徑」第二站，並於2021年被列為香港法定古蹟。

鄧飛指出，校園內的旋轉樓梯、孫中山先生銅像等，都是歷史印記，學生每日在紅磚古蹟建築中學習，本身就是最立體、最生活化的歷史教育。他認為，古蹟校園的優勢在於其不可複製的歷史在場感，這種沉浸式的環境能讓歷史教育更具說服力與感染力。他引導學生深入認識國家「十五五」規劃，並勉勵他們從身邊的古蹟校園出發讀懂歷史，進而在國家發展中承擔說好中國故事、說好香港故事的時代責任。

校長：跨學科長廊讓歷史「活起來」 文化傳承始於日常生活

校長李明佳表示，學校一直致力將歷史文化元素融入日常教學，「中國歷史長廊」的揭幕正是學校響應《香港第一個五年規劃》的重要舉措。他指出，校園內的防空洞遺跡見證抗戰時期的艱苦歲月，旋轉樓梯與批盪工藝則體現了中西建築美學交融，這些都是愛國主義教育、歷史教育和國民教育最真實、最有力的教材。「我們要讓學生明白，國家『十五五』規劃及香港『一五』規劃並不遙遠，它就體現於我們如何從歷史中汲取智慧，如何在校園生活中涵養家國情懷。」

般咸道官立小學致送由香港聯合國教科文組織協會（書法）項目顧問潘炳鴻老師題寫的扇面紀念品予立法會議員鄧飛，寄託對教育的熱情與希望。

副校長陳曉虹指出，在國家「十五五」規劃及香港「一五」規劃展開之際，引導學生將個人成長與國家發展連結起來，培養對國家歷史的認識、對民族文化的認同，以及對時代責任的擔當，是教育工作者的重要使命。課程統籌主任黃茵淵則表示，學校未來會進一步加強跨學科學習，希望長廊能成為學生建構歷史知識、樹立文化自信的新起點，讓他們成長為既有歷史底蘊、又有世界視野的一代。

般咸道官立小學已被納入「孫中山史蹟徑」第二站，2021年被列為香港法定古蹟。校內至今仍保留防空洞、木門及旋轉樓梯等歷史構件，其中孫中山先生銅像由孫中山的孫女孫穗芳送贈。

校方表示，「中國歷史長廊」展出大量學生與家長共同創作的歷史文化作品，體現文化傳承「始於日常生活、源於家庭薰陶」的理念，期望長廊啟迪學生前瞻視野，引領青少年在香港融入國家發展大局的背景下，將歷史智慧轉化為探索未來的動力，勇於承擔文化薪火相傳的使命。