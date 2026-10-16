津諄細語｜立德樹人　培育才德兼備棟樑才

文：聖公會聖約翰曾肇添小學金永添校長

如果有人問我作為校長，期望學生具備甚麼特質，我會說：他們應當像一棵棵小樹苗，在愛中扎根，在知識裏舒展枝葉，在品格中穩步成長。



金永添校長主持國旗下的講話。（作者提供）

以聖靈果子與十二個首要價值觀為框架

走進我們的校園，你不會看到牆上硬邦邦的規條，反而會感受到校園裏洋溢着九種「香氣」——仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這是聖經所說的聖靈果子，也是我們德育的根基。與此同時，我們也積極落實教育局提出的十二個首要培育的價值觀和態度，以六年一貫的方式編配好每年的德育與國民教育主題，並參考每年的關注事項、各項問卷數據等去規劃每月的德育與國民教育主題，有系統地推動德育與國民教育的工作。

生命教育 以生命影響生命

德育不能靠灌輸，而是靠感染。我們早在2014年便把體驗式的「生命教育」課程引入學校，並用了四年時間推展至全校各級，每年還會將課程優化。以二年級為例，主題是「為家『添』幸福」，我們為同學安排了「護蛋行動」。同學要為蛋寶寶設計一個安樂窩，之後整整一星期蛋寶寶都要貼身相伴。孩子們這才發現：原來保護一隻雞蛋，一點也不容易！從而親身體會到父母照顧自己更加不簡單，感恩之情，不言而喻。

護蛋行動結業禮。（作者提供）

讓國民教育活起來

國民教育不是硬銷，而是讓孩子親身感受。我們成立「憲法及基本法大使」，由高年級同學接受培訓後，用桌遊、攤位遊戲、繪本導讀等向低年級同學介紹基本法、國安知識。我們又透過「同根同心」內地交流計劃及姊妹學校互訪，讓學生親眼看見國家的發展。有同學參加了深圳航空科技探索之旅後，興奮地分享：「祖國在各個領域都有顯著的成就！」這種自然的連結，比課本更立體，也讓「國民身份認同」不再是抽象的概念。

獲《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃積極籌辦校本活動獎。（作者提供）

自然連繫 有機結合

德育與國民教育不應是額外的課程，而是要融入校園生活中。我們善用午會時段，由校長、老師分享訊息。我們也會藉着每月德育主題、節慶、國家盛事等，舉辦相應的活動，甚至跨學科課程，讓正確的價值觀在日常校園生活中逐步滲透。此外，我們也將德育要素滲透到各個學科中，讓價值教育與學科學習自然連繫、有機結合，使德育與國民教育真正成為學生校園生活的一部分。

一同參與天宮課堂。（作者提供）

校訓的實踐

校訓「非以役人，乃役於人」不是掛在禮堂的口號，而是落實在行動中。我們安排學生參與義務工作：到幼稚園服務、探訪長者、社區清潔、賣旗……有同學在長者中心服務後說：「能夠抽出時間為他們送餐，在付出過程中我也感受到了滿滿的快樂。」這就是服務的真諦——在付出中領受到快樂，在行動中實踐了關愛。

學生於長者中心服務（作者提供）

教育是一項播種的工作，我們未必即時看見收成。但我深信，當孩子帶着崇高的品格、帶着服務他人的心志、帶着對家國的認識離開校園，他們必能成為才德兼備的棟樑之才，在社會各處發光發熱。

聖公會聖約翰曾肇添小學金永添校長。（作者提供）

作者介紹：

聖公會聖約翰曾肇添小學金永添校長



金永添校長，現任聖公會聖約翰曾肇添小學校長。學校以「愛」為本，推動校本生命教育及營造關愛文化，為學生提供多元化的學習經歷。金校長重視每個孩子的成長，主張以生命影響生命，讓學生在充滿肯定與欣賞的校園氛圍中盡展所長。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

