聖若瑟英文小學生態STEAM課程　育學生科學志向、養昆蟲培養愛心

現今世代凡事講求「速食」，不過聖若瑟英文小學鄭德明校長認為，學習其實是細嚼慢嚥，特別是在現今資訊爆炸的年代，學生「撳個掣」已經可以獲取大量知識，卻欠缺了最重要的學習歷程和體驗。



鄭校長表示，學校未來3年將以「Chart the SEA, Sail into the future！」為教育主題，讓學生繪製自己的知識海洋，從現實體驗學習。學校設有以生態為主題的「STEAM Buddies」課程，安排各級學生照顧不同菌類及昆蟲，從中學習科學知識、培養學生保護生態、愛惜生命的價值觀，以及專注力和耐性。學校亦會舉辦特色遊學團，例如在上學年復活節假期，鄭校長帶隊與學生前往被譽為「亞洲亞馬遜」的馬來西亞山打根，因為他深信學生親身經歷和體驗，是AI無法取代的學習過程。



聖若瑟英文小學的小六生李康正Harris，透過「STEAM Buddies」課程飼養過豐年蝦、黑水虻、甲蟲等，從中學到不少生態知識，更啟發了他對科學的興趣。上學年他與鄭校長一同前往馬來西亞遊學，近距離目擊鱷魚、見證象群過河，感受到大自然的奇妙之處，未來希望成為科學家，目標要找到方法應對全球暖化，為動植物建立一個舒適的家。



照顧黑水虻由害怕變成守護牠們成長 見證生死明白珍惜生命

Harris充滿好奇心，遇到什麼事都會主動發問，希望了解背後原因。他亦喜歡自發進行研究，經常翻查書籍及網絡資料。（黃寶瑩攝）

聖若瑟英文小學的「STEAM Buddies」課程早前舉行跨學科活動，安排小六學生製作生態球，飼養在生態中屬於分解者的鼠婦。（黃寶瑩攝）

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直言自己喜歡科學及大自然的Harris，對於身邊發生的不同現象都感到好奇，不時自發探究科學知識。他花最多時間研究的事物之一，就是在學校「STEAM Buddies」課程下安排的各種小昆蟲，當中他記憶最深的，就是小四期間飼養的黑水虻。

上圖為Harris於小四時期照顧的黑水虻，並從牠們身上了解到大自然生態的循環機制。知道黑水虻是益蟲之後，亦不再對牠們感到害怕。（受訪者提供）

他說自己最初見到黑水虻時，曾被其與蒼蠅相似的外表嚇怕。後來在網上尋找有關黑水虻的資料，得知黑水虻是生態中的分解者，香港更有工廠利用黑水虻處理廚餘，從此對黑水虻的印象有所改善，更感受到大自然的奇妙之處。他亦從黑水虻學到生態平衡的重要性，各種生物在大自然之中都有其不可或缺的位置。

昆蟲的生命很短，隨時只能以天數計算。Harris亦明白「佢哋（昆蟲）唔同人一樣咁長命」，見證照顧的昆蟲去世會感到傷心，因為過程中花了很多心思照顧，建立了深厚的感情，但生命始終有限期，所以會好好珍惜與昆蟲相處的時間，全因「生命係一件好寶貴嘅事」。

隨學校遊學團到馬來西亞山打根 見證大自然奇觀

熱愛大自然的Harris參加學校遊學團前往馬來西亞山打根，沿途看盡未見過的動植物，不斷拍照記錄，方便回到香港後繼續研究。（受訪者提供）

Harris參加了學校的馬來西亞山打根遊學團，親眼見識大自然的物種多樣性。在山打根期間，他乘坐小船遊河，經過大批鱷魚的棲息地。Harris說鱷魚有約4米長，非常巨型，而且距離非常接近，他一度感到害怕，但想到帶隊的鄭德明校長事前曾經分享，指鱷魚只要不受到騷擾，就不會發起攻擊，所以心情有所放鬆，後來更覺得鱷魚「好得意」。

Harris對於可以親眼目擊40隻侏儒象同時過河感到十分難忘。（鄭德明校長提供）

除了曾與鱷魚近距離相處，他亦見證超過40隻侏儒象同時過河，即使是有超過10年經驗的當地導遊也指自己是首次見到該畫面，形容「極為特別」。Harris亦記得自己看到了長鼻猴、馬來猴、蟒蛇和青竹蛇等動物，更學到長鼻猴不能進食糖份太高的水果，否則會導致腸胃不適。唯一的遺憾，是出發前已經十分期待的眼鏡猴，因為環境變化而未有出現，使他感到失望，但亦從中明白動物的習性會因為不同因素而改變。

學懂愛護自然 從生活做起保護環境

Harris深受學校的教學及活動影響，建立了對科學的興趣及知識之餘，亦培養了保育大自然的決心及不同環保習慣。Harris在上圖手持的，是在馬來西亞山打根購買的馬來熊公仔。（黃寶瑩攝）

經過數年來的學校課程及教學活動，Harris已經決定要盡自己的一分力保育大自然。他提到老師曾在課堂上分享地球正面對全球暖化危機，因此他已經建立不同的環保小習慣，包括自備餐盒帶走剩菜、購物時自備購物袋、分類回收家居廢物等。他亦從網上資料了解到，地球已經出現季節異常的現象。為了「令到地球唔好再病」，他決定努力讀書，目標成為科學家，找出方法解決全球暖化，保護動植物免受影響。

課程設計回應男校特色 建立無可替代的學習歷程

聖若瑟英文小學是一所男校，鄭德明校長指學校考慮到男學生的特性，學校特別從STEAM切入，引導學生的好奇心到科學探究之上。（黃寶瑩攝）

聖若瑟英文小學一系列以科學及生態為主軸的課程，背後其實是學校別出心裁的規劃。鄭德明校長解釋，男孩子好奇心較強，但粗心大意、專注力較低，「STEAM Buddies」課程安排學生照顧植物或昆蟲，要求每日定時澆水或餵食、營造合適生境、觀察成長，可以引導學生將好奇心放在科學探索之上，同時訓練觀察力、專注力、耐性及責任感。他又提到，學生經歷的過程未必成功，一旦失敗亦可以自我檢討，對於待人處事及未來工作發展都有幫助。

聖若瑟英文小學設有爬蟲角，飼養了不同種類的爬蟲動物，並由學生擔任小幫手，照顧爬蟲動物的起居生活。（黃寶瑩攝）

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聖若瑟英文小學課程主任鄧曉筠老師於介紹「STEAM Buddies」課程時提到，課程安排各級學生照顧不同物種，其中小一學生會由Lego水耕裝置開始，認識種子發芽及植物生長要素。（黃寶瑩攝）

課程主任鄧曉筠老師補充指，「STEAM Buddies」課程會根據常規課程內容及學習進度，安排學生領取合適的物種回家照顧，例如低小學生由植物、真菌類開始，高小學生則會涉獵節肢動物如豐年蝦和鼠婦，及黑水虻和甲蟲等昆蟲。連貫並覆蓋六年小學學制的課程，有助學生認識生物多樣性，明白地球有很多不常見的生物物種，釐清常見認知誤區，例如真菌並非植物。

鄧老師亦表示，學生在正式從學校領取照顧的物種之前，會在課堂上學習與該物種相關的知識及照顧方法。另外，學校亦會透過不同物種的特性，講解宏觀的生態知識，以黑水虻及鼠婦為例，列為食物鏈的分解者，可以教導學生這些昆蟲作為分解者的功能，逐步延伸至現時全球各國均面對的資源消耗與環境污染問題，培養學生的保護環境觀念。

課程亦會結合不同學科進行生態探究，例如小一會結合電腦科及中文科，以繪圖軟件為自己的植物設計花盆，亦以中文撰寫介紹設計的說明短文；小二則會結合藝術科及英文科，學生設計一間「蘑菇屋」後，再以英文介紹其設計理念。最後就是宗教科，結合學校的天主教辦學背景，引述聖經教導學生珍惜生命。

男孩成長須經歷練、擴眼界 校長親自帶團以身作則

鄭德明校長熱愛旅遊，享受到各地見識新事物，年輕時更是一名Backpacker。身為校長，他以自己的見識及經歷，帶領學生到不同地方學習。圖為鄭校長曾到訪烏克蘭切爾諾貝爾核電廠遺址，親身體會軸射對生態破壞的影響。（鄭德明校長提供）

鄭校長年輕時遊歷多地，深信男孩子的成長需要歷練，眼界更要夠闊，所以學校經常安排遊學團，促進學習及增廣見聞之外，亦要讓學生稍為吃點苦頭。鄭校長經常隨團出發，以身作則鼓勵學生多到不同地方見識、磨練自我，亦爭取更多與學生相處的時間，收集與學生的共同話題。

鄭德明校長隨團參加馬來西亞山打根遊學團，與學生一起學習生態知識、見證大自然的奇妙。（鄭德明校長提供）

鄭德明校長在旅程中享受與學生相處的時間，收集與學生的共同話題。（鄭德明校長提供）

他提到，學校於選擇地點時，特意避開熱門旅遊地點，讓學生有新的體會，並在考慮人身安全及路程等條件後，決定前往馬來西亞山打根。當地最大特色是生物多樣性豐富，學生有機會親眼目擊各種香港沒有的物種，配合生態導遊講解各種生態知識，增長知識及擴闊眼界。

鄭德明校長相信，即使科技日新月異、AI帶來不同衝擊，但學生經過6年的學習，建立了對世界的好奇心及廣闊的視野，將成為學生成長發展及投身社會的基石。他亦透露學校於今學年繼續推動生態遊學團，已經計劃於明年4月帶學生前往印尼峇里島，探訪海龜保育區、觀察野生動物、踏足火山地貌，更會在竹建校園（Green School）上體驗課。另外，鄭校長於今年12月會帶領學生及家長一起前往雲南元陽梯田，體驗水稻梯田的獨特風貌，並拍攝美景，希望藉這次旅程，把雲南最美的一面透過鏡頭呈現給大家。