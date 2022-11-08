香港01國教講座　視障跑手分享北京跑步回港經歷　助學生了解內地

《香港01》早前舉辦國民教育講座系列，邀得視障跑手梁小偉（Gary）與中學生分享他於2019年花35日時間由北京跑步回香港的所見所聞，除分享旅程中面對的困難與挑戰外，亦大談各地風土人情和飲食文化，透過其勵志故事鼓勵學生，並讓學生了解內地不同地區的飲食和文化不同之處。



視障跑手梁小偉曾經花35天，由北京天安門廣場跑步回香港。他在講座上分享了自己在內地跑步時遇到的人和事。（余俊亮攝）

梁小偉自小患有視網膜色素病變，在光線不足的地方或晚上視物有困難，至2009年突然完全失明。後來他接觸跑步，曾到南極及北極參加馬拉松比賽，成為全球首位完成南北兩極馬拉松的視障跑手。2019年他由北京天安門廣場出發跑步回香港，途經不同省分，全程歷時35日，成功為慈善團體「母親的抉擇」籌得150萬元善款。

梁小偉表示，路線全長2,500公里，由於沿途需要有車輛從旁支援，他們只能沿國道公路跑回香港，期間不斷有大型貨車擦身而過，需要靠一前一後的領跑員幫忙開路以免發生意外。

天氣亦是另一挑戰，梁小偉憶述旅程中曾在北京遇上沙塵暴及霧霾，領跑員一度難以開眼觀察前路，亦試過途經黃泥路，即使他們蒙上口鼻，但通過路段後整塊臉和身體都是泥黃色。

視障跑手梁小偉曾經花35天，由北京天安門廣場跑步回香港。他在講座上分享了自己在內地跑步時遇到的人和事。（余俊亮攝）

他又提到內地人民相當熱情，旅程期間不時遇到陌生人打氣支持。例如試過跑經一所鄉村學校門口，全校師生竟出來為他們打氣；亦曾有數十名晨跑市民與他們一起並肩陪跑支持，令他印象難忘。

35日的旅程梁小偉需穿越不同省份，有難得機會可以一連串體會各地飲食文化，亦因此遇上不少趣事。他舉例江西菜以辣味見稱，但由於同行領跑員不吃辣，因此在江西用餐時要求餸菜「走辣」，但最終餸菜仍是非常辣，原因竟是煮食鑊使用多年本身已充滿辣味，笑言還是廣東菜最合口味。

視障跑手梁小偉曾經花35天，由北京天安門廣場跑步回香港。他在講座上分享了自己在內地跑步時遇到的人和事。（余俊亮攝）

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等

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