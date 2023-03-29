天價考察團｜培正小學搞親子北極團　一家長一學童優惠團費18萬

培正小學近日向家長發出通告，邀請報名參加出境考察團，不過地點不是大灣區或內地其他省市，也不是澳洲、美加，而是北極考察團，到挪威在北極範圍的斯瓦爾巴群島（Svalbard）。家長每人團費15萬元、學生每人12萬元，即一名家長及一名學童需27萬元，由於獲校方及校友資助部份團費，學生團費減至3萬元，即一大一小合共仍要18萬元。



此考察團不止限本港培正小學學生參加，還包括港澳培正中學及小學的師生，名額共50個，當中香港培正小學獲得5對親子名額。《香港01》正向培正小學查詢。



原價家長團費15萬、學生12萬

近日不少社交群組諷傳培正小學北極考察團，在今年暑假進行，為期兩星期；地點為挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard），意譯為「冷岸群島」，位於挪威大陸與北極點兩者正中間。考察團由香港極地研究中心舉辦，有多位科研專家講解。

費用方面，家長每人團費15萬元、學生每人12萬元，即一名家長及一名學童同行需27萬元；由於獲校方及校友資助部份團費，學生團費減至3萬元，即一大一小合共仍要18萬元。培正小學表示，由於獲校方及校友資助部份團費，學生團費減至3萬元，即一大一小合共仍要18萬元。