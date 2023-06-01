慕光英文書院設飛行訓練　一批學生率先進入香港機場參觀小型飛機

位於觀塘的平民直資學校慕光英文書院，最近決定與內地航空學校合作，運用大灣區資源，在珠海通用航空機場安排初中學生進行飛行訓練，學習駕駛真實小型飛機，學生有望最快於明年初受訓。校方推多項全新課程規劃，期望令校本航空課程更具專業性、實踐性和持續性，爭取學生於17歲時考獲國內私人飛機駕駛執照(PPL)，讓學生在生涯規劃路上有更多的選擇。



慕光英文書院去年起於中二級推行全新的創新科技科「SPACE M」恆常飛行課程，重點教學內容包括航空、天文、宇宙探秘、觀星辨位、太陽觀測、觀察深空天體及銀河系等，並同時斥資數十萬元興建航空教學室「問天閣」，設有模擬駕駛器等，校方期望理論與實踐並重。

駕駛飛機來香港的兩名機師包括主機師張博及副駕駛張濤，將移交張博自己的一架鑽石 DA42NG雙引擎小型飛機給杭州市雲棲科技創新基金會。該小型飛機由美國芝加哥出發，昨傍晚途經香港舉辦2050@2023 香港懇談會，以「年青人因科技而團聚」為願景，把香港慕光英文書院及內地杭州育才中學的年青人拉在一起。

慕光英文書院獲綽號「洗碗哥」的飛行愛好者協助，安排一批學生昨獲邀進入香港國際機場禁區範圍，在停機坪上參與接機歡迎儀式，並與遠道而來的兩位機長互動，師生更可籍此機會進入飛機駕駛艙和乘客艙參觀。期後慕光的師生及兩位機師一起參觀香港政府飛行服務隊於機場南面的基地。

慕光英文書院副校長張永豐指出，今次慈善移交儀式中的DA42NG小型飛機，與慕光學生在校內「問天閣」所學習的機型十分相似，義務航空顧問藉這個難得的機會，安排了慕光學生參與是次活動，讓學生可以真實地接觸到曾學習過的模擬駕駛系統，並可向兩位機師引證曾經學習過的理論和操作步驟，大大提高了學生們的學習興趣。

張永豐續稱，經過參與今次活動後，慕光將於新學年起，與杭州育才中學進行互訪交流，同時也透過國內航空單位的支持，使兩地航空教育有更全面的發展，有待同學對航空知識及模擬駕駛成熟後，慕光將挑選精英學員，參加國內航空研學團，前往國內體驗專業機師進行訓練時所用的CAE全動和固定的飛行模擬器，到珠海體驗真實飛行培訓，也會到四川成都廣漢中國民用航空飛行學院進行實地考察，期望在未來培育更多航空精英。