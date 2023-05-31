直資學校｜逾六成申加學費　男拔附小、聖保羅男女中學擬加逾一成

直資學校近日向教育局提交新學年學費申請，當局回覆查詢表示，截至本月18日，接獲有49間（61%）直資學校申請調整學費，相比去年同期，有48%學校提交申請，增加了約13個百分點。其中傳，統名校拔萃男書院附屬小學擬新學年加學費15%至53,140元；聖保羅男女中學及其附屬小學，均申請加價約一成，下學年學費或超過7萬元。



傳統名校拔萃男書院附屬小學擬新學年加學費15%至53,140元。（資料圖片）

49間直資學校申調加學費 31間學費維持不變

全港有71間直資學校，當中9間屬中學暨小學，本周日前向教育局提交學費調整申請。當局表示，收到有49間直資學校申請加學費，和31間申請不調整學費的通知書，會按既定程序處理有關申請，以在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

聖保羅男女中學申請下學年學費加價10%。（資料圖片）

拔萃男書院附屬小學學費為46,210元，新學年擬加價6,930元，增幅為15%。拔萃男書院則申請加10%學費，每年學費為57,830元。聖保羅男女中學及其附屬小學年，均申請下學年學費加價10%，分別為72,400元及70,700元。啟思中學則申請加價3.6%，下學年暫擬學費為90,290元。聖保羅書院回覆查詢，新學年不加價，全年維持10,350元。

教育局表示，當學校遞交加費申請時，直資學校須提交財政預算和充分理據。當局在審批過程中，會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

約480間參加幼稚園教育計劃的幼稚園申請下學年加學費。（資料圖片）

64%資助幼稚園申請加學費 33%學費不變

教育局又指，截至今年5月中，約 750間參加幼稚園教育計劃的幼稚園中，約740間已遞交2023/24學年的學費建議，當中有約 480間（64%）申請加學費，約250間（33%）學費維持不變，而未遞交有關資料的幼稚園，教育局會繼續跟進。



至於非幼教計劃幼稚園，約140間幼稚園申請下學年加學費，1間申請調減學費，其餘約90間維持學費不變。教育局指，由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，個別學校會因應實際營運情況需要調整學費，政府一直因應業界的發展和運作需要改善或新增資助，從多方面支援幼稚園持續發展。