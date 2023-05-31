全港首個「熊貓書屋」開幕　樂善堂轄屬中學與川港姊妹學校結盟

樂善堂今早（31日）假轄屬樂善堂楊葛小琳中學舉行「九龍樂善堂熊貓書屋開幕禮暨川港姊妹學校簽約儀式」，邀請到四川省委常委兼統戰部趙俊民部長、教育局副局長施俊輝太平紳士、中聯辦九龍工作部郭長勇副部長及樂善堂李聖根主席蒞臨主禮，為香港特別行政區首個「熊貓書屋」揭幕，而樂善堂轄下中學與四川省多所中學結為姊妹學校，提升教與學及兩地師生交流。



香港首個「熊貓書屋」在樂善堂楊葛小琳中學正式成立，今日進行揭幕儀式。邀請到四川省委常委兼統戰部趙俊民部長（左一）、教育局副局長施俊輝太平紳士（右一）、中聯辦九龍工作部郭長勇副部長（右二）、樂善堂李聖根主席（左二）及一眾領導蒞臨主禮。

樂善堂李聖根主席在致詞時表示，樂善堂成立於1880年，辦學歷史追溯至1929年全港首間之女子學校，至今轄屬學校包括中學、小學以及幼稚園共18間，學生人數逾萬人，一直致力於各屬校培育年青人對祖國的認識，推廣中國文化。

他又提到，樂善堂十分榮幸獲得四川省僑務辦公室、四川省海外聯誼會批准，於屬下學校及社區設立香港特別行政區首個「熊貓書屋」。「熊貓書屋」的所有藏書由四川海外聯誼會和四川省僑務辦公室贈送，主要為兒童及青少年讀物，這次上架的書籍超過1,000本，藏書種類繁多，包括歷史、詩詞、繪本、故事、科普知識，更有不少介紹巴蜀美食、文化、名勝的好書，琳琅滿目。首階段收藏於「樂善堂楊葛小琳中學熊貓書屋」，其後於本年7月初，與油尖旺民政事務處合作擴展至油尖旺地區，在尖沙嘴文化中心外設置全港首個「流動熊貓書屋」，預計每年惠及逾萬名的學生及社區人士。

樂善堂將與油尖旺民政事務處合作，於7月份在尖沙嘴文化中心設流動式「九龍樂善堂熊貓書屋」。

於今年11月，樂善堂屬下中學百多位同學將前往四川進行交流。為讓同學們對四川有初步了解，李聖根主席在活動上特別勉勵同學們前往「樂善堂楊葛小琳中學熊貓書屋」借讀藏書，先讀萬卷書，再行萬里路，這樣交流時會有更深入的了解和體驗。

此外，樂善堂轄屬學校多年來積極參與姊妹學校計劃，計劃開始以來與不同省份締結姊妹學校，通過互訪、交流與合作，加深文化交流，建立深厚情誼。是次樂善堂亦非常榮幸，能獲四川省委統戰部和成都市委統戰部協調，助轄屬中學和多所位於四川省中學締結為姊妹學校，以現場及視頻直播形式進行川港姊妹學校簽約儀式，兩地師生共同見證，川港姊妹學校結盟必定能擴展兩地學生視野，促進教師專業交流，共同提升教學水平。

四川省委常委兼統戰部趙俊民部長在致詞時代表中共四川省委、四川省人民政府，向香港首個「熊貓書屋」的正式啟用和新一批川港姊妹學校的正式結對表示熱烈祝賀。

趙俊民部長表示，「熊貓書屋」是四川依託科教人文優勢資源，專門為兩岸四地及海外青少年寄送展現中國發展智慧、中華優秀文化、巴蜀獨特風韻精品書籍的全新平台，目前已在西班牙、阿根廷、安哥拉、汶萊等四大洲14個國家和地區建立了15個，寄送圖書1.2萬餘冊，有效促進青少年發展和精神文化需求，得到社會各界的肯定和讚譽。川港姊妹學校結對活動，為川港中小學及特殊學校提供了良好的交流合作平台，目前已有110對川港學校結為姊妹學校。今天與樂善堂在香港啟用首個「熊貓書屋」並與其轄屬中學作新一批川港姊妹學校的正式結對，將進一步深化川港文化教育交流合作，成為兩地青年交流交往的重要平台。