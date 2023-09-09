華為助港澳信義會小學打造新一代智慧校園　提升STEM體驗培養人才

本港中小學近年提倡STEM教育，培養學生跨領域學習及應用能力。將軍澳坑口港澳信義會小學與華為香港（下簡稱華為）合作，透過ICT（信息及通訊）基礎設計及技術應用，如部署新一代WiFi 6無綫網絡設施、設置資料儲存伺服器及小型儲電系統等，將校園建設成寓教於樂的智慧園區，改善教學水平及校園管理營運環境，提升師生教與學流暢度，藉不同特色課程助學生實踐創科夢想。



華為與港澳信義會小學合作，通過ICT（信息及通訊）技術應用，如鋪設5G Wifi 6網絡、設置資料儲存伺服器及小型儲電系統，改善教學水平及環境。（陳葦慈攝）

校園ICT技術支援STEM學習需求

為配合STEM教育及電子學習需要，中小學校園對ICT技術需求愈見明顯。華為與港澳信義會小學合作，於校園建設基礎網路設施，包括Wi-Fi 6無線網絡、10G光纖骨幹有線網絡、防火牆、VDI桌面雲及HCI資料存儲伺服器等網絡通訊服務，並於校園內設置UPS小型儲電中心，作為備用電保障學校用電供應及應急，令學校成為資訊科技應用學校中頭100間鋪設Wi-Fi 6的校園之一。

透過運用上述ICT技術，低年級學生只需通過平板電腦，即可在電腦課堂上學習編程語言，控制故事中的小貓移動及完成指令。至於高年級學生配合自攜裝置（BYOD）政策，於課堂上可利用平板電腦製作草圖，配及3D打印技術製作魔方，亦可親自操控四軸機穿越設置於課室的不同關卡，從中學習數學及電腦科的知識。另外，校方也配合低、高年班學生學習水平提供各種STEM主題的課外活動，如親自組裝電子零件製作機械人，甚至製作「機關王」電子組件，參加國際性比賽等，務求令學生於課內外也累積到組裝及解難經驗。

港澳信義會小學電子學習統籌主任黃善銘表示，校園內的ICT技術及設備提升能令師生的教與學效能。（陳葦慈攝）

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華為ICT設備助提升師生教與學體驗

各種ICT技術除了令教學有更多可能性，亦提升了師生的教學體驗。該校電子學習統籌主任黃善銘表示，升級後的10G光纖骨幹網絡，可以支撐師生高速訪問並享用伺服器內資源，伺服器傳輸速度增加，都能令電子學習更為流暢。WiFi 6全校園覆蓋也使老師和學生多用戶同時使用平板電腦或其他電子設備，不會因斷線或下載需時而被阻礙，「師生都可以享受全面升級後的網絡所帶來的『高速率、低時延』快感，而且它的互動性是非常高，學生都會體會到速度如何令到教學效能和回饋效能的水平增加了」。

他又分享ICT技術曾協助學校應急的經歷，指疫情爆發期間，師生也依賴學校伺服器存取資料進行網課，但伺服器更新期間學校卻遇上緊急停電，「幸好當時我們立即找到供應商提供華為的UPS 3000VA緊急供電系統，令我們在停電期間伺服器都可以繼續更新，師生都可以如常傳輸資料，幫助學校解決危機」。

港澳信義會小學校長何彥輝表示，隨着ICT科技進步，校方需培養學生將STEM教育學到的知識運用於日常生活上，同時要教導小朋友以正確態度運用。（陳葦慈攝）

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ICT科技應用建立全新教學生態

校長何彥輝亦表示，ICT技術及設備的提升能為師生帶來全新的教學生態，「老師去發掘教學方式的時間、靈活度或構思到的東西不再像以前一樣被教科書局限，他們可以嘗試很多新的東西，因此跟學生之間的互動、溝通範圍變得更多，這些都給老師在教學上面一些轉變」。

何校長期望未來繼續運用ICT科技，培養學生將STEM教育學到的知識運用於日常生活上，「我們老師要思考，怎樣好好應用ICT技術令教學變得更加『活』、跟我們的生活日常去貼合」。他亦指出，科技發展日新月異，有了配套之餘，亦要教導小朋友以正確態度運用，「網上有很多資訊，小朋友都很容易獲得到，究竟他們怎樣用這些東西呢？我們要給他們一個核心，就是他們一定要懂得去分辨；第二就是他們要懂得怎樣去運用這些得來的知識，有沒有辦法利用得到的知識令到這個世界變得更加好呢？」。

華為港澳企業業務夥伴發展及商業銷售總監崔煜指出，集團計劃邀請更多學校合作，以便K12學生提前接觸到最新ICT技術，提升學生的感知及興趣，以便發掘I&T界具潛質的精英。（陳葦慈攝）

盼成橋樑培育K12創科人才

隨着本地創科業急速發展，STEM教育愈受重視，華為近年除了為中小學安裝及應用ICT設備之外，亦積極與各級院校合作，提供技術支援，亦期望成為學校與資訊科技行業的橋樑，培養創科人才。華為港澳企業業務夥伴發展及商業銷售總監崔煜指出，華為正針對中小學不同學識水平學生，調整ICT課程內容及難度，以便K12學生（即由幼稚園至高中共12年基礎教育的學生）提前接觸到最新I&T技術，提升學生的創科感知及興趣，並提供機會讓他們在未來進修I&T相關領域的課程。

崔煜續指，兩地通關後，華為計劃邀請更多學校合作，安排師生到集團總部參觀及進行交流，以便發掘ICT界具潛質的精英，「通過講座分享，讓學生了解最新的ICT發展動態，讓學生和華為的專家相互交流。希望通過此類活動，打造一個聯繫香港師生、政府企業、初創公司以及科研團隊的交流與互動平台，提升ICT專業知識在中小學生的普及程度，從小培養ICT創科人才」。

崔煜指華為計劃於未來4年在亞太區培養逾50萬名ICT專業人才，並推出港澳人才發展計劃，為I&T人才提供工作的機會，協助他們留港發展。（陳葦慈攝）

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推動人才培訓助I&T精英留港發展

與此同時，崔煜指華為計劃於未來4年在亞太區培養逾50萬名ICT專業人才，並已在港澳推出符合本地特色及生態的港澳人才發展計劃（ITTDP，Hong Kong and Macao I&T Talent Development Programme）。他表示，「華為倡議所有領域的企業與教育通力合作，從建立I&T人才聯盟、加強人才培養、舉辦人才活動、推動人才合作等4個方面提升港澳人才的競爭力，以解決香港創科人才短缺問題。」

華為亦會加強與港澳院校的合作，如持續舉辦華為ICT大賽、昇騰AI創新大賽、開展更多線下教學活動、提供專業技術課程及認證服務等，「也會聯合我們華為香港本地的研究所，推動更多的校企研發項目合作，也會跟華為香港的本地夥伴一起組織招聘會，為I&T人才提供工作的機會，幫助青年人留港持續發展」。