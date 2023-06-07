小一派位｜有北區小學料滿意率高、學齡人口減　叩門申請跌三成

小一「統一派位」結果今日公布，新學年全港公營小學每班減少一個叩門位，有位於北區的小學校長表示，由於出生率下跌，獲派首三志願的滿意率高，意味叩門意欲減低，估計申請人數跌兩至三成，在新安排之下會用盡叩門額，但傾向只取錄跨區學生。另一邊位於九龍城區的小學校長則估計，今年叩門人數與往年相若，因家長或因小一叩門額減少，採取「漁翁撒網」的策略。



朱偉林預計，其校今年叩門申請人數比往年跌兩至三成。（資料圖片）

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，以往學校有8個叩門位，在教育局新措施之下，只剩餘4個。朱偉林表示，往年北區小學校長會商議，各校會盡量不使用多於一半叩門額，教育局新措施之下，規定落實減每班一個叩門位，相信各校「會跟番條線就足夠」，其校亦會用盡叩門位收生，但會繼續減少區內收生，多取錄跨區學生。他又預計，其校今年叩門申請人數比往年跌兩至三成，因為適齡人口持續下跌，獲派首三志願的滿意率高，意味家長叩門意欲減低。

黃埔宣道小學校長李德衡表示，料今年叩門位有約15個。（胡家欣攝）

九龍城區校料叩門人數相若 與家長「漁翁撒網」有關

黃埔宣道小學校長李德衡表示，每班減少一個叩門位後，連同參考往年自行階段放棄學位的數目，料今年叩門位有約15個。李德衡表指，其校採用電子方式交表，昨日接受家長報名，截至今早收到約150份申請，情況雖然較往年稍多，預計整體申請人數與往年相若，原因是家長或因叩門額減少，採取「漁翁撒網」策略，向多間心儀校叩門，以增加成功機會。

他表示，過往兩年受移民潮影響，部分家長急於移民而棄學位，相信今年情況會較穩定，「有打算移民嘅都已做部署，少呢段時間咁急走。」他續指，明白學界面對收生困難，不會用盡叩門額，希望彼此扶助。